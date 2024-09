Premiaron a un matemático chileno que resolvió un problema de casi un siglo

Héctor Pastén es un investigador de la poco explorada área de la Teoría de Números.

La Unión Matemática de América Latina y el Caribe (UMALCA) reconoció al investigador de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, Héctor Pastén, con la distinción más importante de Latinoamérica, durante el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Matemática (CLAM) 2024 que en esta ocasión se realizó en Brasil.

El Comité Científico del CLAM destacó la “originalidad, profundidad, relevancia y el impacto internacional” de las investigaciones llevadas a cabo por Pastén, enfocadas en la Teoría de Números, según reza una nota de Cooperativa Ciencia.

Cabe señalar que este premio se entrega a matemáticos menores de 40 años que han desarrollado su labor en instituciones de educación superior de la región. En el caso de Pastén, la UMALCA destacó su último trabajo - “The largest prime factor of n^2 + 1 and improvements on subexponential ABC” -, publicado en la prestigiosa revista ‘Inventiones Mathematicae’, cuyos editores revisaron el artículo en solo dos meses y no en los dos años que habitualmente demora todo el proceso.

Dicho estudio ayudó, nada menos, que a resolver un problema de 90 años. Previo a su artículo, el último avance al respecto era un teorema de Mahler y Chowla, demostrado en 1934, sobre el que no se había logrado ningún progreso.

“Un problema famoso en el área de estudio de factores primos de valores de polinomios era el poder mejorar el teorema de Mahler y Chowla. Mi trabajo da la primera mejora sustancial que tanto se buscaba desde hace ya casi un siglo”, explicó Pastén.

Dicha mejora tiene además una segunda aplicación que tiene que ver con la Conjetura ABC, considerada por muchos matemáticos como el problema más importante en la Teoría de Ecuaciones Diofantinas.

“Esta conjetura relaciona la estructura aditiva y multiplicativa de los números enteros y es tan fundamental que si fuera resuelta tendría como consecuencia una serie de otros problemas abiertos. Si bien la conjetura ABC permanece sin solución, ha habido varios avances y hasta antes de mi trabajo, lo más fuerte que sabíamos era un teorema de Stewart y Yu de hace más de dos décadas. Mi trabajo da una gran mejora al teorema de Stewart y Yu en un caso de interés, por lo que hoy se sitúa como el resultado más fuerte disponible para la conjetura ABC”, explicó Pastén al medio citado.

Trayectoria ejemplar

En entrevista con The Clinic, este joven prodigio, oriundo de la sureña ciudad de La Unión, contó que aunque siempre quiso estudiar ingeniería, un profesor le explicó que existía la carrera de matemático.

“Me dijo: ‘tú puedes ser matemático, puedes vivir de demostrar teoremas, no tienes por qué pensar en cosas aplicadas, gestión, o lo que hacen los ingenieros en general’. Para mí eso fue algo que generó un gran impacto en mi vida, y averigüé la carrera, y era exactamente lo que quería hacer”, señaló.

Ingresó a la prestigiosa Universidad de Concepción y su ascenso fue fulminante: terminó la carrera en dos años -eran cuatro -, el magíster en uno y el doctorado en un año y medio. A los 21 figuraba en Canadá estudiando un segundo doctorado, a los 25 años ya era profesor en Harvard, y luego se incorporó al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde dieron clases nada menos que Albert Einstein y Robert Oppenheimer.

Pastén, además, ha recibido otras prestigiosas distinciones como la Medalla de Oro del Gobernador General de Canadá (2014), el Premio Doctoral de la Canadian Mathematical Society a la tesis más destacada (2015), el Mathematical Council of the Americas Prize (2017), el premio G. de B. Robinson, de la CMS (2023); y el Ribenboim Prize (2024).