América Latina

“Firmes con Noboa”: el plan del Gobierno para mitigar el impacto del paro indígena en tres provincias

El Ejecutivo activó 16 medidas para reactivar la economía de sectores afectados por las movilizaciones en Imbabura, Carchi y Pichincha

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante un evento en Otavalo, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El Gobierno de Ecuador anunció un paquete de 16 medidas económicas bajo el programa “Firmes con Noboa”, orientado a atender a las familias de las provincias de Imbabura y Carchi, así como de varios cantones y parroquias de Pichincha, que resultaron afectadas por las recientes paralizaciones focalizadas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) como parte de su llamado a un paro nacional que duró 31 días.

Según la Presidencia de la República, se trata de una inversión que supera los USD 50 millones y que busca compensar la pérdida de ingresos de los sectores productivos y sociales más impactados por las movilizaciones. Las medidas incluyen líneas de crédito preferenciales, incentivos directos, alivios financieros, apoyo al turismo y programas de reactivación agrícola, ganadera y habitacional.

En cuanto a los créditos, se han definido cinco modalidades específicas. El “Crédito al 5% Firmes con Noboa” está dirigido a establecimientos turísticos; el “Crédito Violeta” para mujeres emprendedoras; y el “Crédito Bantransportes” enfocado en personas naturales o jurídicas que brindan servicios de transporte de pasajeros o carga. Además, se ofrece un “Crédito 7x7” con una tasa del 7% anual y plazos de pago de hasta siete años, y un “Crédito de chatarrización” que entrega un bono para desintegrar un vehículo antiguo como parte de un plan de renovación vehicular, subsidiando la compra de uno nuevo o seminuevo.

La medida convocada por la
La medida convocada por la Conaie duró 31 días.

El plan también contempla un incentivo directo de USD 1.000 por beneficiario, enfocado en pequeños negocios y emprendimientos. Junto a este, se anunciaron tres medidas de alivio financiero.

La primera es una opción de renovación o refinanciamiento de créditos vigentes con BanEcuador, con período de gracia total (capital e intereses) de hasta tres meses. La segunda implica un alivio temporal en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que incluye tres meses de gracia para el pago de intereses y multas, así como refinanciamiento de obligaciones. La tercera medida de esta categoría es un alivio financiero específicamente para el sector turístico, aunque no se detallaron sus condiciones en el comunicado oficial.

En el bloque de impulso al turismo, el Ejecutivo anunció tres acciones. La más destacada es la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8% para servicios turísticos. Esta reducción ya se había aplicado en ocasiones anteriores como medida temporal durante feriados o temporadas bajas, pero ahora se lo integra como parte de una estrategia de reactivación post-protestas. A esto se suma una campaña comunicacional nacional de promoción turística y un programa de capacitación en habilidades en turismo, que beneficiará a 3.000 personas.

La Conaie tuvo que cesar
La Conaie tuvo que cesar la medida sin diálogo ni consensos.

Otras cuatro medidas se agrupan en la categoría “otros programas”. En primer lugar, se implementará un “Plan de vivienda Firmes con Noboa” que ofrece créditos hipotecarios con una tasa preferencial del 4,99% anual. En segundo lugar, el programa “Cuidando el agro” entregará paquetes tecnológicos con subsidios de hasta el 78% de su valor para impulsar la productividad agrícola. En tercer lugar, se incluye una iniciativa de “Reconversión y sostenibilidad ganadera”, que contempla la entrega de kits de semillas de pasto y tecnología para la producción ganadera. Finalmente, se activa la estrategia “Diversificando la agroproductividad”, que facilitará el acceso a soluciones de mecanización para la tecnificación del agro en estas zonas.

El Gobierno indicó que, para viabilizar estas medidas, se emitirán en los próximos días los instrumentos normativos y administrativos correspondientes. Además, anticipó que el plan se complementará con nuevas acciones estratégicas orientadas a consolidar la recuperación económica y social de las provincias afectadas.

Con esta respuesta, el gobierno del presidente Daniel Noboa busca, además de aplacar el malestar social, proyectar una imagen de capacidad de respuesta y control frente a la conflictividad territorial a pocos días del inicio de la campaña y de la celebración de la consulta popular y referéndum que él mismo impulsa.

Temas Relacionados

Daniel NoboaCompensaciones económicasCréditosAlivio financieroParo Nacional

Últimas Noticias

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

Washington ha implementado planes para condiciones climáticas adversas y retiró sus activos militares de cualquier zona donde las condiciones sean peligrosas

Estados Unidos reubicó a sus

Cuenta regresiva para la elección del nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

El próximo 4 de noviembre, en Brasilia, los ministros de Agricultura de los países del continente elegirán al sucesor del médico veterinario argentino Manuel Otero

Cuenta regresiva para la elección

Al menos 15 personas murieron tras caer un autobús por un barranco en el centro de Bolivia

El suceso ocurrió en la carretera que une a la ciudad de Quillacollo con la localidad de Independencia, en la región de Cochabamba

Al menos 15 personas murieron

Jeanine Áñez afirmó que Bolivia dejó de depender de la “trinchera ideológica” del ALBA

La ex presidenta interina dijo que el grupo “puede quedarse con sus gestos simbólicos, cargados de sectarismo e inútil dogmatismo”

Jeanine Áñez afirmó que Bolivia

Rodrigo Paz se reunió con el embajador de China en Bolivia y dijo que quiere reforzar las relaciones bilaterales

El presidente electo mantuvo un encuentro con Wang Liang y recibió las felicitaciones del mandatario chino, Xi Jinping

Rodrigo Paz se reunió con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno autoriza vía decreto

El gobierno autoriza vía decreto la venta de cannabis medicinal en el país

Dorado Mañana números sorteados 28 de octubre

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 28 de octubre

Tensión en Ventanilla por el bloqueo de la Av. Néstor Gambetta EN VIVO: transportistas protestan y se enfrentan a la PNP por el asesinato de chofer

Empleo en Bogotá: Google abrió vacantes para diferentes perfiles

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos reubicó a sus

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

México recibirá este año más de 1,6 millones de turistas por el 'Día de Muertos', un 2,3% más

WhatsApp prueba una función de Administrar Almacenamiento en cada chat para facilitar liberar espacio en el dispositivo

Cinco vecinos de Paiporta narran cómo vivieron en sus casas la riada del 57 y el 29O: "Esta vez ha sido criminal"

Técnicos superiores sanitarios amenazan con llegar a huelga indefinida si el Gobierno no asume sus "compromisos"

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp y Tim Burton:

Johnny Depp y Tim Burton: la emotiva anécdota que selló una amistad más allá del cine

Morris Chestnut repasó sus mejores momentos en el cine y la televisión con anécdotas desconocidas

Dua Lipa lidera la lista de los menores de 30 más ricos de Reino Unido, esta es la gran fortuna de la cantante

Así fue el “arresto” de Anne Hathaway durante el concierto de Sabrina Carpenter en Nueva York

‘Stranger Things’: Noah Schnapp enciende las teorías sobre el romance entre Will y Mike