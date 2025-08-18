Tras la contundente derrota del MAS, Jorge “Tuto” Quiroga afirmó que “una larga noche de dos décadas” terminó en Bolivia

Jorge "Tuto" Quiroga se medirá en el balotaje frente a Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

Jorge “Tuto” Quiroga afirmó este domingo que “una larga noche de dos décadas terminó” en Bolivia, tras la contundente derrota del Movimiento al Socialismo (MAS) en la primera vuelta de este domingo. Derrota que marca el fin de la hegemonía del partido que supo liderar el ex presidente Evo Morales tras dos décadas en el poder.

Según datos parciales del Tribunal Supremo Electoral con el 92% de actas escrutadas, Quiroga (2001-2002), candidato por la alianza Libre, habría obtenido 26,9% de los votos válidos, detrás de Rodrigo Paz, senador por Tarija y abanderado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que alcanzaría 32,2%.

De esta manera, ambos aspirante se medirán el próximo 19 de octubre en un histórico balotaje.

El ex mandatario habló en la ciudad de La Paz junto a su compañero de fórmula, el emprendedor digital Juan Pablo Velasco, y señaló que, en caso de ganar la Presidencia, enfrentarán como reto principal estabilizar la economía boliviana. Bolivia atraviesa actualmente una fuerte crisis, caracterizada por falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas.

Quiroga dijo que este domingo "ganó la democracia" en Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

El líder opositor celebró la jornada: “Hoy ganó la democracia”, sostuvo y felicitó a Rodrigo Paz por su campaña, que lo colocó en el balotaje, cuando nadie lo contaba entre los favoritos.

En su intervención, Quiroga aseguró que, de triunfar, no concederá “impunidad” a nadie, aunque tampoco actuará “con sed de venganza”.

Quiroga fue vicepresidente de Bolivia entre 1997 y 2001, cargo desde el cual asumió la Presidencia tras la renuncia, por razones de salud, del entonces mandatario Hugo Banzer.

En tanto, Paz Pereira, de 57 años y de centro, surge como la principal revelación del proceso electoral, ya que pasó de figurar en los últimos puestos de las encuestas a ubicarse en el primer lugar.

Estos resultados marcan la salida de la izquierda del gobierno, tras veinte años de las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, quien deberá entregar el mando presidencial el próximo 8 de noviembre al vencedor de la segunda vuelta.

Morales no participó de estos comicios por una disposición constitucional que le prohíbe una nueva postulación después de tres periodos en el poder y, sin partido político, promovió el voto nulo.