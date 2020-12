Excomandante de las Farc entregó versión ante la JEP sobre secuestros, incluido el de “Lucho Herrera”

El excomandante del frente 42 de la guerrilla de las Farc, Bernardo Mosquera Machado, alias el Negro Antonio, compareció este lunes 30 de noviembre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pen relación a los secuestros perpetrados por este grupo armado en el departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia.

Durante más de cinco horas el excombatiente respondió las preguntas de los magistrados y habló de los crímenes que corresponden al caso 01 de la Jurisdicción, que prioriza las retenciones ilegales de personas por parte de las Farc especialmente entre 1993 y 2012.

“Hicimos daño a mucha gente. Les dañamos sus proyectos de vida. De todo corazón, yo ahora estoy en otra etapa y hay muchas cosas que no debí haber hecho, pero tenía que cumplir las resoluciones en las que salían las órdenes” , contó ante el Tribunal de Paz Mosquera Machado.

Esta citación, realizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, hace parte de las nuevas audiencias fijadas por el Tribunal Transicional a una docena de mandos medios de la guerrilla de las Farc, luego de que fueran analizadas las observaciones hechas por las víctimas de este crimen.

En estas nuevas diligencias participan los excombatientes con mayor número de menciones por parte de las víctimas “como responsables directos de los secuestros”, luego de que fueran entregadas las versiones de más de 350 exmiembros de las Farc.

Según la JEP, Mosquera Machado, quien se unió a las filas del grupo armado a finales de los años ochenta en el departamento fronterizo de Arauca, comandó el frente 42 de las Farc, responsable de numerosos secuestros en Cundinamarca.

En la audiencia, Mosquera Machado se refirió a los secuestros de Enrique Contuno Pensilvania, Rafael Rico Pacho, Ernesto Jesús López, Nelson Hernando Mallano López, Paulo Saúl López y Carlos Arenas, retenido en 2008 en el municipio de Prado, Tolima.

Lucho Herrera. Fotografía: EFE

Secuestro de Lucho Herrera

De igual forma, el excomandante de las Farc se refirió al secuestro del campeón de la Vuela a España, Luis Alberto Herrera conocido como “Lucho Herrera”.

“Un familiar me dijo: negociemos, yo me comprometo a darle tanto. Se me hizo fácil porque el operativo del Ejército era fuerte, nos lo podían quitar o resultaba muerto. Yo determiné recibirle la plata al hermano y soltarlo (...) nos dio 4.000 millones” , aseguró Mosquera Machado.

A su vez indicó que, cuando se conoció la noticia que había sido liberado el ciclista oriundo de Fusagasugá le preguntaron la razón por la cual había tomado esa decisión, por lo cual él respondió que había sido por la cantidad de operativos de la Fuerza Pública. “Me dijeron que tenía que pagar una sanción por insubordinado y no consultar. Me pusieron 40 metros de trinchera que era un metro de ancho por 3 de hondo”, agregó.

La JEP indicó que los mandos medios que fueron citados a comparecer nuevamente ante el Tribunal de Paz, deberán entregar información concreta sobre los secuestros que respondan a las demandas de las 2.444 víctimas acreditadas que participan en el proceso desde 2018.

“En total, son 10 mandos medios los que fueron citados nuevamente por la JEP para que amplíen versión antes de que termine el 2020. Entre ellos: Reinel Guzmán (”Rafael Político”), Wilmar Antonio Marín Cano (“Hugo 22”), Marcos Alvis Patiño (“Patequeso”), Alfonso López Méndez (“Efrén Arboleda”), Jhoverman Sánchez Arroyave (“Manteco”), Fancy María Orrego Medina (“Erika Montero”), Sandra Patricia Velázquez Ñañez (“Rosalba”) y Héctor Julio Villarraga Cristancho (“Grillo” o “Gilberto Arroyave”)”, concluyó el Tribunal Transicional.

