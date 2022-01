Osteoporosis: ¿un mal que afecta solo a las mujeres?

la osteoporosis en los hombres representa un importante problema de salud pública debido a la presencia de fracturas de cadera y vértebras (Getty Images)

A lo largo de su desarrollo, los hombres tienen huesos más grandes que las mujeres, llegan a un capital óseo mayor, es decir, un “pico de masa ósea” y no tienen la caída brusca de sus hormonas como sucede en la menopausia femenina. Estas condiciones retrasan la pérdida ósea, pero no significa que no puedan padecerla.

Desde hace varios años, se ha reconocido que la osteoporosis en los hombres representa un importante problema de salud pública debido a la presencia de fracturas de cadera y vértebras , aunque en un número inferior al de las mujeres.

“Cuando se estudia el origen de la osteoporosis masculina, se encuentra que entre 50 y el 60% tiene una condición o enfermedad que predispone a la misma. Las más frecuentes son el hipogonadismo (disminución de testosterona), tratamiento con corticoides, consumo excesivo de alcohol, enfermedades gastrointestinales, malignas o inmovilización prolongada”, afirmó la doctora Alicia Bagur, médica osteóloga, directora médica de Mautalen Salud e Investigación.

Para la especialista, uno de cada 5 hombres de más de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. “ En Argentina, hay un promedio anual de 34 mil fracturas de cadera por año en personas mayores de 50 años; es decir, 90 por día, con una relación aproximada de 3 mujeres por cada hombre. Valores que se duplicarán hacia 2050”, agregó.

Es importante realizar una densitometría para establecer el tratamiento a seguir en caso de tener osteoporosis (Getty Images)

“La osteoporosis afecta tanto a hombres como a mujeres porque es producto del envejecimiento. Se recomienda, hacer una medición de masa ósea, una densitometría, que es la forma de detectar si hay osteoporosis en hombres mayores de 70 años, independientemente de que tengan otro factor de riesgo de padecerla”, explicó la doctora Diana González (MN 55307), médica osteóloga.

En ese sentido señaló que un factor de riesgo son los que tienen hipogonadismo (disminución de la producción de testosterona), aquellos que están sometidos a tratamientos con corticoides o anticonvulsivantes, cuando hay abuso de alcohol o trastornos o enfermedades gastrointestinales, o cuando existe una antecedente de una fractura por fragilidad, se puede considerar realizar una densitometría antes de los 70 años, incluso a partir de los 50.

“Un hombre que sufre una fractura vertebral por bajar el portón de su casa o por levantar una valija, eso es una fractura por fragilidad, seguro tiene osteoporosis y debe hacerse una densitometría para evaluar el tipo de tratamiento y hacer su seguimiento”, agregó González.

El hipogonadismo es común en el 30% de los hombres que presentan fracturas vertebrales (Getty)

De acuerdo con la doctora Bagur, esta enfermedad se pude prevenir corrigiendo, dentro de lo posible, los factores de riesgo óseo, realizando actividad física que incluya ejercicios de resistencia y levantar peso moderado, de manera regular.

“Esto mejora el hueso y músculo, evitando caídas que ocasionan fracturas. También es importante el consumo de alimentos ricos en calcio (1000 a 1200 miligramos por día ), vitamina D mediante explosión solar durante 15-20 minutos a la mañana o tarde. Si se encuentra contraindicada por problemas de la piel, se indican suplementos de vitamina D y reducir tabaco y alcohol”, aclaró.

El hipogonadismo es común en el 30% de los hombres que presentan fracturas vertebrales. También se relaciona con una disminución de la síntesis de vitamina D y menor absorción del calcio aportado por los alimentos. En los hombres mayores, se agregan las fracturas de cadera.

La médica osteóloga Beatriz Oliveri (MN 55648), del Hospital de Clínicas, señaló que los hombres sufren osteoporosis y por lo general no es un tema que consultan. “L os hombres tienen un porcentaje más alto de muerte y de morbilidad, luego de la fractura de cadera. La mortalidad, al año siguiente de la fractura de cadera es mayor en los hombres que en las mujeres” , dijo Oliveri.

En los hombres mayores, se pueden producir fracturas de cadera (Ilustración: UNAM)

Agregó que con el paso del tiempo los hombres también pierden masa ósea, se van descalcificando un poco más tarde que las mujeres, alrededor de los 60/65 años. “Aproximadamente la mitad de los hombres que padecen osteoporosis tienen una causa secundaria de la enfermedad”, destacó.

Con respecto a las causas de hipogonadismo destacó que “una de ellas, que a veces no se tiene en cuenta para tratamiento preventivo son aquellos hombres que tienen cáncer de próstata y por eso reciben medicación específica, para disminuir sus hormonas masculinas y tienen un aumento importante de las fracturas, un porcentaje muy alto de osteoporosis y a veces no se les da el tratamiento adecuado”. Y agregó: “a los hombres hay que estudiarlos siempre que tengan una fractura osteoporótica porque se aumenta la posibilidad de fracturas posteriores, incluso en el año posterior a ella”, sumó Oliveri.

“El tratamiento con fármacos activos para osteoporosis lo evalúa el médico de acuerdo a los antecedentes de cada paciente. En primer lugar, si existe una enfermedad que la ocasiona, el objetivo inicial será tratar la misma . Los fármacos para osteoporosis que frenan la pérdida ósea o estimulan su formación permiten disminuir la incidencia de fracturas entre un 40 a 70% ”, concluyó Bagur.

Al igual que las mujeres, los hombres padecen osteoporosis y deben ser estudiados y tratados para evitar fracturas de cadera y vertebrales y sus complicaciones posteriores.

