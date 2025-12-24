Lula afirmó que mantiene una buena relación con Trump tras los aranceles impuestos a Brasil: “Acabamos haciéndonos amigos”

Lula afirmó que mantiene una buena relación con Trump tras los aranceles a Brasil: “Acabamos haciéndonos amigos” (EP)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el martes que mantiene una relación de amistad con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y restó impacto a los aranceles que Washington impuso y luego redujo sobre productos brasileños, al presentar un balance político y económico de fin de año desde el Palacio de Planalto, en Brasilia.

“Incluso la imposición de aranceles que Estados Unidos aplicó a Brasil terminó siendo irrelevante. Cuando muchos pensaban que Trump y yo íbamos a entrar en guerra, acabamos haciéndonos amigos”, expresó Lula durante un acto oficial en la sede del Gobierno brasileño.

El mandatario incluyó la recomposición del vínculo bilateral con Estados Unidos dentro del conjunto de noticias positivas que, según su evaluación, marcaron el cierre del año. Lula sostuvo que la relación con Washington atravesó un momento crítico, pero destacó el cambio de escenario tras una serie de contactos directos con el presidente estadounidense.

En el mismo acto, el jefe de Estado brasileño también se refirió a la situación económica interna y destacó la evolución de los precios. Señaló que la inflación interanual se ubicó en el 4,46%, un nivel inferior al techo de la meta establecida para este año. Lula vinculó ese desempeño con la necesidad de sostener el esfuerzo político y social.

“Tenemos que creer siempre y no desistir jamás. Hay que luchar todo el santo día y nunca desistir”, afirmó el presidente ante los asistentes, en un evento que incluyó la firma de un decreto para reconocer la música gospel como manifestación cultural nacional.

La relación entre Brasil y Estados Unidos atravesó una crisis sin precedentes a mediados de este año, cuando el presidente Trump anunció la aplicación de tarifas aduaneras del 50% sobre las importaciones brasileñas. La medida respondió, según lo expuesto entonces por la Casa Blanca, al proceso judicial que derivó en la condena del ex presidente Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario republicano, a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

A esas tarifas se sumó una serie de acciones por parte de la Administración Trump. Entre ellas figuraron la apertura de investigaciones por presuntos abusos comerciales atribuidos a Brasil, sanciones contra el juez que supervisó el proceso judicial contra Bolsonaro y la revocación de visados de altos funcionarios brasileños. Ese conjunto de decisiones tensó el vínculo diplomático entre ambos países.

El escenario comenzó a modificarse tras un encuentro breve entre Trump y Lula en los pasillos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre en Nueva York. A partir de ese contacto inicial, se reactivaron los canales diplomáticos y el diálogo directo entre los dos gobiernos.

Desde ese momento, los mandatarios retomaron las conversaciones al más alto nivel. Según lo relatado por Lula, ambos líderes mantuvieron varias llamadas telefónicas y concretaron una reunión presencial el 26 de octubre en Kuala Lumpur. Ese acercamiento marcó un punto de inflexión en la relación bilateral.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el magistrado Alexandre de Moraes (d), en una fotografía de archivo (EFE/ Andre Borges)

Como resultado de las negociaciones, que continuaron en curso, Estados Unidos decidió rebajar o eliminar los aranceles que pesaban sobre parte de los productos brasileños. Además, Washington retiró las sanciones impuestas al magistrado que instruyó el caso judicial contra Bolsonaro, uno de los puntos más sensibles del conflicto diplomático.

En ese marco, Brasil y Estados Unidos también acordaron avanzar en la organización de visitas oficiales. Lula y Trump definieron la realización de encuentros en Brasilia y Washington, aunque sin establecer una fecha concreta para esos desplazamientos.

