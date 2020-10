Mariana Pajón agradeció a Daniella Álvarez por ser una inspiración para el mundo

En la imagen, la colombiana Mariana Pajón, bicampeona olímpica de BMX. EFE/Robert Ghement/Archivo

La grabación que compartió Daniella Álvarez, en la que monta bicicleta acompañada de su hermano, ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones. Un video que se ha hecho viral pues ha servido de inspiración para muchas personas, incluida la deportista Mariana Pajón, quien expresó su asombro por las imágenes y le agradeció a la exreina por convertirse en un modelo a seguir.

Pero no solo ha atraído los comentarios de la deportista, de paso, personalidades como Isabel Cristina Estrada, María Fernanda Aristizábal y Alejandra Buitrago han dejado sus mensajes de admiración a Daniella, y han aplaudido la recuperación que ha tenido y la manera de ver la vida luego de su enfermedad.





Desde la amputación de parte de su pierna izquierda, en junio de este año, Daniella Álvarez ha sorprendido a sus seguidores caminando, bailando, nadando y, ahora, montando bicicleta, como se ve en un video que ya alcanza más de un millón de reproducciones y más de 32 mil comentarios en sus redes sociales.

“Hace muchos años mi papá me dio este empujoncito para aprender a montar bicicleta, y hoy me lo da mi hermano Ricky”, escribió la modelo en la publicación de su perfil oficial de Instagram.

En Colombia muchos aseguran que una de las cosas que nunca se olvidan es montar bicicleta, y Daniella Álvarez demostró que ni la amputación de una pierna es impedimento para volver a montarse en una.

Al inicio del video se ve a la exseñorita Colombia acompañada por su hermano, quien la ayuda a empezar el recorrido en bicicleta por una calle de Bogotá. Ricky lleva a Daniella Álvarez abrazada, mientras ella logra mantener el equilibrio, luego de un momento a otro, él empieza a correr y la suelta.

La modelo logra manejar la bicicleta sin problema, pedaleando únicamente con su pierna derecha. Al final, Daniella Álvarez le dice a su hermano: “lo logramos, aprendimos juntos y volvemos a aprender juntos. Un reto más realizado”.

El video, al parecer, le sacó lágrimas a más de uno de sus seguidores que, en los comentarios, felicitaron y manifestaron su admiración por la modelo. “Y yo que ni sé montar bicicleta y me da miedo caerme. Mañana mismo salgo a comprarme una y vencer mi miedo”, “Maravillosa mi Danny no hay nada imposible, no hay nada que no se pueda lograr... eres un orgullo”, dicen algunos de los seguidores de la presentadora en la publicación.

Anteriormente, Álvarez ha sorprendido bailando y nadando, siempre acompañada de su familia, que la apoya para cumplir todos los retos que se impone a sí misma con el objetivo de no dejarse vencer por la tristeza ante la pérdida de parte de su pierna. “Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad”, aseguró la exreina nacional de belleza.

Daniella Álvarez compartió en sus redes los resultados de la operación.

En sus historias de Instagram, la modelo aseguró que está haciendo todo “por primera vez”; por eso, cada video haciendo algo es importante para ella. Según Daniella, aprendió a nadar y a montar bicicleta de nuevo después de su cirugía , dos actividades que siempre han hecho parte de su vida.

“Para mí nadar y montar bicicleta es algo super importante, y yo decía: ‘yo sé que puedo montarme en la bicicleta sin la media pierna’, lo que necesitaba era que alguien me ayudara a impulsarme como cuando uno va a aprender a montar bicicleta”, contó la modelo y presentadora.

Álvarez aseguró que necesitó la ayuda de su hermano porque su pie derecho aún no tiene todo el movimiento, mientras que el resto de la pierna sí tiene la fuerza para pedalear.

Al parecer, este no es el último reto que los colombianos van a ver cumplir a la barranquillera después de la amputación, ella ha asegurado en múltiples ocasiones que lo que más anhela es poder volver a bailar champeta y revivir el video en el que bailó este género con un niño que tenía una prótesis en una de sus piernas.

OTROS TEMAS:

Actores colombianos exigen que les paguen sus derechos

Malos tratos y humillaciones, esto es lo que tienen que vivir las modelos de pasarela en Colombia