Así fue la caída del diputado chileno Joaquín Lavín Jr, el “alcalde en las sombras” acusado de corrupción

Joaquín Lavín León es acusado de controlar el municipio de Maiipú, a cargo de su esposa, mediante su asesor en el Congreso

Era cosa de tiempo. A mediados de la semana pasada, el alcalde de la populosa comuna santiaguina de Maipú, Tomás Vodanovic, anunció querella contra el diputado Joaquín Lavín León (ex UDI) por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco. La arremetida también va dirigida contra su asesor en el Congreso, Arnaldo Domínguez, quien era el nexo entre el legislador y su esposa, la exedil de ese municipio, Cathy Barriga, actualmente en prisión preventiva imputada por el desfalco municipal más grande en la historia del país, que asciende a unos USD 32 millones.

“En la medida en que la investigación ha ido avanzando, conocimos nuevos antecedentes, suficientes para interponer esta querella criminal en contra del diputado Joaquín Lavín León, por la eventual comisión de los graves delitos que se detallan”, señaló Vodanovic.

En concreto, se acusa al parlamentario de colocar a gente de su círculo cercano en la municipalidad y a Domínguez, de ser “la persona mediante la cual el parlamentario controlaba el Municipio”.

“No es difícil percatarse que su intervención excedía largamente el ámbito de una relación entre cónyuges o la función fiscalizadora de su cargo”, reza el documento.

El cuestionado legislador, quien ahora podrá ser desaforado y luego formalizado, arremetió contra el actual alcalde de Maipú al ser consultado al respecto en el Congreso -donde se le ve poco, según sus propios pares-, señalando que “ya no son una o dos querellas, sino que son dos, tres, cuatro, cinco a estas alturas. Esta es una estrategia que a él le trae muchos réditos políticos“.

“Si se preguntan, ¿quién es Tomás Vodanovic? Es quien persigue a Cathy Barriga, antes no lo conocía nadie y estos cuatro años, cuando va a programas de televisión, lo que hace no es hablar de su gestión, sino de Cathy Barriga”, remató.

Quién es Lavín Jr.

Hijo de Joaquín Lavín Infante, ex alcalde, ex ministro, ex candidato presidencial y una de la figuras más importantes de la derecha chilena, Joaquín José Lavín León nació en 1979 en Santiago y es el segundo de los siete hijos de Lavín Infante y la ex concejal María Estela León Ruiz, una familia orgullosamente Opus Dei.

Estudió en dos de los colegios más caros del país y tras recibirse de Ingeniería Comercial en la Universidad de Los Andes - también privada -, hizo sus primeras armas en política en las campañas de su padre siendo su coordinador en las eleciones presidenciales que perdió en 1999 contra Ricardo Lagos y de 2005, contra Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

En 2004 también fue parte de la campaña a concejal por Santiago Centro de su madre, que resultó electa por la UDI, y colaboró en la candidatura a alcalde de la capital chilena de Pablo Zalaquett, quien tras ganar el sillón edilicio lo instaló en su Departamento de Cultura.

Su papel de jefe de campaña a la reelección del diputado Alberto Cardemil, en 2009, lo acercaría a Renovación Nacional, partido que apoyó junto a la UDI su primera candidatura fallida a alcalde de Maipú, en 2012.

En 2009 se casó por todo lo alto en la iglesia Los Sacramentinos de Santiago con Cathy Barriga y junto a ella, hizo campaña en 2013 - siendo ya militante UDI- y logró un escaño como diputado por el distrito 20 de Maipú, cargo en el que fue reelecto para los períodos 2018-2022 y 2022-2026.

Sin embargo, en noviembre de 2024 Lavín Jr. renunció a la UDI luego de que la justicia iniciara la investigación que hoy lo tiene por la cuerdas y allanara su casa y su oficina en el Congreso.

Lavín Jr. y Barriga se casaron en 2009

Quién es Cathy Barriga

Hay que reconocer que a sus 51 años, Cathy Carolina Barriga Guerra ha sabido hacerse un nombre, primero como un sexy personaje de la farándula criolla y luego como la polémica edil de Maipú. Es considerada como un referente por muchas mujeres por ser una ‘self -made woman’, es decir, una mujer que se ha hecho a sí misma. Desde la vereda del feminismo, sin embargo, no es bien vista.

Su padre trabajaba en un casino y su madre, peluquera, la instó de pequeña a presentarse a concursos de belleza. Partió desde abajo, trabajando como promotora en un supermercado, y pronto fue elegida “Reina de Playas y Piscinas”. El año 96 debutó con su sexy personaje “La Robotina” en el programa televisivo “Maldita Sea”; el 2000 formó parte del elenco del popular programa juvenil “Mekano”, bailando escasa de ropa y hacienda noticia por sus romances, y también participó en un reality show.

En el año 2009 sorprendió a todo Chile al anunciar su matrimonio con Lavín Jr. y en 2013, seguramente influenciada por su nueva familia, se lanzó a la política resultando elegida como Consejera Regional por las comunas santiaguinas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. En 2016 llegó a la testera de la alcaldía de Maipú, con el apoyo de la UDI, consiguiendo el 35% de los votos.

Una de las primeras medidas de Barriga en el municipio de Maipú fue despedir a casi 500 funcionarios, desatando una pesadilla judicial.

Su gestión

Sin embargo, a pocos meses de asumir como alcaldesa, Barriga despidió a casi 500 funcionarios, lo que se convirtió en una pesadilla judicial y financiera cuando muchos de ellos comenzaron a querellarse contra el municipio.

Luego vinieron otras denuncias en Contraloría, por falta de probidad al promocionar una marca de lentes durante su ejercicio como funcionaria estatal y gastos excesivos en la presentación de su cuenta pública. También por reiteradas inasistencias a los concejos municipales; uso de recursos municipales para campañas políticas del ex presidente Sebastián Piñera y de su esposo, y la utilización excesiva de su imagen personal en la difusión de actividades del municipio.

Su lado narcisista salió a la luz cuando instauró la beca “Señora Alcaldesa Cathy Barriga Guerra”, desatando críticas y bromas en redes sociales y el mundo político, al igual que cuando inauguró en el Liceo Nacional de Maipú un mural donde aparece su retrato junto al de otros próceres de la patria.

En enero de 2019, el Centro Veterinario Municipal de Maipú fue decorado con fotografías suyas posando junto a mascotas y a fines de ese mes, instalaron una gigantografía con su rostro en la Primera Granja Alimentaria Municipal.

A inicios de mayo de 2019, se supo que el municipio había gastado más de $1.850 millones (poco más de USD 2 millones) durante el año 2018 en la realización de doce eventos artísticos y culturales que incluyeron la contratación de imitadores y grupos musicales. A ellos su sumaron más de $2 mil millones (USD 2,3 millones) desembolsados en organizar tres festivales llamados “Maipeluza”, nacidos para festejar las fiestas patrias, en uno de los cuáles su hijo interpretó la canción oficial y se llevó un galvano.

Otro bullado caso fue el viaje a Mendoza para ver un ballet de La Cenicienta, junto a dieciocho funcionarios municipales, que tuvo un costo millonario debido a los altos viáticos que se pagaron a los trabajadores. Y antes de abandonar la alcaldía, en junio de 2021, ordenó instalar once placas de bronce para recordar su gestión en distintos puntos de Maipú, con un costo de más de $4 millones (USD 4.400).

La debacle comenzaría el 1 de noviembre de 2021, cuando mediante un reportaje transmitido por T13, el entrante alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, denunció a la administración de Barriga por el desvío de $1.900.000.000 (poco más de USD 2 millones), los cuales estaban destinados al desarrollo de la sanitaria municipal SMAPA, pero fueron utilizados para construir un spa para adultos mayores.

Barriga debutó en una plataforma erótica mientras estuvo con arresto domiciliario, pero las ganancias le fueron rápidamente retenidas.

Las pruebas contra Lavín Jr.

En el libelo de 44 páginas presentado por los abogados de la municipalidad de Maipú -al que accedieron varios medios-, destaca la declaración de Juan Alberto Silva, dueño de la Imprenta MMG S.A., quien declaró haber fabricado material gráfico para las campañas de Lavín Jr. por varios años. Tras acumularse una deuda millonaria, acordaron que el empresario le enviaría una serie de facturas ideológicamente falsas, las que el legislador rindió en el Congreso.

“Arnaldo Domínguez (el asesor de Lavín) me propuso pagar de forma mensual con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría, ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté”, testificó.

Dichas facturas finalmente fueron 19, por un total de $17.882.310 (poco más de USD 19 mil) y hace pocas semanas, tratando de ponerse el “parche antes de la herida”, Joaquín Lavín León restituyó poco más de $7 millones de pesos (USD 7.500), a la Corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados por las cuestionadas facturas emitidas al Congreso, reconociendo tácitamente la irregularidad.

Sin embargo, el ex diputado UDI aseguró a la prensa que “todos los dineros fueron pagados a la imprenta” y que dicha restitución de recursos era “una provisión por si eventualmente pudiera existir algún error en la imputación del gasto. (…) todos los trabajos que hizo la imprenta fueron para hacer cuentas públicas, material gráfico”, aseveró.

Lavín Jr, habría acordado recibir facturas ideológicamente falsas para pagar su deuda con una imprenta, las que luego rindió en el Congreso.

La vuelta de mano

Según el testimonio de la encargada de finanzas de la imprenta MMG S.A -identificada como M.-, a un mes de asumir Cathy Barriga, su esposo envió un correo al entonces coordinador de comunicaciones de la Alcaldía y la empresa comenzó a recibir información privilegiada para acceder a licitaciones y contratos con el municipio de Maipú.

“Mi hermano me preguntó si estábamos inscritos en Chile Compra, y me dijo que había estar atentos a las licitaciones de Maipú porque alguien le había dicho que postuláramos”, señaló.

La testigo agregó, además, que Arnaldo Domínguez era “el contacto que yo tenía para cobrar las facturas de: Joaquín Lavín en todos sus vínculos comerciales; Municipalidad de Maipú, o sea de Cathy Barriga que era la alcaldesa de Maipú de ese entonces”.

La querella estipula que en total la municipalidad de Maipú pagó $88,8 millones de pesos (más de USD 94 mil) a MMG. S.A entre 2017 y 2021 y que por estos servicios Domínguez “cortaba la cola”, es decir, cobraba una comisión.

Individualizado como “el emisario” en la querella estampada, Arnaldo Domínguez es sin duda pieza fundamental en este puzzle, pues era quien transmitía las órdenes de Lavín.

“Joaquín Lavín controlaba el Municipio de Maipú a través de él. Todos lo conocían como asistente del diputado en la Municipalidad, y a pesar que (por lo que sé) nunca estuvo contratado por la Municipalidad, lo que él pedía a las jefaturas se tenía que cumplir porque era una instrucción directa ‘del diputado’, o sea, de Joaquín Lavín”, reza la declaración de otro testigo.

Cathy Barriga ha entrado y salido de prisión preventiva en varias ocasiones.

Los despidos millonarios

Otra prueba de la mano de Lavín en las decisiones del municipio son los correos entre él y su esposa en los que ordena despedir a casi 500 trabajadores vinculados al anterior alcalde.

“Estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración. Deben ser desvinculados”, se lee en uno de ellos, fechado el 13 de diciembre de 2016, solo siete días después de asumir Barriga el sillón edilicio.

Finalmente, de los 496 funcionarios desvinculados, 72 demandaron al municipio, lo que implicó el desembolso “de más $1.149 millones de pesos (más de USD 1,2 millones) en pago de condenas, transacciones o avenimientos”.

Así las cosas, todo apunta a que Joaquín Lavín Jr, en un plazo no muy lejano, seguirá los pasos de su esposa y será puesto tras las rejas.