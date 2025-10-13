Terror ante otro ataque mapuche en La Araucanía chilena: dos heridos

Los atacantes dejaron un lienzo alusivo a la causa mapuche.

Minutos de terror vivieron la noche de este domingo automovilistas que circulaban por la Ruta 5 Sur a la altura del cruce Pidima en la conflictiva comuna de Ercilla (600 kms al sur de Santiago), el corazón de la región de La Araucanía, cuando un número aún indeterminado de sujetos encapuchados cruzó en la vía la camioneta en que se movilizaban para luego disparar contra los ocupantes de los vehículos que venían en ambas direcciones, a fin de detenerlos.

El ataque dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas una mujer que viajaba de copiloto en un automóvil y que fue trasladada con lesiones de gravedad al hospital de Victoria.

De acuerdo al general Miguel Herrera, jefe de Zona de Carabineros Araucanía, la mujer presenta impactos de balas en sus piernas y tiene “lesiones de importancia, por lo que está siendo intervenida quirúrgicamente”.

El segundo herido es un camionero cuyo parabrisas recibió varios disparos, siendo alcanzado por esquirlas que lo dejaron con heridas leves. El conductor logró salir del camión y llegar a pie hasta la comuna de Collipulli, donde fue atendido en un centro de salud.

La camioneta en que se movilizaban tenía encargo por robo desde el año pasado.

Lienzo alusivo a la causa mapuche

Una vez perpetrado el ataque, los encapuchados procedieron a incendiar la camioneta en que habían llegado -la que presentaba encargo policial por robo con intimidación desde septiembre del año pasado-, y huyeron en dirección desconocida dejando la ruta cortada por varias horas.

“Dentro de la dinámica que viene ocurriendo en la zona Araucanía se trataría de, primero, una acción de amedrentamiento en contra de las personas, y segundo en contra del personal de Carabineros. La idea final de atacar los camiones es provocar un corte de la ruta, lo cual consiguieron en forma momentánea, no por el camión precisamente sino por el incendio del vehículo menor”, agregó Herrera.

El uniformado informó además que se encontró en el lugar un lienzo alusivo a la causa mapuche, aunque declinó atribuir el ataque a un grupo radical en específico.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, llamó a la calma y aseguró que la policía está trabajando en dar con los responsables del hecho.

“Solicitamos prudencia con la información que circula y respeto por la investigación. Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la investigación técnica. Actuaremos con firmeza dentro de una coordinación de Estado”, cerró la autoridad regional.