The Economista cree que Márquez no parece tener la capacidad de reanudar los combate ni siquiera a la misma intensidad que hubo entre entre el 2005 y el 2010, cuando las FARC ya se habían debilitado enormemente. "Unos 10.000 ex combatientes se han desmovilizado y siguen comprometidos con el acuerdo de paz. Es difícil imaginar que regresen a la guerra después de dos años de vivir con relativa comodidad fuera de la selva. El nuevo partido de las FARC ha expresado su indignación por el regreso de Márquez a la lucha. Sus líderes dicen que se adherirán estrictamente al acuerdo de paz".