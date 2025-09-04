América Latina

Bolivia: detienen al ex ministro de Gobierno de Jeanine Añez tras ser deportado desde Estados Unidos

El que fuera el hombre fuerte del Gobierno interino será trasladado a la cárcel de Chonchocoro, en La Paz. Enfrenta ocho procesos, dos de los cuales ya tienen sentencia

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

(Ministerio de Gobierno)
La Policía boliviana aprehendió este jueves por la madrugada al exministro de Gobierno (Seguridad) de Bolivia, Arturo Murillo, tras su arribo a Santa Cruz de la Sierra luego de ser deportado desde Estados Unidos, donde cumplió una condena por lavado de activos.

Murillo, que fue el hombre fuerte del Gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2021), fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru y puesto a disposición de las autoridades judiciales para que se inicien los procedimientos legales correspondientes.

Murillo enfrenta ocho procesos, dos de los cuales ya cuentan con sentencia ejecutoriada. En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción dictó ocho años de prisión contra Murillo por la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Meses después, en enero de 2025, se sumó otra condena de cinco años y cuatro meses de cárcel por la importación irregular de gases y material antidisturbios en 2019.

(Ministerio de Gobierno)
Los otros seis procesos en contra del ex ministro tienen que ver con acusaciones por legitimación de ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes, robo agravado y uso indebido de influencias en contrataciones estatales.

Murillo es un empresario del rubro turístico y hotelero que incursionó en política mediados de la década de 2000. Fue diputado y senador, y su figura adquirió mayor notoriedad tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 cuando Jeanine Áñez, que asumió la presidencia transitoria y lo designó ministro de Gobierno.

Desde ese cargo, Murillo se caracterizó por un discurso duro contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) y por su respaldo a la actuación de las fuerzas del orden en los conflictos de 2019, que más tarde dieron lugar a procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.

La Paz, Bolivia. REUTERS/Andrea Martinez
La Paz, Bolivia. REUTERS/Andrea Martinez

Tras dejar el poder, en 2021 fue detenido en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos y lavar dinero en un contrato irregular para la compra de gases lacrimógenos durante su paso por el Ministerio de Gobierno. Un año después se declaró culpable y en 2023 fue sentenciado a seis años de prisión por conspiración para el soborno y lavado de activos.

Cumplió gran parte de esa condena en ese país, hasta que en junio de 2025 obtuvo libertad anticipada por buena conducta y fue deportado a Bolivia.

Esta mañana, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que se cumplieron con todos los procedimientos legales y que tras ser notificado con la orden de aprehensión, Murillo fue conducido a celdas policiales dentro del aeropuerto de Viru Viru. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a la ciudad de La Paz.

Temas Relacionados

BoliviaArturo MurilloMinistro de GobiernoJeanine Añez

