Paraguay pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido al alto riesgo e inseguridad que se viven en el país

El gobierno de Santiago Peña recordó que no cuenta con representación diplomática en Caracas, lo que impide brindar ayuda en caso de emergencias a sus connacionales

Paraguay pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela (EFE/Archivo)

El Gobierno de la República del Paraguay advirtió a sus ciudadanos sobre la peligrosidad de viajar a Venezuela debido a la situación institucional y los riesgos de seguridad en ese país. A través de un comunicado de la Cancillería, Asunción destacó que no cuenta con embajada ni consulado operando en territorio venezolano, imposibilitando cualquier tipo de gestión de asistencia consular ante emergencias con ciudadanos nacionales.

Esta recomendación se produce después de que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmara la semana pasada el decreto número 4465, designando al Cartel de los Soles, liderado por el dictador venezolano Nicolás Maduro, como organización terrorista internacional. La medida equipara al grupo con otras organizaciones previamente declaradas como terroristas por el gobierno paraguayo, entre ellas Hezbollah, Hamas y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Infobae detalló que la decisión formó parte de una serie de acciones coordinadas en la región para contrarrestar operaciones de narcotráfico y terrorismo.

El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay subraya que la decisión responde a la solicitud del Senado paraguayo, que alertó sobre el riesgo que las operaciones del Cartel de los Soles suponen para la seguridad nacional y regional. Este grupo delictivo, de acuerdo con Infobae, funciona como facilitador de rutas a bandas como el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua, con actividades de tráfico de armas y lavado de activos.

La reacción de Paraguay se suma a los recientes movimientos de otros países. El pasado 14 de agosto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, instruyó investigar los vínculos del Cartel de los Soles con bandas delictivas ecuatorianas, formalizando esa acción dentro del marco de un “conflicto armado interno”. Semanas antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había dispuesto la designación del Cartel de los Soles como “Terrorista Global Especialmente Asignado”, mientras que el mismo gobierno estadounidense anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información relevante acerca de Nicolás Maduro.

La investigación del Senado paraguayo argumenta que el flujo financiero del grupo criminal podría impactar en el país por medio de lavado de activos e infiltración de redes ilícitas fronterizas. La designación se apoyó en antecedentes judiciales internacionales, incluyendo procesos en tribunales estadounidenses que presentaron cargos contra Maduro y otros miembros por delitos de narcoterrorismo y conspiración para importar drogas.

EEUU ofrece una lata recompensa
EEUU ofrece una lata recompensa por Nicolás Maduro a quien señala de narcoterrorista

De acuerdo con la documentación revisada por Infobae, las operaciones del Cartel de los Soles incluyen alianzas con organizaciones como las FARC y líderes del narcotráfico mexicano, estableciendo vínculos para el tráfico internacional de cocaína, principalmente hacia destinos señalados por el Cartel de Sinaloa. Durante el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos, múltiples testimonios relacionaron a la estructura venezolana con rutas aéreas de drogas entre Maracaibo y diversos destinos internacionales.

La actual advertencia del gobierno paraguayo responde al contexto de aislamiento internacional del régimen venezolano y al impacto que estas redes criminales tienen tanto en la seguridad regional como en la migración masiva de venezolanos, que ya supera los siete millones según registros de organismos multilaterales.

