Jair Bolsonaro volvió a salir de su prisión domiciliaria para someterse a un procedimiento médico ambulatorio

El ex mandatario brasileño fue trasladado bajo estricta vigilancia policial a un hospital privado en Brasilia, donde médicos le retirarán lesiones cutáneas

El ex presidente brasileño Jair
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro llega a un hospital para someterse a una cirugía de piel, en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, abandonó temporalmente este domingo la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para realizarse un procedimiento médico ambulatorio, en la que fue su primera salida tras ser condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo.

Tres días después de que fuera dictada la condena y bajo un fuerte esquema de seguridad, el líder ultraderechista salió de su residencia donde permanece recluido desde el 4 de agosto por temores de fuga y por incumplir medidas cautelares impuestas por el Supremo.

Seguidores de Bolsonaro se acercaron
Seguidores de Bolsonaro se acercaron al hospital para expresarle su apoyo (REUTERS/Mateus Bonomi)

El ex jefe de Estado partió escoltado por una caravana de carros y motos de la Policía Federal y llegó a un hospital privado en Brasilia hacia las 8:00 hora local (11:00 GMT) donde era esperado por un grupo de seguidores.

El magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso de Bolsonaro, otorgó la semana pasada el permiso de salida para el exmandatario quien tendrá que permanecer bajo custodia policial permanente durante la salida, por riesgo de fuga, y presentar un parte médico máximo 48 horas después de realizado el procedimiento.

Un oficial de policía hace
Un oficial de policía hace guardia afuera del hospital en el que fue ingresado el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro este domingo (REUTERS/Mateus Bonomi)

De acuerdo con la solicitud enviada por los abogados del líder ultraderechista a la Corte, Bolsonaro tendrá que ingresar a un hospital particular en Brasilia para retirar dos lesiones cutáneas.

Los médicos le extraerán un “nuevo melanocítico en el torso” que es una especie de lunar, benigno, y piel de una “neoplasia de comportamiento incierto o desconocido”, un crecimiento anormal en el tejido cutáneo que requiere de biopsia.

El procedimiento es considerado sencillo y de carácter ambulatorio.

Esta fue la segunda salida médica del expresidente (2019-2022) desde que está en prisión domiciliaria. El 16 de agosto abandonó su residencia para realizarse una batería de exámenes tras ser diagnosticado con “síntomas de reflujo e hipo” crónicos, secuelas de una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato.

Bolsonaro fue trasladado bajo un
Bolsonaro fue trasladado bajo un estricto operativo de vigilancia (REUTERS/Diego Herculano)

El jueves pasado, por cuatro votos a uno, la Sala Primera del Supremo Tribunal de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de cárcel por “liderar” un complot golpista para “perpetuarse en el poder”, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

En el juicio la Corte Suprema también declaró la culpabilidad de otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

¿Quién sucederá a Bolsonaro en las presidenciales?

Incluso antes de la condena, Bolsonaro ya estaba inhabilitado hasta 2030 por desinformación electoral, pero confiaba en anular esa prohibición y ser candidato en las elecciones de 2026.

Bolsonaro fue condenado a 27
Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo (REUTERS/Adriano Machado)

Sus aliados más cercanos rechazan por ahora hablar de una sucesión. “No tenemos otro plan, él es el plan A, B y C”, afirmó el diputado afín Sóstenes Cavalcante.

Pero tras bastidores, el nombre de Tarcísio de Freitas, gobernador del estado de San Pablo, es visto por muchos como el futuro líder de los conservadores.

Una figura hasta ahora moderada, este exministro de Bolsonaro endureció su discurso últimamente, con ataques frontales a la Corte Suprema.

Aunque dice no ser candidato, prometió que si lo fuera otorgaría un indulto presidencial a su mentor en el primer día de su mandato en caso de resultar electo.

“Puede heredar el capital político de Bolsonaro, pero ese tipo de discurso puede alejar a los electores moderados", estima Mayra Goulart, politóloga de la Universidad federal de Rio de Janeiro.

(con información de EFE y AFP)

