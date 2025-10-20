América Latina

Lula Da Silva viaja a Asia en busca de acuerdos comerciales y la incertidumbre sobre una posible reunión con Donald Trump

El presidente de Brasil emprende una gira asiática centrada en acuerdos de biocombustibles y tecnología, además de su primera asistencia a la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur

Guardar
Donald Trump y Lula Da
Donald Trump y Lula Da Silva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia este jueves una gira a Indonesia y Malasia como parte de una estrategia para consolidar la presencia comercial brasileña en el Sudeste Asiático, además de participar por primera vez en la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Según informaron fuentes oficiales, el viaje también abre la posibilidad de un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque esta reunión aún no está confirmada.

El itinerario de Lula da Silva comienza en Yakarta los días 23 y 24 de octubre con una visita de Estado, respondiendo a la realizada por el presidente indonesio, Prabowo Subianto, a Brasil en julio. Las autoridades brasileñas detallaron que el encuentro se centrará en el fortalecimiento de la asociación estratégica entre ambas naciones, con la intención de aumentar la colaboración en áreas como seguridad alimentaria, bioenergía y defensa. Está previsto que se firmen acuerdos en energías renovables y biocombustibles durante la visita, según información divulgada por la cancillería brasileña.

En la capital indonesia, el mandatario participará en un foro empresarial que reunirá a más de 100 empresarios brasileños con el objetivo de ampliar los negocios en sectores de tecnología y energías renovables, con especial interés en biocombustibles. Las exportaciones agrícolas y de carnes también forman parte de la agenda para potenciar las ventas brasileñas hacia Indonesia.

Durante el viaje, Brasil impulsará el acercamiento entre Indonesia y el Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque que lidera actualmente como presidente pro témpore. No obstante, según precisó el embajador Everton Frask Lucero, director del departamento de India, Sur y Sudeste Asiático de la cancillería, no están previstas negociaciones formales de libre comercio, aunque se buscarán avances en el acceso de productos brasileños e indonesios a ambos mercados.

Indonesia, como mayor economía del Sudeste Asiático y el cuarto país más poblado del mundo, se considera un aliado estratégico clave en los planes de diversificación exportadora del Mercosur y en la construcción de nuevas alianzas internacionales.

Luiz Inácio Lula da Silva.
Luiz Inácio Lula da Silva. REUTERS/Adriano Machado

Tras su paso por Indonesia, Lula da Silva se trasladará a Kuala Lumpur para reunirse con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, con el propósito de fortalecer los flujos comerciales y expandir las inversiones bilaterales. Las reuniones en Malasia incluirán la firma de acuerdos en áreas de tecnología, semiconductores y ciencia, además de un encuentro empresarial para identificar nuevas oportunidades de colaboración.

Como presidente actual del grupo BRICS, Lula aprovechará su presencia en la Cumbre de la ASEAN celebrada en Kuala Lumpur para reforzar la posición internacional de Brasil y profundizar el diálogo con los países del Sudeste Asiático.

La agenda del mandatario podría incorporar un encuentro con Donald Trump entre el 25 y 26 de octubre, según fuentes de la cancillería brasileña. Aunque la reunión no ha sido confirmada oficialmente, se señaló que ambos mandatarios coincidirán en la capital malasia y existen espacios de agenda para un posible diálogo. De concretarse, la conversación se desarrollaría en un contexto de tensiones comerciales, tras la imposición de aranceles del 50 % de Estados Unidos a productos brasileños luego del juicio que condenó al ex presidente Jair Bolsonaro por liderar un complot golpista. La relación entre Trump y Lula se inició formalmente el mes pasado durante la Asamblea General de la ONU, donde ambos mandatarios abrieron negociaciones comerciales.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

lula da silvadonald trump

Últimas Noticias

Ecuador liberó al sobreviviente del ataque de Estados Unidos contra un narcosubmarino en el mar Caribe

La información fue confirmada por una funcionaria del gobierno citada por The Associated Press, quien señaló que el hombre, identificado como Andrés Fernando Tufiño, no enfrentó cargos porque no existen pruebas de delitos bajo la legislación local

Ecuador liberó al sobreviviente del

Brasil desafía a los ecologistas con un megaproyecto petrolero en el Amazonas

La estatal Petrobras recibe luz verde para perforar cerca de la desembocadura del Amazonas. El Gobierno defiende la “soberanía energética”; las ONG lo tildan de “decisión desastrosa”

Brasil desafía a los ecologistas

Rodrigo Paz anunció que Bolivia restablecerá las relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

El presidente electo explicó que ya inició conversaciones con las autoridades estadounidenses y países de la región para reparar los vínculos y enfrentar la crisis de combustibles que afecta al país

Rodrigo Paz anunció que Bolivia

Ecuador: Los Lobos expanden su control en Manabí con falsos operativos y alianzas criminales

La banda emplea una táctica que refleja tanto su expansión territorial como el perfeccionamiento de sus métodos criminales

Ecuador: Los Lobos expanden su

¿Por qué ganó Rodrigo Paz en Bolivia? Las claves detrás de una elección que consolida la sorpresa de la primera vuelta

Aunque lleva más de dos décadas en la política, Paz logró armar un discurso de renovación que contrasta con la dirigencia tradicional. Analistas ven que entendió el voto identitario y que convenció con una propuesta económica gradual

¿Por qué ganó Rodrigo Paz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Yo no soy bruta”, revelan

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Las llamativas publicaciones de Sofía Petro, hija del presidente, luego de que Trump lo acusara de ser “líder del narcotráfico”

María José Pizarro reiteró que el CNE no tiene definido el carácter de la consulta del Pacto Histórico: “Nos vamos, nuevamente a la espera”

Rocío Nahle supervisa avances en la reconstrucción de caminos y atención a comunidades serranas de Veracruz

Exasesor de Donald Trump aconsejó a Petro para que Colombia no sufra más represalias por parte de Estados Unidos: “Mantener el silencio”

INFOBAE AMÉRICA
Fracasa la propuesta de la

Fracasa la propuesta de la Administración Trump a 9 universidades para proteger las "ideas conservadoras"

Principales titulares de los periódicos para el martes 21 de octubre

Rosalía, lo ha vuelto a hacer, colapsa el centro de Madrid con el lanzamiento de 'Lux'

Un potente tornado sacudió varias localidades al norte de París: al menos un muerto y numerosos daños

La nueva fuerza internacional en Haití se enfrentó por primera vez contra las pandillas: “Fue una resistencia feroz”

ENTRETENIMIENTO

El verdadero origen de “Bohemian

El verdadero origen de “Bohemian Rhapsody”: cómo Queen transformó un “experimento creativo” en un himno eterno

Así lucen los gemelos Weasley a 14 años de la última película de ‘Harry Potter’

A más de 40 años del clásico, Jeff Bridges se sumerge en el universo de Tron: Ares y explora los límites de la IA

Keri Russell critica la perfección irreal en Hollywood: “Ser natural es lo más raro ahora”

Debbie Harry, legendaria cantante de Blondie, reveló a la actriz que le gustaría que la interprete en su biopic