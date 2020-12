Enrique Peñalosa asegura que le quitaron la Presidencia. “No calculaba que Uribe iba a cambiar la Constitución”

Enrique Peñalosa y Claudia López

Para una entrevista exclusiva en el periódico El Espectador, el ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró, entre otras cosas, que el expresidente del país Álvaro Uribe, había sido de las principales trabas para que él llegara a ese cargo cuando lo deseó.

Peñalosa, quien se ha desempeñado como alcalde de Bogotá en dos ocasiones, habló con ese diario y explicó que cuando mostró sus intenciones de lanzarse a ser el nuevo presidente de Colombia en 2006, tenía posibilidades altas de ganar pero que, la modificación constitucional del entonces presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, que le permitió ser elegido para el periodo que iba hasta el 2010, se lo había impedido.

“Terminé la Alcaldía con 70 % de imagen positiva. Habíamos transformado Bogotá e inventado 1.000 cosas, como Transmilenio, colegios por concesión, aceras o ciclorrutas. Algo que nunca se había hecho (...) Lo que no calculaba es que Uribe iba a cambiar la Constitución para hacerse reelegir. Cuando él hizo la reforma constitucional para la reelección no le quitó la Presidencia a Horacio Serpa, sino a mí” , explicó el predecesor de Claudia López que, además, se atribuyó a sí mismo la popularidad que había adquirido Antanas Mockus cuando tomó la alcaldía después de él en el 2000.

“En buena medida Mockus por eso se volvió tan estrella, por todo lo que dejamos andando y que la gente se lo atribuyó a él”, condenó el ex alcalde que también confesó que pensó en lanzarse para el puesto de presidente en el 2002.

Durante la entrevista con el diario, Peñalosa, además de los dardos que lanzó a otros de sus colegas, manifestó que, a pesar de eso respeta a Álvaro Uribe, y que no está de parte de algún lado en particular, “no fui candidato de la U, ni del uribismo. Respetando a Uribe por demás, porque no soy antiuribista, ni uribista”.

El comentario surgió tras el movimiento constante del político a través de varios partidos de la bancada política nacional. Además de posar como independiente de partido alguno, cuando fue elegido por primera vez, ha pasado, desde entonces, por el Partido Verde, el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical.

En un principio, alejarse de cualquier corriente en particular le dio la ventaja para quedarse con la administración de la ciudad capital del país, como explicó en la entrevista, “pudo ayudar que no estuviera en un partido. La gente estaba harta de los partidos en esa época. Pero es que yo tuve un crecimiento progresivo y poco a poco fui posesionándome”.

Peñalosa, quien antes de lanzarse como independiente para aplicar a la alcaldía de Bogotá hacía parte de los liberales, aseguró que ese partido fue como una iniciación para él, “para mí el Partido Liberal fue solo un cascarón (...) No soy de los que se dedican a la política 25 horas al día. He trabajado en el sector privado entre campaña y campaña. No soy un político profesional como Germán Vargas o Álvaro Uribe”.

Precisamente, una carrera en la política en Colombia es complicada por eso, según Peñalosa, además de la ‘rosca’ que prevalece año tras año en el Estado colombiano, eso reduce las posibilidades, según él, de nuevas alternativas, “lo que hay en Colombia es una separación entre políticos honestos y los ladrones y politiqueros. Aquí hay toda una fauna que vive de eso. Se hacen toda clase de negocios y nombran gente. Es como una subparte de la sociedad, que se la pasa de padrino en padrino, y de puesto en puesto”.

Así mismo, aunque no habló de la contienda que desde ya compite para llegar a la presidencia de 2022, que dejará a Iván Duque del cargo, sí explicó que lo que se busca ahora dentro de los partidos políticos es “cerrarle el paso a políticos de opinión”, y trajo a colación el nombre de Alejandro Gaviria, quien ya puso intención de querer ser el próximo presidente el país.

“Los politiqueros quisieran que solamente pudieran participar en las elecciones gente de los partidos. Alguien independiente, como un Antanas Mockus en un momento dado o un Alejandro Gaviria hoy, no quieren que exista. Ahora menos se necesita el partido como mecanismo para llegarle a los ciudadanos. Qué reuniones y que nada. Puedo poner un tuit que lo pueden ver 200.000 personas o más, y a la reunión que uno vaya en el mejor de los casos van 50”, conluyó.