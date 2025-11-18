América Latina

Balotaje en Chile: José Antonio Kast dijo que tuvo “una muy buena conversación” con Javier Milei

El candidato a la presidencia que competirá contra la oficialista Jeannette Jara dialogó con el presidente argentino

José Antonio Kast y Javier Milei

José Antonio Kast, quien ya comenzó a buscar apoyos con vistas a la segunda vuelta electoral del próximo 14 de diciembre en Chile, mantuvo una conversación este martes con el presidente argentino, Javier Milei.

A través de su cuenta en la red social X, el candidato a la Presidencia de Chile -que disputará el balotaje contra Jeannette Jara- indicó: “Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina, Javier Milei, con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico".

Más allá de algunas felicitaciones expresadas por funcionarios del gobierno argentino a través de las redes sociales, e incluso varios elogios informales cursados por propio Milei en sus cuentas, importantes fuentes oficiales de la Casa Rosada descartaron la posibilidad de hacer pública una declaración institucional que tome partido en el proceso electoral chileno.

El mensaje de José Antonio Kast en X

“Más allá de que es evidente que preferimos que gane el candidato conservador antes de la candidata comunista, preferimos no inmiscuirnos en la elección”, sintetizó un integrante de la mesa chica del mandatario argentino a Infobae.

Asimismo, veían viable un contacto informal entre Milei y Kast “porque tienen una muy buena relación”, había deslizado un estrecho colaborador del jefe de Estado argentino, algo que finalmente sucedió este martes.

La comunista y candidata del oficialismo chileno Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast comenzaron a analizar los ajustados resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y empezaron a buscar apoyos para el balotaje.

La ex ministra del Trabajo del progresista Gabriel Boric obtuvo el 26,8% de los sufragios, mientras que el ex diputado ultracatólico logró el 23,9%, una diferencia más estrecha de la que pronosticaban los sondeos y que coloca a Kast en una mejor posición para llegar a La Moneda.

José Antonio Kast (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Jara mantuvo un encuentro con mujeres de La Pintana y se reunió con Claudia Pizarro, la popular alcaldesa democristiana (centro) de este barrio de clase trabajadora en la periferia de Santiago.

“Es una persona autoritaria (Kast), que denosta al que piensa distinto, que estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar y su estilo es oponerse a todo”, dijo en una rueda de prensa.

Abogada, de 61 años, Jara pasó al balotaje representando a la coalición progresista más amplia de la historia chilena, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, donde milita desde la adolescencia.

Kast, en tanto, viajó a la región sureña de La Araucanía, uno de sus bastiones (se impuso con el 32,5%) y donde existe un histórico conflicto territorial entre organizaciones radicales mapuche y el Estado.

Cualquier persona que se quiera sumar a esta campaña y dar su apoyo a las ideas de la libertad será muy bienvenido (...) Tenemos las puertas abiertas”, indicó el líder del Partido Republicano, que mantuvo encuentros con dirigentes de esta región donde rige un estado de excepción de 2022 y donde este lunes fue incendiado un camión de una forestal.

Franco Parisi (REUTERS/Pablo Sanhueza)

¿Qué pasará con los votos de Parisi?

Kast, que compite por tercera vez a La Moneda y en 2021 perdió contra Boric, ya cuenta con el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la ex alcaldesa Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, con el 13,9% y el 12,4%, respectivamente.

Los tres suman más del 50%, aunque expertos advierten de que el trasvase de votos no es totalmente directo y que Kast, para conseguir una victoria más holgada, tendrá que seducir a los votantes de la sorpresa de la noche del domingo: el populista Franco Parisi.

Parisi, cuyo lema de campaña fue “ni fachos ni comunachos”, revalidó el tercer lugar que también consiguió sorpresivamente en las presidenciales de hace cuatro años (19,7%) y fue el más votado en varias regiones mineras del norte.

Jara también tratará de seducir al votante de Parisi, a quien volvió a hacer guiños este lunes, porque su gran desafío es aumentar los apoyos del Gobierno -cuya aprobación no supera el 30%- y revertir el llamado “péndulo chileno”.

“Franco tuvo una estrategia muy interesante, hay aprendizajes que hacer de eso, lo digo humildemente (...) Valoro su aporte a la política porque refresca y da una mirada distinta”, aseguró la ex ministra.

Desde 2006, ningún mandatario le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

A diferencia de 2021, cuando Parisi pidió el voto por Kast, el economista liberal dijo el domingo que no dará “cheques en blanco”, pero que está “abierto” a hablar con cualquiera de los dos.

La conquista de los votos de Parisi será central de cara a la segunda vuelta, pero no parecen fácilmente endosables a ninguna de las candidaturas, pues representó un voto de rechazo al gobierno y al establishment político en general”, dijo a la agencia de noticias EFE Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica.

En las parlamentarias que se celebraron en paralelo a la primera vuelta uno de los grandes ganadores fue el Partido Republicano de Kast (31 diputados), aunque el conservadurismo no ha alcanzado la mayoría para controlar la Cámara Baja debido precisamente al buen desempeño del Partido de la Gente, la formación de Parisi.

