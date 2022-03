Israel registra su primer caso de poliomielitis tras más de 30 años

Luego de 30 años, Israel detectó su primer caso de polio (Getty)

A menos de 24 horas de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara sobre la propagación de enfermedades infecciosas y la caída en la cobertura de vacunación de patologías controladas por la invasión de Rusia a Ucrania; y cuando aún no se cumplieron 15 días desde que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a elevar las tasas de vacunación contra la polio; Israel registró su primer caso de poliomielitis a más de 30 años de que se detectara el último contagio.

Este domingo la OMS alertó sobre la propagación de enfermedades controladas por la vacunación, como es el caso de la polio, en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania. Hace unos 10 días, había sido el turno de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para advertir sobre la posible aparición de esta patología en la región de las Américas. Hoy, como si fuera un presagio, Israel admitió su primer caso desde 1989, ya que esta patología se creía erradicada en dicha nación.

Según explicaron las autoridades sanitarias israelíes, se trata de un niño de 4 años, residente de Jerusalén, que no había sido vacunado contra la enfermedad. “ Parece haber sido infectado con una cepa que ha sufrido mutación y podría causar enfermedad en quienes no están vacunados” , afirmaron, por lo cual desde el Ministerio de Salud local instaron a la población a vacunarse, en caso de que ya no lo hubieran realizado.

“La vacunación es la única forma de proteger a los niños de esta enfermedad paralizante que es altamente infecciosa”, afirmaron desde la cartera sanitaria israelí. Al tiempo que las autoridades sanitarias de Jerusalén advirtieron que se abrió una investigación epidemiológica para detectar los contactos estrechos del pequeño . De todos modos, aseguraron que se registraron “indicios del virus en muestras de aguas residuales en el área”, una situación que, según admitieron, ya había ocurrido en otras oportunidades sin que “se informase después sobre ninguna infección”.

"No podemos retroceder. Evitar casos de polio depende de tener una población infantil altamente vacunada y una fuerte vigilancia de la enfermedad”, dijo Andrés de Francisco, director de Familia y Promoción de la Salud de la OPS. EFE/EPA/REHAN KHAN/Archivo

Alerta poliomielitis: una preocupación para los organismos internacionales

A finales de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió a los estados que componen el organismo que impulsen la vacunación contra esta enfermedad que fue declarada como erradicada en las Américas desde 1994. Según explicaron, la poliomielitis se convirtió en una “amenaza real” por la caída en las coberturas de vacunación como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

“No podemos retroceder. Evitar casos de polio depende de tener una población infantil altamente vacunada y una fuerte vigilancia de la enfermedad”, dijo Andrés de Francisco, director de Familia y Promoción de la Salud de la OPS, al señalar que la tasa de vacunación en 2020 fue del 82%, la más baja desde 1994. “Si las coberturas de vacunación no son superiores al 95%, la polio puede volver”, alertó.

En ese tono, aseguró que la pandemia provocó que “las tasas de vacunación siguieran disminuyendo”, por lo que citó el ejemplo de Malaui (África Oriental), donde se declaró un brote de poliovirus salvaje de tipo 1. El último caso se había registrado en 1992, siendo que en 2020 África fue declarada libre de polio. ”El reciente caso de poliovirus salvaje en África es un recordatorio de que cuando el virus sigue circulando, los niños de todo el mundo están en riesgo”, advirtió el funcionario de la OPS al recordar que en Pakistán y Afganistán esta patología aún es endémica.

Según informó la OMS sobre Ucrania, “en 2021 se confirmó en el país un brote de poliomielitis, con dos casos de parálisis (detectados en octubre y diciembre de 2021) y un total de 21 personas en dos provincias (Rivne y Zakarpattya)", por lo cual en 2022 se inició una campaña de vacunación. La medida fue suspendida por el conflicto bélico

En tanto, este domingo la OMS también sentó posición sobre esta situación. Aunque en este caso lo hizo en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania. Según el informe emitido por el organismo internacional, en el territorio ucraniano se registró un aumento de enfermedades infecciosas, tales como la poliomielitis . “Los brotes recientes de poliomielitis y sarampión amenazan la salud de las poblaciones con una cobertura de vacunación subóptima (80% y 82% respectivamente en 2021), y la prevalencia del VIH y la tuberculosis, incluida la tuberculosis multirresistente, se encuentran entre las más altas de Europa”, destacaron en el documento.

Al tiempo que recordaron que “en 2021 se confirmó en el país un brote de poliomielitis, con dos casos de parálisis (detectados en octubre y diciembre de 2021) y un total de 21 personas en dos provincias (Rivne y Zakarpattya)” por este motivo “ se inició en febrero de 2022 una campaña de vacunación a nivel nacional dirigida a todos los niños subvacunados”. Sin embargo, el conflicto bélico provocó la suspensión de la medida .

SEGUIR LEYENDO: