Brasil confirmó que recibió la invitación para participar en el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump

La propuesta se encuentra bajo análisis dentro del Gobierno de Lula da Silva

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; junto a su par de Brasil, Lula da Silva (Europa Press/Archivo)

Brasil recibió una invitación para participar en la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmó una fuente de la Cancillería a la agencia de noticias EFE.

La propuesta se encuentra bajo análisis dentro del Gobierno y también en diálogo con socios internacionales. El Ejecutivo encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva todavía no ha adoptado una posición definitiva, indicó la fuente.

De acuerdo con la Casa Blanca, la Junta de Paz tiene como objetivo supervisar el plan orientado a poner fin al conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, además de asegurar la seguridad y la desmilitarización futura de ese territorio palestino.

Diversos países y organismos internacionales, como la Unión Europea, recibieron invitaciones para integrarse a la Junta de Paz. Entre los que ya confirmaron su participación figuran Alemania, Argentina, Paraguay, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia, entre otros.

Brasil recibió una invitación para
Brasil recibió una invitación para participar en la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Jehad Alshrafi)

En contraste, países como Francia o Noruega rechazaron la invitación. Ante esa decisión, Trump respondió con amenazas de imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses.

El presidente brasileño ha mantenido negociaciones con Trump para lograr la retirada de la mayoría de los aranceles que Washington impuso a productos brasileños, medida tomada en represalia por el juicio que terminó con la condena a prisión del ex mandatario Jair Bolsonaro.

Tras varios encuentros, Lula se definió como “amigo” de su homólogo estadounidense, aunque ha mantenido críticas hacia la política exterior del republicano, en particular por el ataque militar contra Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro.

Durante una ceremonia de entrega de viviendas populares en el municipio de Rio Grande, en el sur del país, Lula expresó críticas a la forma en que Trump comunica sus decisiones políticas. “¿Se han dado cuenta de que el presidente Trump quiere gobernar el mundo por Twitter? Es fantástico. Todos los días dice una cosa y todos los días el mundo habla de lo que dijo”, afirmó.

