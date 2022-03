El poder del cacao: científicos comprobaron que comer chocolate negro hace bien al corazón

Una nueva investigación a gran escala indica que los flavonoides, un compuesto del cacao, puede ser un gran aliado para prevenir la enfermedad cardiovascular. (Foto: Cuartoscuro)

Cada vez son más los estudios científicos que demuestran que el consumo de determinados alimentos funcionales, como el chocolate negro, otorga diversos beneficios para la salud en general y sobre la salud cardiovascular en especial.

Una nueva investigación a gran escala indica que los flavonoides, un compuesto del cacao, puede ser un gran aliado para prevenir la enfermedad cardiovascular. Lo ha visto el primer ensayo a gran escala diseñado para probar los efectos a largo plazo de este compuesto del cacao en la prevención de estas patologías, con resultados más que prometedores: hubo una reducción del 10% en el total de eventos cardiovasculares en las personas que lo consumían habitualmente.

El estudio, llevado a cabo por los investigadores de la División de Medicina Preventiva del Brigham and Women’s Hospital, se ha publicado recientemente en la revista The American Journal of Clinical Nutrition. El equipo dirigido por los doctores Howard Sesso, y Joann Manson, ambos del Brigham and Women’s Hospital, describe los principales resultados del estudio COSMOS, un ensayo aleatorizado y controlado con placebo, que probó un suplemento de flavanol de cacao y un multivitamínico en la prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Los participantes que consumieron los antioxidantes redujeron en un 27% su riesgo de mortalidad cardiovascular (REUTERS/Luis Jaime Acosta/File Photo)

Aunque ninguno de los dos suplementos redujo significativamente el resultado primario de eventos cardiovasculares totales, las personas asignadas al azar para recibir el suplemento de flavanol de cacao tuvieron una tasa 27 % menor de muerte cardiovascular que el resto de las personas.

“Hemos visto señales prometedoras de que un suplemento de flavanol de cacao puede reducir eventos cardiovasculares importantes, incluyendo la muerte por enfermedad cardiovascular”, indicó Sesso que lleva adelante el estudio COSMOS, aleatorio y controlado con placebo donde se comparó el consumo de suplementos de flavanol de cacao frente a un multivitamínico en la prevención de enfermedad cardiovascular y cáncer. Los resultados apuntan a que, si estas se producen, el consumo de flavanoles funcionaría como un factor protector para evitar la mortalidad.

Como explica la doctora JoAnn Manson, coautora del estudio, la totalidad de la evidencia indicaría señales prometedoras en el consumo de un suplemento de este tipo para reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular. “ COSMOS no fue un ensayo sobre el chocolate, sino, más bien, es un ensayo riguroso de un suplemento de extracto de cacao que contiene niveles de flavonoides que una persona nunca podría consumir de manera realista de chocolate sin añadir calorías excesivas, grasa y azúcar a su dieta ”, explicaron los autores del paper.

"Hemos visto señales prometedoras de que un suplemento de flavanol de cacao puede reducir eventos cardiovasculares importantes, incluyendo la muerte por enfermedad cardiovascular", señalaron los científicos

En estudios previos a corto plazo, los flavanoles, que pueden encontrarse tanto en el cacao como en el té, las uvas o las bayas, ya demostraron potenciales beneficios para la salud cardiovascular. Esta sustancia colaboraría en la mejora de la tensión arterial y en la mejor dilatación de los vasos sanguíneos.

El estudio actual ha querido ir un paso más allá e investigar si, a largo plazo, lograrían reducir el riesgo cardiovascular y su mortalidad cuando son consumidos en forma de suplemento. Se investigaron eventos cardiovasculares como infartos agudos de miocardio, accidente cerebrovascular, revascularización coronaria, enfermedad de arterias carótidas, cirugía arterial periférica, angina inestable o mortalidad cardiovascular en general.

Para ello, se analizaron datos de 21.000 pacientes que fueron asignados al azar en uno de cuatro grupos. En el primero recibirían una cápsula de 500 mg de flavanoles de cacao; en el segundo, una tableta multivitamínica; en el tercero, ambos; y en el cuatro, ninguno. En total, se analizaron datos de 3,6 años de seguimiento.

Tras el estudio, las mejoras en el estado de ánimo estaban relacionadas con cambios microbianos en el intestino por comer chocolate

Según los resultados, los flavanoles redujeron hasta un 10% los eventos cardiovasculares totales , pero no fue un resultado estadísticamente significativo. Sin embargo, varios análisis secundarios sí detectaron beneficios significativos. Los participantes que consumieron los antioxidantes redujeron en un 27% su riesgo de mortalidad cardiovascular.

Los que tomaron las cápsulas correctamente y con regularidad lograban reducir su riesgo de enfermedad cardiovascular en un 15%, y su potencial mortalidad hasta un 39%. Por otro lado, el consumo del multivitamínico no tuvo efectos significativos sobre los eventos cardiovasculares totales o individuales, y en ninguno de los grupos hubo ningún problema de seguridad con el consumo de un tipo de suplemento u otro.

Lo que sí destacan los investigadores es que el consumo del multivitamínico mejoró niveles de varios biomarcadores nutricionales, pero no hubo mejoras a nivel de riesgo de cáncer en general. Tampoco hubo efectos significativos sobre el riesgo de cáncer por parte de los suplementos de flavanoles.

En estudios previos a corto plazo, los flavanoles, que pueden encontrarse tanto en el cacao como en el té, las uvas o las bayas, ya demostraron potenciales beneficios para la salud cardiovascular

En el futuro, los investigadores se plantean continuar con el seguimiento de los participantes en un plazo más largo, dado que la protección frente al cáncer debe investigarse. Así mismo, también quieren estudiar otro tipo de patologías, como deterioro cognitivo, caídas, enfermedades oculares y otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Otro estudio científico

Según un nuevo estudio publicado en Journal of Nutritional Biochemistry, unos pocos cuadrados de chocolate amargo realmente pueden levantarnos el ánimo.

Investigadores en Corea descubrieron que los adultos sanos que comían un total de 30 gramos de chocolate negro al 85% al día eran más felices, en comparación con los adultos sanos que comían chocolate con menos cacao o nada de chocolate. Treinta gramos es aproximadamente un tercio de un rectángulo de 100 g de elegante chocolate negro que puede encontrar en los supermercados.

Los productos de chocolate con un alto porcentaje de cacao tienden a ser mejores para la salud porque contienen menos azúcar y menos grasa

Se cree que las mejoras en el estado de ánimo estaban relacionadas con cambios microbianos en el intestino por comer chocolate, sugirieron muestras fecales. Sin embargo, los beneficios se obtuvieron solo al comer chocolate que contiene un alto porcentaje de cacao, que no son golosinas populares de chocolate con leche que los especialistas recomiendan consumir con moderación.

El cacao, que se utiliza en la producción de chocolate, es rico en fibra, hierro y “fitoquímicos”, compuestos químicos poderosos que se encuentran en las plantas que son conocidas por apoyar el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades como cáncer, demencia, artritis, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

“Hasta ahora, se ha sabido poco sobre los efectos emocionales de la ingesta diaria de chocolate negro”, afirman los investigadores del Departamento de Alimentos y Nutrición de la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Nacional de Seúl. Los productos de chocolate con un alto porcentaje de cacao tienden a ser mejores para la salud porque contienen menos azúcar, grasa y otros aditivos como colorantes y aceite de palma.

SEGUIR LEYENDO: