“Va a tener un problema delicado con nosotros”: audio revelaría amenazas del Clan de Golfo a excombatientes de las Farc

Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación para excombatientes de las Farc.

Por medio de un audio, el partido de las Farc reveló en su cuenta de Twitter que cerca de 164 excombatientes que conviven en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tierra Grata, departamento César, están en riesgo tras recibir algunas llamadas amenazadoras por parte de integrantes del clan del Golfo.

Según el diario El Heraldo, durante los últimos días tres desmovilizados han sido contactados por integrantes del temido grupo paramilitar, que se encuentran en la zona, para amenazarlos y decirles que se están preparando para retomar el área.

Además, el diario reveló que los excombatientes han recibido llamadas para citarlos en las afueras de la población, Abelardo Caicedo, conocido en las filas de las Farc como ‘Solís Almeida’, y ahora vocero de los reinsertados en el espacio territorial del Cesar, indicó que “hablaban del clan del Golfo que iban a retomar el área, pero pareciera más una llamada extorsiva que otra cosa. Obviamente, para nosotros eso es una alarma y no le iban a cumplir la cita. Dijeron que querían reunirse con ganaderos y comerciantes, líderes y lideresas de la región, que asistir a la reunión que era de carácter obligatorio, pero de todas maneras unos compañeros dijeron que no iban a ir y entonces los amenazaron de muerte”.

Al presentarse las amenazas, Caicedo y los excombatientes de la zona dieron a conocer la situación a las autoridades competentes a fin de establecer una investigación.

“Hemos tenido la vigilancia de la Policía y el Ejército, pero realmente por la cantidad de muertos que ha habido en los espacios territoriales vemos que el problema está más por fuera, por eso se empieza a pedir garantías al Gobierno”, indicó el portavoz de los excombatientes.

Así mismo, destacó que en este momento los desmovilizados necesitan más que nunca que se cumplan con los acuerdos en materia de seguridad “no estamos exigiendo otra cosa, sino que se cumpla lo que se definió en La Habana y puntualizó que se debe hacer por ejemplo la persecución de verdad a los grupos que han reemplazado el paramilitarismo porque realmente esos se siguen fortaleciendo a nivel nacional y no hay un combate efectivo contra ellos, y lo otro realmente sería tener un pacto político para la no estigmatización, porque causa mucho daño y coloca en peligro los que decidimos firmar la paz.”

Ante las intimidaciones, la senadora del partido Farc, Victoria Sandino, quien había llegado al Cesar precisamente para liderar una asamblea con los desmovilizados a fin de analizar las dificultades materia de seguridad, de reincorporación e implementación del acuerdo de paz, sostuvo que “esperemos no tener que lamentar nada con nuestra gente en este territorio”.

“Hay un estado de mucha alerta, nerviosismo y miedo en la comunidad. Estaremos tocando las puertas de las autoridades departamentales y municipales para mirar cuáles son las acciones que adelantaremos en la zona”, indicó.

Corporación Raíces Caribe: Semillas de Futuro.@raices_paz

Farc denuncia el asesinato de 232 excombatientes tras la firma del Acuerdo de Paz

El Espectador reveló que de acuerdo con el partido Farc, sus miembros han sido víctimas de 48 tentativas de homicidio y 17 desapariciones forzadas. Entre los familiares de excombatientes, van 39 casos de asesinato, incluyendo cinco menores de edad.

El Cauca, el departamento con la cifra más alta de homicidios a la fecha, ha presentado 37 asesinatos, seguido de Antioquía con 27 asesinatos y Nariño con 25.

Los homicidios a excombatientes de las Farc desde la firma del Acuerdo de Paz. Cifras Partido Farc.

Por su parte, un nuevo informe de la Misión de Verificación de la ONU señala que, durante 2020, 50 excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados en el país. El documento resalta que “el 30 % de los asesinatos se han cometido cerca de las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), que en su mayoría están ubicadas en regiones rurales aisladas, en las que grupos armados ilegales y organizaciones criminales se enfrentan por las economías ilícitas”.

El nuevo partido surgido tras la firma del Acuerdo Final ha denunciado ante todas las instancias posibles lo que considera falta de garantías y medidas de protección. El pasado 23 de septiembre se adelantó la tercera audiencia de medidas cautelares para la protección de excombatientes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual se enfocó en los departamentos del Cauca, Putumayo, Nariño y Caquetá. En esta última región se cometió el 50% de los asesinatos de exguerrilleros y se denunció vigilancia con drones y helicópteros, además de los hostigamientos de grupos paramilitares cerca a los espacios de reincorporación.

Además, no solo los asesinatos sistemáticos preocupan a los excombatientes, también lo hace la falta de garantías en los territorios. Luego de la salida de 39 excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc y sus familias del ETCR de Santa Lucía de Ituango, los 64 que permanecieron en la zona ya tienen proyectos de vida y crearon el Colectivo de Reincorporados, desde donde exigen al Estado cumpla lo acordado en 2016.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Juan Diego Alvira reveló que ha sido víctima de amenazas por su trabajo periodístico

Sepa en qué peajes puede comprarles papa a los campesinos este puente festivo

Denuncian masacre en Tierralta, Córdoba: tres personas fueron asesinadas