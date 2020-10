Video | El bonito gesto con el que Epa Colombia se ganó el cariño de las redes sociales

Durante la tarde de este viernes 23 de octubre, Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, fue tendencia en Twitter. Aunque su contenido apunta a generar polémica, en esta ocasión se ganó el respeto de los tuiteros al compartir un video en el que presta ayuda a un grupo de niños indígenas.

En la pieza audiovisual, Epa Colombia dice que gracias a lo bien que le ha ido en sus negocios, decidió tener un gesto caritativo con un grupo de menores de edad de la comunidad Wayuu, que viven en Bogotá. Barrera decidió repartir comida a los pequeños.

“Me siento muy feliz, he ido creciendo mucho con mis queratinas, cada día quiero seguir ayudando a las personas y deseo regalar muchos sándwiches”, dijo la influencer, que se había alejado hace algún tiempo de redes debido al problema legal que tuvo con Transmilenio.

Al reunir a varios niños en el centro de Bogotá, la joven les recordó usar tapabocas por la pandemia de Coronavirus.

'Epa Colombia y la polémica'

La joven ‘influencer’ se ha hecho famosa por distintas polémicas y videos ‘humorísticos’ que han sido criticados por los usuarios de redes sociales, pero que le han generado millones de visitas. Uno de esos momentos fue cuando apareció destruyendo la estación de Transmilenio de Molinos, el pasado 21 de noviembre durante las protestas del Paro Nacional.

Por este acto de vandalismo, Barrera fue condenada por la jueza segunda especializada de Bogotá a pagar los daños que causó a esa empresa.

De acuerdo con una entrevista que recoge Semana, la joven tuvo que pagar $43.500.990 a Transmilenio, luego de que fuera detenida y condenada por la justicia.

“Todo el día me tratan mal. Yo sé que me tiré lo del TransMilenio y que di una muy mala imagen de mí, pero yo ya pagué esos 30 salarios mínimos. Fueron 43.500.990 pesos, hasta el último peso que me cobraron. Yo ya los pagué”, afirmó Epa Colombia, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Barrera dijo en su momento que esperaba que la dejaran de juzgar por lo que hizo y pidió que le dieran otra oportunidad. Aseguró que ha cambiado su comportamiento, y dejó atrás los errores que cometió.

“No miran lo bueno. No miran que yo genero empleo, que yo les cambió la vida a las personas, que mantengo a muchas familias y les ayudo. No tengo necesidad de publicar nada”, sostuvo la influencer.

Barrera también reconoció que lo que hizo en contra de TransMilenio estuvo “muy mal”, por lo que dijo estar arrepentida y ofreció perdón.

“Yo quiero una segunda oportunidad para nunca embarrarla y para ser testimonio de muchísimas personas de que sí se puede. Yo quiero promover las marchas, no salgan a manifestar de la manera como lo hice. Salgan en paz, sin necesidad de tirarse las cosas, porque no más mire lo que me pasó a mí”.

Otra polémica de Barrera se remonta a 2017, cuando en medio de una entrevista hecha por Vicky Dávila, la joven promocionó unas pastillas que, según la ‘influencer’, servían para adelgazar. Esto generó que el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia e Inspección de Medicamentos y Alimentos) emitiera un comunicado advirtiendo de la dudosa procedencia de ese medicamento.