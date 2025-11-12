América Latina

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El informe detalla que el 30% de las víctimas se atribuye a bandas armadas, el 9% a grupos de autodefensa y el 61% a operaciones de las fuerzas de seguridad

Al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití (Europa Press)

Al menos 1.247 personas fueron asesinadas y 710 resultaron heridas en Haití entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025, a raíz de la violencia ejercida por bandas, grupos de autodefensa y miembros no organizados de la población, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) publicado este martes.

El informe detalla que el 30% de las víctimas se atribuye a bandas armadas, el 9% a grupos de autodefensa o miembros de la población, y el 61% a operaciones de las fuerzas de seguridad contra bandas. En cuanto a la composición por género y edad, los hombres representan el 83% de las víctimas, las mujeres el 14% y los niños el 3%.

Las bandas no lograron avanzar en la capital e incluso fueron expulsadas de barrios como Delmas 19, la Route de l’Aéroport (Delmas) y el centro de Puerto Príncipe, según el informe.

La Binuh alertó que se ha detectado una expansión de la violencia de bandas hacia zonas periféricas y rurales de la capital, así como en los departamentos de Artibonite y Centro. Además, la violencia sexual y la trata de niños, incluido su reclutamiento y explotación, continúan siendo utilizadas como herramientas de control en zonas bajo el dominio de las bandas.

Fuerzas de seguridad desplegadas en Haití (Europa Press)

Durante este periodo, 39 miembros de la población murieron o resultaron heridos en ataques con drones. Además, se reportaron 78 ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias presuntamente cometidas por la policía, y una atribuida al comisario del gobierno de Miragoâne.

En las operaciones murieron al menos ocho miembros de las fuerzas de seguridad y otros 17 sufrieron heridas.

El documento también indica que al 30 de septiembre al menos 1.400.000 personas estaban desplazadas en Haití, junto con al menos 145 secuestros para obtener rescate y 400 víctimas de violencia sexual.

“La violencia sexual perpetrada por bandas armadas sigue siendo alarmante. La mayoría de estos actos de violencia son violaciones colectivas, a menudo cometidas durante allanamientos de viviendas o cuando las víctimas se desplazan por la calle”, denunció la ONU.

Esta violencia sexual, empleada para explotación o castigo, produce consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales graves para las sobrevivientes y sus familias.

Un niño es llevado en moto al colegio en Puerto Príncipe (REUTERS/Egeder Pq Fildor)

La trata de niños con fines de explotación o para su participación en actividades delictivas también persiste, impulsada por la pobreza, la exclusión social y la gobernanza delictiva de las bandas en sus zonas de control.

“En este contexto de violencia armada, la población sigue enfrentándose a graves obstáculos para acceder a los servicios básicos, mientras que los ataques de las bandas contra viviendas, infraestructuras públicas y otros edificios siguen provocando desplazamientos masivos”, añade el informe.

La ONU recomendó al Gobierno haitiano fortalecer la coherencia y eficiencia de las fuerzas de seguridad nacionales en la lucha contra las bandas armadas.

Asimismo, pidió a la comunidad internacional mantener a Haití como prioridad y proporcionar el apoyo financiero y humano necesario para garantizar el despliegue completo de la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), conforme lo autoriza la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad del 30 de septiembre de 2025 y siguiendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

