Cuáles serán las 10 misiones espaciales más importantes de 2022

Las 10 misiones espaciales más importantes para 2022 serán obra de la NASA, la ESA, Rusia y China

El exitoso año espacial 2021, que comenzó con la llegada del rover Perseverance a Marte en febrero y cerró con el lanzamiento del telescopio James Webb en diciembre, ya concluyó.

Además de la llegada de las vacunas contra el coronavirus y el surgimiento de nuevas variantes que incrementaron los contagios, el año 2021 que concluyó ayer será recordado como uno de los más prósperos en misiones espaciales que continuarán y se ampliarán en este 2022.

Hace una semana el poderoso telescopio James Webb (JWST) fue lanzado para observar a partir de este año los orígenes del universo, las estrellas y galaxias más lejanas y los exoplanetas potencialmente habitables. Y el rover Perseverance seguirá investigando en el planeta rojo indicios de vida pasada y realizará experimentos junto a su fiel acompañante, el primer helicóptero en el espacio: Ingenuity.

Además de esas dos importantes misiones espaciales que prometen más aventuras, otras nuevas prometen incrementar nuestro asombro y conocimiento. Infobae hizo un resumen de las principales 10 misiones espaciales en este 2022.

1 Misión Artemis-1 a la Luna

Recreación de Artemis I la próxima gran misión espacial de la NASA a la Luna (NASA)

Planificada para 2021, pero retrasada varias veces, Artemis-1 es una misión de prueba de vuelo sin tripulación durante la cual la nave espacial Orion de la NASA, el Modelo de Servicio Europeo (ESM) y el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), el más poderoso cohete en el mundo, volará en 2022 a la Luna. Se espera que el despegue se realice en marzo próximo, pero seguramente surgirán nuevos retrasos dado que se trata de un cohete no probado aún y con muchos pasos previos a ajustar. La misión consistirá en el lanzamiento del nuevo cohete SLS que orbitará la Tierra y luego viajará a la Luna con Orión y al ESM para entrar en una órbita elíptica de nuestro satélite natural que los verá llegar a 100 kilómetros sobre su superficie.

Este viaje será un precursor de la misión tripulada Artemis-3 que aterrizará en la Luna en 2025 . El nuevo administrador de la NASA, Bill Nelson, debió corregir el calendario armado por su antecesor: “La misión Artemis debía llevar en 2024 por primera vez en casi 50 años a astronautas estadounidenses, incluida la primera mujer, a la Luna. Ahora, este alunizaje tendrá lugar como muy pronto en 2025″, apuntó.

El objetivo de la misión es llevar a cuatro astronautas en la nave espacial “Orion” a la órbita lunar, desde donde dos de ellos harán un trasbordo a un vehículo espacial de SpaceX para realizar el último trayecto para alunizar. Además, se pretende crear una especie de estación espacial en la Luna que sirva de base para un vuelo tripulado a Marte, pero sólo en un futuro lejano.

2-Misión privada a la Estación Espacial Internacional

La Estación Espacial Internacional será escenario de visitas privadas e inclusive de películas a filmar dentro. (NASA/Roscosmos)

Después del éxito de la misión Inspiration-4 en 2021, la compañía privada de vuelos espaciales Axiom firmó un contrato con SpaceX, la empresa privada espacial cuyo CEO es el multimillonario emprendedor Elon Musk, para lanzar 4 misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). Las 4 misiones utilizarán los cohetes Falcon 9 de SpaceX y la nave espacial Crew Dragon. El primer Ax-1 se lanzará el 21 de febrero y se extenderá hasta 3 de marzo de 2022. Verá al ex astronauta de la NASA Michael Lopez-Alegria llevar a tres turistas espaciales en una misión de ocho días a la ISS. La siguiente misión, Ax-2 hará que otra ex astronauta de la NASA, Peggy Whitson, haga lo mismo en el otoño de 2022.

La NASA ha apostado en los últimos años cada vez más a sus socios comerciales y quiere fortalecer aún más ese tipo de cooperación en 2022. Por eso planificó con la firma SpaceX varios proyectos, entre ellos nuevos viajes tripulados y no tripulados a la estación espacial internacional (ISS). Además, se ideó con la compañía Axiom Space la primera misión privada de astronautas a la estación espacial, donde la estrella de Hollywood Tom Cruise tiene pensado también rodar allí una película.

3-Estrellarse contra un asteroide

Varias son las películas de ciencia ficción que lo imaginaron en sus guiones y lo plasmaron en la pantalla grande. Pero hoy la ciencia se prepara para hacerlo realidad: impactar un asteroide para desviar su curso.

Si bien aquí no hay una amenaza latente de choque contra la Tierra, ni un reloj con cuenta regresiva que mida el tiempo que le queda a los seres humanos antes de ser aniquilados, los científicos de la NASA desean probar la última tecnología disponible para desviar un objeto potencialmente peligroso con dirección directa hacia nosotros.

Si todo sale tal como lo planea la NASA, en octubre de 2022, DART impactará en la pequeña luna asteroide Dimorphos, que orbita a un compañero más grande, Didymos, en un sistema de asteroides binarios para cambiar su período orbital. Ambos están situados a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra. Al ser relativamente pequeños ambos asteroides, los telescopios ópticos terrestres los ven como un único punto de luz que fluctúa en brillo. El intervalo de esas fluctuaciones cambiará después del impacto de DART. La idea es que mediante la creación de un “Desviación cinética” en Dimorphos se cambiará ligeramente la trayectoria de ambos objetos. Esto es importante para planificar un potencial asteroides peligroso en dirección a la Tierra en un futuro.

4-Una nueva nave orbital

El novedoso transbordador Dream Chaser se prepara para visitar la Estación Espacial Internacional y llevar carga y humanos

Después de varios vuelos secretos, el novedoso transbordador Dream Chaser (‘Cazador de Sueños’), fabricado por la compañía Sierra Nevada Corporation (SNC), está listo para su presentación en sociedad. A simple vista parece un mini transbordador espacial, tal como los legendarios Columbia o Discovery. Pero la pequeña nave de 9 metros de largo tiene otras funciones que los legendarios “taxis espaciales”, que reinaron durante 30 años en el espacio.

A partir de marzo, este vehículo despegará sobre el cohete Vulcan Centaur y realizará una serie de vuelos automáticos y no tripulados de prueba programados a la ISS para proporcionar la entrega de carga y el regreso de experimentos científicos en virtud de un contrato de Servicio de reabastecimiento comercial 2 (CRS2) con la NASA. Con una longitud de nueve metros y un peso de 9 mil kilos, este vehículo será capaz de servir de transporte para llevar hasta seis pasajeros a la Estación Espacial Internacional y después volver solo en vuelo suborbital.

Este transbordador espacial reutilizable será el primero en llegar a órbita y estacionar en la ISS desde que el transbordador espacial Atlantis lo hiciera hace más de una década. Asimismo, Sierra Space ha explicado que su avión espacial es capaz de aterrizar en cualquier pista de aeropuerto estándar de 3.048 metros, mientras que el transbordador espacial original necesitaba 305 metros adicionales extra para casos de emergencia. El Dream Chaser no tiene la capacidad de carga del transbordador original, que tenía podía cargar hasta 29 toneladas. Sin embargo, gracias a su módulo de acompañamiento no reutilizable Shooting Star, el nuevo avión espacial puede transportar 5 toneladas y media de material presurizado y sin presurizar a la ISS, una cantidad casi similar a las 6 toneladas que lleva la cápsula reutilizable Dragon de SpaceX.

5-La cápsula Starliner por fin volará

Los técnicos observan que el módulo de tripulación Starliner de Boeing se coloca encima del módulo de servicio en la instalación de procesamiento de carga y tripulación comercial en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida (BOEING/JOHN PROFERES)

Boeing y ULA, la firma propietaria del cohete Atlas V, han tenido un 2021 para el olvido con las varias suspensiones del lanzamiento de la cápsula Starliner a la Estación Espacial Internacional. Hasta debieron en agosto desacoplar la cápsula de la punta del cohete y abortar el despegue por fallas graves encontradas que ponían en riesgo la misión no tripulada. El problema fue ubicado en 13 válvulas del total de 64 que tiene el sistema de propulsión, las cuales permanecieron cerradas cuando debían estar abiertas, un “significativo” inconveniente que propició la suspensión del vuelo.

En diciembre de 2019 una primera misión de prueba con la nave Starliner despegó con éxito pero fracasó luego en su intento de llegar a la estación espacial debido a problemas con el software. La cápsula tuvo que aterrizar de emergencia en Nuevo México. Se espera que en mayo realice un vuelo de prueba a la ISS con una carga útil y en septiembre por fin Starliner llegue astronautas a bordo.

6-La nave Juno explora Europa

Fotos de Júpiter en un acercamiento de la nave Juno (NASA)

Desde 2016, año de su arribo a Júpiter, la nave espacial Juno está recopilando datos sobre el origen del mayor planeta del sistema solar, en el que podrían caber más de 1300 Tierras. Entre sus últimos hallazgos se encuentran fotos del interior del anillo del planeta, un mapa de su campo magnético, detalles de su atmósfera y una banda sonora de los viajes de la nave alrededor de una de sus lunas.

En octubre último, Juno tuvo un encuentro distante con la luna de Júpiter llamada Europa. Pero en febrero próximo la nave espacial de 1.1 mil millones de dólares tendrá una vista única del satélite de Júpiter desde a una distancia de aproximadamente 47,000 km, seguido a fines de septiembre de 2022 por un primer plano desde solo 355 kilómetros sobre la superficie de Europa. Juno, que la NASA lanzó en 2011 y comenzó a orbitar Júpiter en julio de 2016, es la octava nave espacial que visita Júpiter, y la primera que sondea por debajo de la gruesa cubierta de gas del planeta gigante. Ha luchado contra las temperaturas extremas y la peligrosa radiación de Júpiter para estudiar sus polos norte y sur, avanzando a pesar de la falta de luz solar en sus paneles solares.

7-La misión Juice, camino a Júpiter

La vista infrarroja de la luna helada de Júpiter, Ganímedes, fue obtenida por el instrumento Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) a bordo de la nave espacial Juno de la NASA (NASA/JPL-CALTECH)

Hablando del mayor planeta del Sistema Solar, una nueva misión espacial lo tendrá otra vez como protagonista. O mejor dicho a sus lunas. La misión JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) de la Agencia Espacial Europea (ESA) está programada para lanzarse en junio y llegar al Sistema Joviano en 2029. Luego, se necesitarán tres años y medio para examinar las lunas Ganímedes, Europa y Calisto.

Imágenes tomadas por misiones espaciales anteriores han revelado que Io, Europa, Ganímides y Calisto son muy distintas entre sí; Io, de naturaleza volcánica, tiene el menor contenido de agua de todos los cuerpos del sistema solar. En cambio, Europa, Ganímedes y Calisto parecen albergar océanos líquidos subterráneos y condiciones favorables para el desarrollo de la vida. JUICE se insertará orbitalmente con Júpiter en enero de 2030, donde comenzará a realizar estudios a través de sobrevuelos en Calisto, Europa, y el propio Júpiter. En septiembre de 2032 se espera que la transferencia orbital hacia Ganímedes esté completa; JUICE sobrevolará y estudiará esta luna hasta el final de la misión nominal, en junio de 2033.

8-Europa y Rusia envían un rover a Marte

El rover ExoMars europeo-ruso, llamado Rosalind Franklin también llegará a Marte en 2022 (ESA)

Después de los retrasos relacionados con COVID-19 antes de su lanzamiento programado en 2020, la Agencia Espacial Europea (ESA) y Roscosmos tienen la intención de enviar su misión conjunta ExoMars este año. La ventana de lanzamiento de 12 días se abrirá el 20 de septiembre de 2022 con el rover Rosalind Franklin programado para aterrizar en Marte el 10 de junio de 2023.

La NASA no es la única agencia espacial que tiene intenciones de investigar Marte, y tal parece que la ESA y Rusia no solo esperan hacer competencia a Perseverance sino intentar ganar en la carrera por analizar el suelo del planeta vecino. El pasado 6 de septiembre, el rover Perseverance de la NASA, que actualmente se encuentra explorando Marte, logró un hito histórico para los viajes espaciales al recolectar una muestra (‘Montdenier’) de la roca Rochette, mediante la perforación de 7 centímetros del suelo marciano. En medio de su investigación realizada en el cráter Jezero, el robot perforó una parte de esta zona para recoger un trozo de roca no más grueso que un pedazo de grafito de un lápiz.

Los ingenieros de la nave Franklin aseguran que ésta podrá perforar hasta 1,7 metros de profundidad en el planeta rojo, después de los experimentos realizados en la Tierra.

9-Nuevo cohete de Jeff Bezos

El cohete New Shepard de Blue Origen despegó varias veces en forma exitosa en 2021. Un buen presagio de lo que podrá ser el próximo cohete de la compañía espacial de Jeff Bezos llamado New Glenn. (REUTERS/Joe Skipper)

La compañía espacial privada Blue Origin de Jeff Bezos se está abriendo un nicho como la opción de turismo espacial para quienes pueden afrontar un viaje suborbital de más de 25 millones de dólares de costo, en el ya probado y exitoso cohete New Shepard. Pero para 2022 el dueño de Amazon tiene previsto lanzar un nuevo cohete llamado New Glenn de clase orbital en septiembre próximo . Esta misión, posibilitará encaminar el Proyecto Kuiper de Amazon para lanzar más de 3000 satélites que orbiten la Tierra. Mucho antes de eso, a principios de 2022, Blue Origin entregará el primero de sus motores de vuelo BE-4 para el lanzamiento inaugural del nuevo cohete Vulcan de United Launch Alliance.

10- La NASA explora un asteroide de ‘cuatrillones de dólares’

Esta ilustración muestra el objetivo de la misión Psyche: el asteroide Psyche, localizado en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. (NASA/JPL-CALTECH/ASU)

En 2021, la misión Psyche obtuvo la autorización para avanzar a lo que la NASA llama Fase D de su ciclo de vida, la fase final de operaciones antes de su lanzamiento programado en agosto de 2022. La NASA quiere obtener un primer plano de uno de los asteroides más intrigantes y posiblemente uno de los más valiosos que conocemos, Psyche 16. En agosto de 2022, la NASA enviará una nave espacial en un cohete Falcon Heavy de SpaceX en una misión espacial robótica de clase Discovery de bajo costo para averiguar si realmente está hecha de hierro, níquel y oro. El orbitador llegará a Psyche 16 en enero de 2026 para comenzar al menos 21 meses en el mapeo de la órbita y estudiar las propiedades del asteroide.

El objetivo de Psyche es un intrigante asteroide rico en metales del mismo nombre (se calcula que su valor asciende a varias veces el de la economía global), que orbita alrededor del Sol en el cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter. Los científicos piensan que, a diferencia de los asteroides rocosos o helados, Psyche 16 es principalmente hierro, oro y níquel y podría ser el corazón de un planeta primitivo que perdió sus capas externas. Explorar el asteroide Psyche 16 (de 226 kilómetros de ancho) podría brindar información valiosa sobre cómo se formaron la Tierra y otros planetas.

Los metales preciosos de los que está compuesto el asteroide Psyche tendría un valor comercial en nuestro planeta de aproximadamente 10.000 cuatrillones de dólares, una cifra exorbitante teniendo en cuenta que toda la economía global, según la revista Forbes, es de unos 74 trillones de dólares; y según Visual Capitalist unos 88 trillones de dólares.

Bonus Track

Render de cómo será la estación espacial china una vez terminada (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

China, la potencia espacial emergente, planea concretar en 2022 varios de sus ambiciosos planes. La máxima prioridad estará puesta en la finalización de la estación espacial “Tiangong” (Palacio celestial), cuya construcción debería concluir para fines del nuevo año. El módulo central “Tianhe” (Armonía celestial) fue lanzado al espacio en abril. En él vive y trabaja actualmente una tripulación integrada por tres astronautas. China aún debe lanzar al espacio otros dos módulos de la estación, al tiempo que planifica nuevas misiones de carga y vuelos tripulados.

Lo más destacado del programa espacial chino fue hasta ahora el alunizaje en 2019 de un rover en la cara oculta de la Luna. Ningún otro país había logrado esta maniobra antes. En 2021, los chinos también llevaron su primer rover a Marte. Las ambiciones espaciales del Gobierno chino no solo están vinculadas con el prestigio nacional, sino también con el liderazgo tecnológico mundial que le quiere disputar a Estados Unidos. En tanto, están previstas a mediano plazo más misiones al satélite de la Tierra y al planeta rojo.

