Costa Rica pidió a la comunidad internacional actuar frente a la crisis humanitaria en Venezuela, Haití y Nicaragua

“No existe ausencia de recursos económicos para atender las crisis sino que falta voluntad”, afirmó el canciller Arnoldo André en la Asamblea General de la ONU

Costa Rica solicitó prestar atención a la crisis humanitaria en Venezuela, Haití y Nicaragua (REUTERS/Caitlin Ochs)

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, instó este miércoles a la comunidad internacional, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a afrontar de manera coordinada las crisis humanitarias en Venezuela, Nicaragua y Haití.

“Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional a reconocer que la seguridad humanitaria exige una respuesta multidimensional y una arquitectura regional integral”, sostuvo André como jefe de la delegación del país centroamericano, durante la plenaria.

En ese sentido, el representante remarcó que su país “exige mecanismos de intercambio de información en tiempo real, marcos normativos armonizados, el fortalecimiento de capacidades institucionales, responsabilidad compartida, y acción coordinada que permita preservar la estabilidad que los pueblos merecen”.

Arnoldo André ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El ministro sostuvo que en la actualidad el mundo enfrenta “la mayor crisis humanitaria de nuestro tiempo, “con más de 300 millones de personas que necesitan ayuda urgente”, destacando el sufrimiento de los habitantes de Sudán, Gaza y Ucrania como ejemplos de la gravedad del panorama internacional.

Según André, las crisis que atraviesan América Latina y el Caribe incrementan la inseguridad y refuerzan las redes criminales denunciadas por Estados Unidos y mandatarios latinoamericanos. “Se convirtieron en vectores directos de inseguridad y están alimentando el poder del narcotráfico y del crimen organizado, que transforman las rutas migratorias en corredores ilícitos y aprovechan la vulnerabilidad de quienes buscan protección internacional”.

En conformidad con las declaraciones de André, el gobierno de Costa Rica inauguró este miércoles nuevos escáneres con inteligencia artificial para la inspección de contenedores en dos de los principales puertos del país. Los equipos fueron instalados en el puerto de Caldera, principal zona portuaria del Pacífico costarricense ubicada en Puntarenas, y en la terminal Gastón Kogan Kogan, en Moín. Los escáneres, equivalentes a una inversión de cerca de 20 millones de dólares donados por Estados Unidos, permiten observar la estructura interna y las densidades de las cargas.

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André (EFE/ Lenin Nolly)

El diplomático costarricense afirmó ante las Naciones Unidas que la falta de la asistencia internacional no responde a la escasez de fondos, sino a insuficiente voluntad política. “No existe ausencia de recursos económicos para atender las crisis sino que falta voluntad, y la asistencia humanitaria es la cuenta que pagamos por no haber prevenido a tiempo”, argumentó André.

Al referirse a los casos de Venezuela, Nicaragua y Haití, enfatizó que Costa Rica no logró “actuar a tiempo, evitando la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos y el éxodo de millones de personas que hoy buscan refugio y otras formas de protección internacional”.

En su intervención, André también examinó los desafíos regionales y la profundización de los impactos negativos en derechos humanos y democracia: “Las múltiples crisis que atraviesa América Latina y el Caribe en democracia, en derechos humanos, en seguridad, en migración y en desarrollo son el testimonio de nuestras propias falencias y las consecuencias las pagan siempre los más vulnerables”.

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, habló frente a la ONU y pidió atender las crisis de Latinoamérica (EFE/ Lenin Nolly)

André no dejó pasar sus argumentos ambientalistas e hizo referencia a la “triple crisis planetaria”, la cual, bajo su mirada, derivada del aumento de temperaturas, sequías y huracanes más intensos. Además, pidió avanzar en la transformación energética, la protección de los océanos y la aprobación de un tratado global sobre plásticos.

El canciller cerró su presentación ante la ONU con el reclamo de la eliminación completa, verificable e irreversible de las armas nucleares”. A su vez, remarcó que el riesgo de conflicto nuclear es “el mayor en décadas” y que la “sombra del empleo de armas nucleares se cierne una vez más”.

(Con información de EFE)

Un probador de coches explica

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

Hallan en predio de Texcoco el vehículo que habría sido usado en la desaparición y asesinato de los músicos colombianos

Aumento de jubilaciones y asignaciones sociales: cuánto cobrarán los beneficiarios en octubre

El gran director de Hollywood que ayudó en secreto con los guiones de ‘Los asesinos de la luna’ y ‘Napoleón’: “Fue un privilegio”

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 25 de septiembre

