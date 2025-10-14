América Latina

Sujeto fue detenido con más de 5 kilos de éxtasis en el Aeropuerto de Santiago de Chile

La droga tiene un valor aproximado de USD 500 mil. El sospechoso será reformalizado este martes

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
El acusado es un ciudadano
El acusado es un ciudadano chileno que venía desde España.

La Policía de Investigaciones (PDI) y Aduanas de Chile detuvieron el fin de semana pasado en el Aeropuerto de Santiago a un ciudadano chileno que intentó pasar más de 5 kilos de éxtasis puro (MDMA), avaluados en unos USD 520 mil. El hombre, que venía desde Madrid, será reformalizado esta jornada, pues la fiscalía local insistirá en su prisión preventiva.

El decomiso se logró en un control de rutina, cuando detectives de la Brigada Investigadora Antinarcóticos de Aeropuerto (BRIANT) de la PDI notaron que el sujeto se mostraba errático y nervioso ante el interrogatorio básico que suele hacerse a la entrada de cualquier persona al país.

Debido a esto, funcionarios de Aduanas procedieron a la revisión de su maleta, hallando un doble fondo hecho de manera artesanal en el que se ocultaba la droga de alta pureza, la que iba a ser comercializada en fiestas electrónicas en Santiago.

En total, los uniformados decomisaron 5 kilos y medio de éxtasis e incautaron además 13 mil euros que el sujeto portaba en efectivo.

La droga iba a ser
La droga iba a ser comercializada en conciertos y fiestas electrónicas en la capital chilena.

¿Prisión preventiva?

La noticia fue confirmada por el jefe de la BRIANT Aeropuerto de la PDI, subprefecto Sergio Paredes, quien señaló que el “constante trabajo que se realiza por nuestro equipo de perfilamiento logró, mediante análisis, detectar un pasajero que portaba droga en un doble fondo artesanal”.

De acuerdo al detective, la droga iba a ser distribuida en conciertos y fiestas en la Región Metropolitana en 5,500 dosis “avaluadas en $500 millones de pesos (USD 520 mil)“.

Por su parte, el fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, detalló la dinámica del arresto del ciudadano chileno imputado, quien no tenía antecedentes penales previos.

“Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) apostados en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, y dentro de las funciones propias de su trabajo que corresponden a la fiscalización de vuelos internacionales de alto riesgo, controlaron un vuelo que provenía desde España”, indicó.

“Es así que se pudo perfilar que una de estas personas no tenía conocimiento de cómo había adquirido su pasaje, cuánto tiempo permaneció en Europa y, en definitiva, todas respuestas que aparecían confusas”, complementó el persecutor.

Así, se procedió a su fiscalización, “encontrando en su maleta un doble fondo con cerca de 5 kilos de MDMA o también denominado éxtasis”, cerró.

El hombre fue detenido de inmediato y puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Pudahuel, el que rechazó su prisión preventiva, decisión que fue apelada de manera verbal por el Ministerio Público y que será revisada esta jornada por la misma sala.

Temas Relacionados

ChileÉxtasisSantiagoAeropuertoDroga

Últimas Noticias

El gobierno de Boric invocará la Ley Antiterrorista por el último ataque mapuche en La Araucanía

Una mujer resultó herida de gravedad al ser baleada en Ercilla

El gobierno de Boric invocará

La estrategia del narco González Valencia para evitar la cadena perpetua en Estados Unidos

El ex líder de los Cuinis fue extraditado en 2020 de Uruguay después de estar cuatro años en prisión; su defensa recurrió a fallos de la Justicia uruguaya para evitar que el delincuente esté en prisión de por vida

La estrategia del narco González

Socia de fondo ganadero de Uruguay acusa a director que se suicidó: “Nos fundimos porque robó”

El matrimonio de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow era socio de Conexión Ganadera, que debió explicar ante el fiscal las transferencias de millones de euros a Europa; en su declaración, la mujer dijo ser víctima de una estafa de la otra familia

Socia de fondo ganadero de

Un incendio provocó un apagón en más de la mitad de los estados de Brasil durante la madrugada

La interrupción del suministro se registró en 14 de los 27 territorios, incluyendo los más poblados: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. A las 2:30 local se normalizó el servicio

Un incendio provocó un apagón

Huelgas de hambre, torturas y aislamiento: el calvario de José Daniel Ferrer en las cárceles de la dictadura cubana

El disidente había sido arrestado el 11 de julio de 2021 mientras intentaba participar en las manifestaciones pacíficas que conmovieron a la isla. Ahora debió partir al exilio

Huelgas de hambre, torturas y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Accidente de tránsito dejó tres

Accidente de tránsito dejó tres personas fallecidas y varios heridos en la Troncal del Magdalena Medio

Salta la tasa de plazo fijo y ya llega hasta el 53%: cuánto paga cada banco

Lima amanece hoy con llovizna y neblina: Senamhi aclara si el clima seguirá frío mañana y pasado

La Audiencia Nacional propone sentar en el banquillo a José Luis Moreno por organización criminal

Alejandro Gaviria cuestionó a Daniel Quintero tras revelaciones que vinculan a su hermano en presunta red de corrupción en Medellín: “Los peores vicios de la política”

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Madagascar disolvió

El presidente de Madagascar disolvió el Parlamento antes de un posible voto de destitución

PP, PSOE y Vox apoyan que España celebre el 250 aniversario de Estados Unidos, con el voto en contra de Sumar

Macron contempla disolver la Asamblea Nacional si cae el Gobierno de Lecornu

Siria detiene a tres personas por supuesto tráfico de drogas e incauta más de 265.000 pastillas de captagon

Robles visita al equipo restaurador del cuadro atacado en el Museo Naval y les agradece su labor

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Aniston reveló por qué

Jennifer Aniston reveló por qué nunca consideró la adopción como alternativa para ser madre

Hallan sin vida a influencer brasileña y a su hija en Río de Janeiro

George R. R. Martin rompió su silencio sobre la polémica por los retrasos de “Vientos de invierno”

De la pantalla al papel: Enzo Vogrincic se reinventa con un ensayo autobiográfico repleto de anécdotas

Taylor Swift rompe récord histórico con “The Life of a Showgirl”: más de 4 millones vendidos en una semana