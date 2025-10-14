Sujeto fue detenido con más de 5 kilos de éxtasis en el Aeropuerto de Santiago de Chile

El acusado es un ciudadano chileno que venía desde España.

La Policía de Investigaciones (PDI) y Aduanas de Chile detuvieron el fin de semana pasado en el Aeropuerto de Santiago a un ciudadano chileno que intentó pasar más de 5 kilos de éxtasis puro (MDMA), avaluados en unos USD 520 mil. El hombre, que venía desde Madrid, será reformalizado esta jornada, pues la fiscalía local insistirá en su prisión preventiva.

El decomiso se logró en un control de rutina, cuando detectives de la Brigada Investigadora Antinarcóticos de Aeropuerto (BRIANT) de la PDI notaron que el sujeto se mostraba errático y nervioso ante el interrogatorio básico que suele hacerse a la entrada de cualquier persona al país.

Debido a esto, funcionarios de Aduanas procedieron a la revisión de su maleta, hallando un doble fondo hecho de manera artesanal en el que se ocultaba la droga de alta pureza, la que iba a ser comercializada en fiestas electrónicas en Santiago.

En total, los uniformados decomisaron 5 kilos y medio de éxtasis e incautaron además 13 mil euros que el sujeto portaba en efectivo.

La droga iba a ser comercializada en conciertos y fiestas electrónicas en la capital chilena.

¿Prisión preventiva?

La noticia fue confirmada por el jefe de la BRIANT Aeropuerto de la PDI, subprefecto Sergio Paredes, quien señaló que el “constante trabajo que se realiza por nuestro equipo de perfilamiento logró, mediante análisis, detectar un pasajero que portaba droga en un doble fondo artesanal”.

De acuerdo al detective, la droga iba a ser distribuida en conciertos y fiestas en la Región Metropolitana en 5,500 dosis “avaluadas en $500 millones de pesos (USD 520 mil)“.

Por su parte, el fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, detalló la dinámica del arresto del ciudadano chileno imputado, quien no tenía antecedentes penales previos.

“Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) apostados en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, y dentro de las funciones propias de su trabajo que corresponden a la fiscalización de vuelos internacionales de alto riesgo, controlaron un vuelo que provenía desde España”, indicó.

“Es así que se pudo perfilar que una de estas personas no tenía conocimiento de cómo había adquirido su pasaje, cuánto tiempo permaneció en Europa y, en definitiva, todas respuestas que aparecían confusas”, complementó el persecutor.

Así, se procedió a su fiscalización, “encontrando en su maleta un doble fondo con cerca de 5 kilos de MDMA o también denominado éxtasis”, cerró.

El hombre fue detenido de inmediato y puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Pudahuel, el que rechazó su prisión preventiva, decisión que fue apelada de manera verbal por el Ministerio Público y que será revisada esta jornada por la misma sala.