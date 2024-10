Evo Morales fue citado a declarar en el caso por la “Masacre de Senkata”

Evo Morales fue citado a declarar en el caso por genocidio contra Jeanine Áñez (Europa Press)

El ex presidente de Bolivia Evo Morales recibió este martes una nueva citación de la Justicia. Esta vez, no se trata de una comunicación relacionada al caso en el que se lo acusa de estupro y trata de personas, sino que se remonta a la crisis post electoral de 2019.

Morales fue citado a declarar el próximo 21 de octubre ante la Fiscalía boliviana en la causa denominada “Masacre de Senkata”, que investiga la muerte de civiles durante los disturbios del 19 de noviembre de aquel año, una semana después de que Jeanine Áñez asumiera la presidencia del país tras la renuncia del cocalero, que dijo ser víctima de un “golpe de Estado”.

Ese día, las Fuerzas Armadas intervinieron una protesta en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de El Alto, bajo el amparo de un decreto supremo que eximía a los militares de responsabilidades penales por sus actuaciones. Como consecuencia, diez personas murieron por impactos de balas, según confirmó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La causa “Masacre de Senkata” investiga la muerte de 10 civiles durante los disturbios del 19 de noviembre de 2019 en una planta de YPFB en El Alto (Getty Images)

El proceso se desarrolla por la vía ordinaria y tiene a la ex presidenta interina como la principal acusada de estos fallecimientos, aunque otras 18 personas -entre ellas el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo, el ex ministro de Defensa Fernando López y el ex ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora- también están siendo investigadas.

Específicamente en el caso de Áñez, se la señala por genocidio, violación a los derechos humanos, tortura, persecución y crímenes de lesa humanidad, delitos por los que se pide la pena máxima, de 30 años de prisión.

El juez David Kasa, del Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer, confirmó la citación de Morales y sumó, también, el llamado a prestar declaración en calidad de testigo al ex ministro de Justicia Iván Lima, uno de los hombres fuertes del gabinete de Luis Arce, que dejó su cargo hace dos semanas.

Con su participación el próximo lunes en esta audiencia de “excepción de incompetencia”, los abogados buscarán no solo sumar más argumentos en su favor sino, también, solicitar nuevamente que Áñez sea juzgada en un juicio de responsabilidades.

Áñez, en prisión desde marzo de 2021, está siendo acusada de genocidio, violación a los derechos humanos, tortura, persecución y crímenes de lesa humanidad (Agencia Boliviana de Información /ABI)

“Es el juicio que estamos esperando todos, es el juicio de las muertes que más nos han dolido, es el juicio de las masacres y, seguramente, el pueblo está esperando la máxima condena”, dijo el pasado 2 de septiembre al inicio del juicio oral el procurador general del Estado, César Siles.

Áñez, detenida desde marzo de 2021, también está siendo investigada en otros procesos, como el caso “golpe de Estado I”, que comenzó este lunes y en el que se la acusa de terrorismo, sedición y conspiración, también en el marco de las protestas de 2019.

A finales de aquel año, masivas manifestaciones estallaron en el país en señal de descontento ante el fraude cometido por Morales en las elecciones. Como consecuencia, el político del Movimiento al Socialismo se vio obligado a renunciar al máximo cargo ejecutivo y a abandonar el país, quedando Áñez a cargo, por ocupar hasta entonces la vicepresidencia del Senado.

De hecho, en junio de 2022 fue sentenciada a 10 años de cárcel por el caso “golpe de Estado II” por la forma en la que asumió la Presidencia interina del país.

(Con información de EFE)