Sigue el misterio en Uruguay: un informe médico concluyó que la pareja que apareció calcinada tuvo una “muerte violenta”

Los cuerpos de Mercedes Nieto y Mario Cabrera fueron encontrados calcinados dentro del hogar (Facebook)

La temperatura de ese sábado era ideal para limpiar la casa de descanso. Con unos inusuales 20°C en junio, los abogados Mercedes Nieto y Mario Cabrera llegaron a su hogar de Sierras de Garzón (en Maldonado) dispuestos a dejarlo ordenado para irse 11 días después de viaje. Sacaron las mantas y los acolchados del dormitorio, distintas cosas del hogar y dejaron todo abierto. Horas después, la pareja sería encontrada calcinada en el lugar.

Las causas de la muerte de la pareja todavía se investigan en Uruguay, aunque inicialmente se estableció que se trató de un accidente. Con el correr de las semanas, esta hipótesis fue perdiendo fuerza y se comenzaron a plantear ciertas dudas.

La abogada Ana Silvia Rodríguez relató a El Observador que la pareja llegó sobre la hora 13 a la residencia en el camino Los Nietitos, cerca de Pueblo Garzón, una zona que no cuenta ni con cableado eléctrico. Una de las principales dudas de los allegados a la familia es respecto a la hipótesis de un accidente con la estufa: era una jornada atípicamente calurosa en la semana previa a la llegada del invierno.

La defensora contó que la pareja fue encontrada por un vecino cerca de la hora 15.30, cuando “ya no quedaba nada” en el hogar por el incendio. Rodríguez señaló que existió un “tiempo acotado” entre la llegada de la pareja al hogar y el comienzo del fuego. Y sumó un elemento más a sus dudas: la pareja tenía entradas para ir al cine a la hora 18 en Punta del Este. Por lo tanto, no tenían previsto quedarse durante mucho tiempo en el lugar.

Mercedes Nieto y Mario Cabrera, dos abogados de San Carlos (Maldonado) que murieron de forma trágica (Facebook)

En una primera instancia, los investigadores tenían dos líneas para esclarecer el episodio. Una de las hipótesis era que se trató de un accidente al intentar prender la estufa a leña utilizando un líquido inflamable como nafta. Otra teoría es que hayan participado terceras personas en la escena.

Otra duda que no se ha despejado es cuál es el acelerante que se utilizó para prender la estufa, y que fue consignado en el informe de Bomberos. Es que llama la atención la voracidad con la que se dieron las llamas, dado que alcanzaron buena parte de la casa. Para los defensores de la pareja, es poco creíble que los fallecidos hayan utilizado “tanto combustible como para quemar casi toda” la vivienda.

Ese dato es necesario para conocer “qué cantidad hubiese sido necesaria” para prender un fuego que alcanzó entre los 800 y los 1.000 grados, una temperatura “muy alta”, según la abogada.

La defensa de la familia espera la investigación de las autoridades para avanzar. La defensora aseguró que hasta el momento los investigadores no plantearon “ninguna hipótesis” y no descartan ni el incendio accidental ni intencional.

La muerte de Mercedes Nieto y Mario Cabrera generó sospechas en Uruguay (Facebook)

Los abogados y la familia tienen sospechas de que no se trató de un accidente y esto es lo que investiga la Fiscalía. De hecho, uno de los últimos informes que se agregó a la carpeta fiscal fue elaborado por una junta médica e informado por Montevideo Portal.

El estudio no establece si se trató o no de un accidente, pero maneja este escenario como una “hipótesis”. Lo que sí determinaron los expertos es que se trató de “muertes violentas”, sobre las que no se pudo determinar una causa concreta. “No se puede decir, con los elementos presentes, si fue un accidente o no”, agrega el documento.

A más de un mes del episodio, la Justicia no ha entregado los cuerpos de los fallecidos, según informó la radio de Maldonado FM Gente. Esto genera “angustia” y “preocupación” en la familia, que no ha podido ni velar ni enterrar a sus seres queridos. Los allegados a la pareja, a su vez, convocan a una movilización frente a la sede de la Fiscalía para el próximo miércoles, en reclamo de esta situación. Según la emisora, esta demora no es habitual.