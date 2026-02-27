Suben a cinco los muertos por chikungunya en Santa Cruz de la Sierra y se reportan casi 4000 contagios

Un joven se sienta detrás de un mosquitero en un hospital de Bolivia, el jueves 2 de marzo de 2023. (AP Foto/Juan Karita)

El virus del chikungunya continúa expandiéndose en Bolivia y se cobró la vida de una persona más en el departamento de Santa Cruz, epicentro de los contagios. Según informó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Julio César Koca, la quinta víctima de la enfermedad es un hombre de la tercera edad que tenía una enfermedad de base.

La autoridad sanitaria señaló el jueves que en los primeros dos meses del año se han registrado 3.983 casos confirmados solo en Santa Cruz, lo que supera la cifra de contagios de todo 2025 cuando se reportaron 3.800.

Al inicio de la semana se informó que había al menos 37 personas hospitalizadas, varias de las cuales están en proceso de recuperación. “Ya tenemos muchos casos en recuperación; los neonatos que estaban en terapia intensiva han tenido una mejoría y están probablemente en condiciones de salir de terapia en las próximas semanas", informó Koca a los medios locales.

Un trabajador sanitario fumiga una vivienda contra los mosquitos para mitigar la transmisión de dengue en Caranavi, Bolivia, 2 de marzo de 2023.(AP Foto/Juan Karita, File)

En medio de la alerta sanitaria, el sistema público de salud enfrenta deficiencias estructurales y coyunturales, como las recurrentes huelgas de trabajadores. En un recorrido por los centros de salud públicos, el periódico El Deber registró “saturación de pacientes” y evidenció que hay enfermos recibiendo tratamiento médico “en el piso o en sillas de plástico”.

El Ministerio de Salud informó que se están realizando convenios con clínicas privadas para ampliar la capacidad de atención en las zonas más afectadas y ofrecer una solución temporal de corto plazo. Según datos de la Secretaría de Salud de Santa Cruz, el 57% de las pruebas que se realizan dan positivo para chikungunya, cuando lo ideal es mantener ese indicador por debajo del 5%.

A pesar del alto nivel de propagación del virus, las acciones institucionales para frenar los contagios se hacen esperar. Con cinco muertos y casi 4000 casos identificados, este miércoles se reunieron varias instancias departamentales en el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para planificar una minga a la que no le pusieron fecha y acordaron volver a reunirse el 3 de marzo para “traer propuestas”, según informó Edil Toledo, secretario departamental de Salud, en una conferencia de prensa al concluir la reunión.

La acumulación de agua estancada tras las inundaciones favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya- crédito VisualesIa

La chikungunya es una infección vírica transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, conocidos como el mosquito del dengue y el mosquito tigre asiático, respectivamente.

El ciclo de transmisión se inicia cuando un mosquito pica a una persona infectada y, tras incubar el virus, lo transmite a otras personas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos subrayan que el riesgo es especialmente alto durante la primera semana de síntomas en la persona infectada y que el virus no se transmite de humano a humano por contacto, estornudos o tos, aunque sí puede ocurrir por transfusiones o manipulación de sangre infectada.

Los síntomas principales de la chikungunya aparecen entre tres y siete días después de la picadura de un mosquito infectado e incluyen fiebre y dolor en las articulaciones. Otros signos son cefalea, dolor muscular, hinchazón articular y erupciones cutáneas.

Debido a que no existen tratamientos curativos disponibles, las autoridades de salud enfatizan la importancia de la prevención con el uso de repelentes de insectos, prendas de vestir de manga larga y permanencia en espacios cerrados o mallas protectoras, además de eliminar criaderos de mosquitos.