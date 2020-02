“Se trata de respetarnos mutuamente, no tiene por qué haber violencia (...). Esta es una legítima discrepancia cultural, de visión sobre la vida. Quienes quieran venir a un espectáculo de maltrato animal, lo pueden hacer. Yo lamento mucho que lo hagan en un bien público, preferiría que lo hicieran en un bien privado, por eso mi batalla este año va a ser porque ningún bien público y patrimonial se use para un espectáculo de maltrato animal ni de ninguna clase de irrespeto a la vida, pero quienes tengan esa preferencia, aquí no estamos tratando ni de condenarlos ni de imponerles preferencias", sostuvo.