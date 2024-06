El video del impactante choque frontal de trenes en Chile que terminó con dos muertos

El maquinista del tren de pasajeros y un encargado de control de las vías del ferrocarril fueron detenidos.

(Desde Santiago, Chile) Una cámara de seguridad grabó el instante preciso de la tragedia ferroviaria ocurrida en San Bernardo la madrugada de este jueves, entre un convoy cargado con más de mil toneladas de cobre y un tren de pasajeros que hacía pruebas de velocidad, accidente que dejó dos fallecidos y nueve heridos.

En el video es posible apreciar al tren de pasajeros que pasa raudo hacia el norte y a los pocos segundos, la impactante colisión con el tren de carga que venía en dirección contraria. La violencia del impacto fue tal que la primera máquina quedó montada sobre la segunda.

Una testigo del hecho, llamada Laura, contó a radio Bío Bío que “nosotros veníamos pasando en la carretera y vi un tren de carga. A poco andar, el tren de carga impactó al tren de pasajeros y el último vagón de atrás lo levantó como cinco metros. Fue impresionante el sonido que provocó el impacto”, detalló.

A drone view shows the site of a train collision in San Bernardo, Chile, June 20, 2024. REUTERS/Ivan Alvarado

El fiscal a cargo del caso, Pedro Aravena, apuntó desde un principio a una falla humana debido a un problema de coordinación desde la Central donde se monitorean los movimientos de los ferrocarriles.

“Por razones que se desconocen, desde la Central no fue avisado que venía este tren de carga hacia el norte, y el tren que chocó, que venía de norte a sur, que no venía con pasajeros, no fue informado que venía este tren y se produjo el impacto”, señaló el persecutor.

Los dos tripulantes del tren de carga fallecieron inmediatamente. El cuerpo de uno de ellos salió eyectado tras la colisión, mientras que Bomberos debió trabajar infructuosamente para rescatar desde los hierros retorcidos de la cabina totalmente destrozada el cuerpo de la segunda víctima. Tenían 58 y 43 años.

Así quedó el tren de pasajeros (REUTERS/Ivan Alvarado)

Mientras tanto, los nueve tripulantes del tren de pasajeros resultaron con lesiones de diversa consideración, pero fuera de riesgo vital. Entre ellos se cuentan cuatro ciudadanos de nacionalidad china, quienes realizaban las pruebas de velocidad junto a sus colegas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

Según detalló el fiscal Aravena, quienes iban en el tren de pasajeros salvaron de milagro puesto que, ante la inminencia del choque, “las nueve personas se fueron hasta el último carro y así pudieron salvar la vida. Si los tripulantes del tren de pasajeros hubiesen sido advertidos del tren de carga, habrían reducido la velocidad para evitar el accidente”, aseguró.

El maquinista del tren de pasajeros y un encargado de control de las vías del ferrocarril fueron detenidos, acusados de cuasi delito de homicidio y lesiones graves. Ambos pasaron a control de detención el jueves, pero el Juzgado de Garantía de San Bernardo decidió ampliar la formalización para este sábado a las 10:30 horas, ya que aún existen diligencias pendientes.

Victoria Ramírez, capitana de la Prefectura SIAT, señaló que la causa del accidente aún “está en estudio. Hay que recabar mucha información, muchos indicios, que son importantes para poder determinarlo, pero básicamente la detención de ellos es por la responsabilidad que les asiste en este accidente ferroviario”, remató.

Este sábado continuará la formalización de los dos imputados por el fatal accidente.

Abogado del maquinista: “Es una víctima más”

Mario Palma, abogado del maquinista del tren de pasajeros, señaló que su defendido es una víctima más de esta tragedia.

“Mi representado, como lo sostuvimos en la audiencia, es una persona que reúne las características de víctima más que de imputado, y lo sostuvimos de esa forma porque fundamentalmente la participación de él se ajusta a los protocolos existentes dentro del tráfico de ferrocarriles establecido con una semana de anticipación para realizar estas pruebas del tren de pasajeros”, relató Palma.

Además, señaló que “como maquinista del ferrocarril de pasajeros, fue autorizado en todo momento para realizar ese trayecto”.