El Giro de Italia 2024 modificó una etapa por riesgo de avalancha: colombianos perdieron una importante escalada

La temporada del mejor ciclismo del mundo sigue avanzando con el desarrollo del Giro de Italia 2024, la primera gran vuelta del año, y si bien el esloveno Tadej Pogačar se perfila hacia el reconocido título, los pedalistas colombianos todavía tienen una gran oportunidad de quedar en buenas posiciones de la general.

No obstante, los escarabajos recibieron una noticia que no les alegró, puesto que una de las escaladas más representativas de la carrera ya no podrá recorrerse debido a modificaciones hechas por el organizador.

Según mencionó el propio Giro de Italia, el ascenso al Stelvio en la etapa 16 del evento italiano ya no será posible debido a riesgo de avalancha, lo cual podría poner en riesgo al pelotón.

La organización del Giro de Italia retiró el ascenso al Stelvio de la etapa 16 de su recorrido - crédito Giro de Italia 2024

“Debido a las recientes nevadas en el paso Stelvio y el aumento de las temperaturas, lo que incrementa el riesgo de avalanchas, la organización del Giro de Italia ha decidido modificar el recorrido de la 16ª etapa para salvaguardar la seguridad de los ciclistas”, aseguró la organización del Giro.

La etapa, que originalmente iba de Livigno a Santa Cristina Val Gardena/St. Cristina en Gröden (Monte Pana) con una distancia de 202 km, se extenderá ahora a 206 km. El principal cambio se produce en la Cima Coppi, que ya no será en el famoso Stelvio como estaba previsto, sino que ahora el Giogo di Santa María será la nueva cima Coppi ubicada a 2.489 metros de altitud, siendo esta escalada el nuevo premio de montaña de la fracción.

Detalles del recorrido modificado de la etapa 16

El Giogo di Santa Maria será la nueva Cima Coppi del Giro de Italia 2024 - crédito Giro de Italia

Etapa de alta montaña: la etapa transcurre por los valles del Adige y Eisack, combinando tres secciones: Un tramo montañoso inicial con el Foscagno y el Giogo di Santa Maria (Cima Coppi). Un tramo llano desde Giorenza hasta después de Bolzano. Un tramo montañoso final con el Passo Pinei y la llegada a Val Gardena, pasando por Santa Cristina.

Kilómetros finales exigentes: excepto por un breve descenso hasta el puente (2 km) al pie de la última subida, los 3 km finales son completamente cuesta arriba. Pendiente media alrededor del 12%. Picos de hasta el 16% en la primera parte con curvas cerradas. Recta final 100 metros sobre asfalto de 6 metros de ancho.



A falta de diez etapas para el cierre de la ronda italiana, el pedalista Tricolor, Daniel Felipe Martínez se perfila para quedarse con el segundo puesto del podio y será crucial para él poder mantenerle el ritmo a Pogačar, así podrá conseguir más diferencia de tiempo con el tercero, el británico Geraint Thomas.

Einer Rubio del Movistar Team se mantiene como el segundo mejor colombiano del Giro, ubicándose en la décima posición de la general, aunque con bastante oportunidad de subir al menos un par de puestos más. En cuanto a Nairo Quintana, este se posiciona en la casilla 30.

Así va la clasificación general del Giro de Italia 2024

Daniel Felipe Martínez apunta a quedarse con un puesto en el podio de la general del Giro de Italia 2024 - crédito Bora Oficial

Tadej Pogačar - UAE Team Emirates / 36 horas, 46 minutos y 08 segundos Daniel Felipe Martínez - Bora hansgrohe / +2:40 minutos Geraint Thomas - Ineos Grenadiers / +2:58 minutos Ben O’Connor - Decathlon AG2R / +3:39 minutos Cian Uijtdebroeks - Team Visma / +4:15 minutos Antonio Tiberi - Bahrain - Victorious / 4:27 minutos Romain Bardet - Team dsm-firmenich PostNL / 4:57 minutos Lorenzo Fortunato - Astana Qazaqstan Team / 5:19 minutos Zana Filippo - Team Jayco AlUla / 5:23 minutos Einer Rubio - Movistar Team / +5:28 minutos

* Esteban Chaves está en el puesto 17 a 9:24 del líder

* Nairo Quintana está en el puesto 30 a 30:43 del líder