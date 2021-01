Pfizer explica cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 que llegarán a Colombia

Foto de archivo. Los frascos con una pegatina que dice "COVID-19 / Vacuna contra el Coronavirus / Sólo inyección" y una jeringa médica se ven frente al logo de Pfizer en esta ilustración tomada el 31 de octubre, 2020. REUTERS/Dado Ruvic

A pesar de no tener una fecha de inicio de vacunación contra el covid-19 en Colombia, el Gobierno nacional avanza en una estrategia pedagógica para explicar cómo funcionan estos desarrollos y así motivar a más colombianos a inmunizarse. Este 18 de enero, durante el programa ´Prevención y Acción´ del presidente Iván Duque, se detalló cómo funciona la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech.

“Este es un tipo de vacuna que le da a las células del cuerpo instrucciones para producir proteínas virales que pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico. nciona a través de una “tecnología innovadora” llamada ARN mensajero (ARNm) .

“Este es un tipo de vacuna que le da a las células del cuerpo instrucciones para producir proteínas virales que pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico. Tiene una parte del código genético para la proteína del SARS-CoV-2 y al suministrarle el ARN a las células del cuerpo, esta dispersa la proteína viral y se genera una respuesta inmunitaria en su contra”, explicó Velasco

Los científicos de Pfizer identificaron el código genético que utiliza el coronavirus para producir proteínas de pico, es decir esas pequeñas puyas que se ven alrededor de la molécula del covid cada vez que se nos muestra una ilustración del mismo. El ARN de estas proteínas de pico son las que utilizan los anticuerpos para reconocer el virus, por eso, esta molécula, protegida por una capa de lípidos, es parte esencial de la vacuna.

Se inyectan en los músculos del brazo hebras de instrucciones genéticas del ARNm que es fabricado en el laboratorio. Mediante la vacuna se inserta en el cuerpo para que llegue a las células sanas y tome el control para fabricar proteínas o antígenos específicos del coronavirus. La información genética orquesta la producción de proteínas de pico y así se genera inmunidad contra el covid.

Estas proteínas son inofensivas en sí mismas y son liberadas por las células después de recibir las instrucciones de la vacuna. El sistema inmunológico, en respuesta, producirá anticuerpos que permanecerán de guardia durante mucho tiempo -según se espera- con la facultad de reconocer y neutralizar el coronavirus en caso de que nos infecte.

Esta explicación puede generar dudas acerca de si las vacunas contienen, o no, el coronavirus, pero la funcionaria de Pfizer aseguró que, las dosis no tienen ninguna partícula que pueda afectar la salud de quienes se inyecten. “La vacuna no contiene ningún virus vivo, ni las partes del virus que pueden enfermar a una persona”, aseguró Velasco.

El SARS-CoV-2 necesita de 25 proteínas de distintos coronavirus para poder activarse, por esto el laboratorio asegura que al inyectarse estas dosis con el desarrollo del ARNm no hay riesgo de que se produzca un virus como el que ya ha cobrado más de dos millones de vidas en el mundo. El ARN contiene un mensaje sintético que evita que se tenga contacto directo con el virus.

Hasta el momento, la vacuna ha sido tolerada de buena manera por quienes se la han aplicado. En algunos casos causó fiebres y dolores locales donde fue inyectada, pero estos son efectos comunes y no se han detectado otras reacción de gravedad.

La tecnología del ARNm es muy frágil, es por esto que las dosis necesitan conservarse a una temperatura mínima de menos 75 grados centígrados. Para cumplir este requisito, se necesitan ultracongeladores por lo que en Colombia hasta ahora las vacunas de Pfizer solo se distribuirán en siete ciudades que contarán con estos equipos: Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Cali y Barranquilla.

La vacuna de este laboratorio fue aprobada para su uso en Colombia por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el pasado 5 de enero. Las autoridades nacionales aseguraron que se revisaron más de 22.000 folios con información de este desarrollo y garantizan que sea seguro para la población.

Durante su intervención en ´Prevención y Acción´, Velasco apoyó esta idea y aseguró que, aunque se desarrolló la vacuna en un corto tiempo, se cumplieron con todos los estándares de calidad.

“Pfizer y BioNTech. han reunido un equipo talentoso de expertos científicos dedicados exclusivamente al descubrimiento y desarrollo de una vacuna eficaz, segura y de calidad con el objetivo de detener la enfermedad del COVID-19. Aún cuando nos estamos moviendo a una velocidad extraordinaria, mantuvimos los altos estándares de calidad y seguridad, que han sido de vital importancia en todo el proceso de desarrollo”, dijo la funcionaria.

