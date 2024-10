José Mujica se recupera del cáncer de esófago “a pasitos de tortuga”, según su esposa

El ex presidente uruguayo José Mujica durante su última aparición pública, con el artista Residente, en su chacra (@MPP609)

El ex presidente José Mujica ha sido uno de los grandes ausentes de la campaña electoral de Uruguay. Aunque de cara a las elecciones primarias realizó algunas apariciones, en el tramo hacia los comicios presidenciales se mantuvo recluido en su chacra en Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo. El líder de la izquierda se recupera de un cáncer de esófago, una etapa en la que ha tenido dificultades para alimentarse.

La esposa de Mujica, Lucía Topolansky, dijo en una rueda de prensa este martes que el dirigente “viene avanzando a pasitos de tortuga”. “Yo no soy médica, pero los que estamos todo el día con él notamos esos avances, pero no son espectaculares. Por ese camino va a ir saliendo. ¿Cuánto tiempo le va a llevar? No sé”, dijo la ex vicepresidenta uruguaya.

La última imagen que se vio de Mujica fue la semana pasada, en un encuentro que mantuvo en su casa con Residente, que se presentaba en Uruguay. El artista compartió en sus redes sociales un video en el que también aparecía Topolansky. “Somos de generaciones muy distantes, pero es bueno que aparezca gente con la cabeza libre en este mundo. Tú has sembrado mucho con el canto por ahí. No te calles, sigue”, le dijo Mujica en ese encuentro.

José Mujica y Lucía Topolansky, en la chacra de Rincón del Cerro (REUTERS/Mariana Greif)

Topolansky dijo que su esposo se encuentra bien de ánimo y aseguró que “está dando” la batalla que tiene que dar contra la enfermedad. “Está siguiendo lo que pasa en la realidad y a veces se calienta, lo cual en él también es un buen síntoma. Trata de estar lo más posible en las cosas que sucede”, señaló.

Mujica tiene contacto permanente con el presidenciable del Frente Amplio para las elecciones del 27 de octubre, Yamandú Orsi. El candidato pertenece al Movimiento de Participación Popular (MPP) y fue impulsado por Mujica para la Presidencia. Topolansky dijo que la pareja tiene diálogo a diario con distintos compañeros del sector, pero lamentó que el seguimiento a distancia no permite “sentir el clima” de los actos. “Yo no puedo hablar del clima de campaña porque no lo he vivido”, señaló.

En declaraciones anteriores, Topolansky había definido a Mujica como un “perro atado” ya que no puede participar de las actividades de campaña. En períodos electorales anteriores, era habitual ver al histórico dirigente en varios actos por día. A fines de agosto, cuando salía de una internación, el ex presidente fue hasta la presentación de su “última jugada política”: la llegada de Blanca Rodríguez, una conocida personalidad de la televisión uruguaya, a su sector político.

La última aparición en un acto de José Mujica fue en la presentación de la conductora Blanca Rodríguez en su sector político (MPP)

Topolansky dijo semanas atrás que ellos dos son “bichos políticos” que están “en el balcón” observando la campaña electoral del país. Durante parte de la recuperación, Mujica recibió la alimentación a través de una sonda por los problemas que tuvo tras las sesiones de radioterapia a las que fue sometido.

Aunque la pareja no esté en primer plano, sus comentarios siguen siendo influyentes para la política uruguaya. Semanas atrás, el ex presidente comentó en el semanario Búsqueda que “sería un caos” la aprobación de un plebiscito de seguridad social que se vota junto con las elecciones de octubre. Esta enmienda constitucional propone establecer la edad de retiro en 60 años, equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP, que administran los fondos privados de pensión.

Además, Topolansky dijo que tiene prevista una reunión con Orsi para sugerirle “un par de cosas” para un eventual gobierno del Frente Amplio. La ex vicepresidenta le comentará nombres de posibles ministros para su gabinete, aunque prefirió no adelantarlos. “Lo que quiero hacerle es un par de sugerencias y seguramente no sea por los caminos trillados que ustedes piensan”, le dijo a los periodistas.