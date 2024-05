Dura réplica de la fiscalía de Ecuador a Rafael Correa: “La mentira de un prófugo de la justicia solo busca confundir”

El expresidente de Ecuador Rafael Correa, en una fotografía de archivo. (EFE/Hilda Ríos)

Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, sentenciado por corrupción y asilado en Bélgica, fue desmentido por la Fiscalía General del Estado tras una publicación en X (antes Twitter). En esta, el ex mandatario aseguró que la cabeza del Ministerio Público, Diana Salazar, había realizado un viaje de 15 horas a Italia para atender una conferencia. En su mensaje, Correa puso en duda el embarazo de alto riesgo que Salazar tiene y por el cual el congreso suspendió temporalmente el juicio político que la bancada del correísmo impulsa en contra de la funcionaria.

“Esta mentira de un prófugo de la justicia, solo busca confundir, una vez más, a la opinión pública”, se lee en una publicación oficial de la Fiscalía General del Estado donde se adjunta la captura de pantalla del tuit de Rafael Correa con un letrero rojo con la palabra “Falso”. La institución recordó que la intervención de la máxima autoridad “fue virtual, a través de un video”.

La Fiscalía del Ecuador desmintió a Rafael Correa.

La publicación de Correa que ocasionó el desmentido fue esta: “Son cerca de 15 horas de viaje, de alguien que dice tener un embarazo de alto riesgo, para asistir a algo importancia sin ninguna importancia. Me ratifico: no solo nos engañan, nos gusta ser engañados. Se ha perdido todo respeto por la verdad y la inteligencia”. Esto fue escrito por el ex presidente seis horas después de que la Fiscalía publicara en sus redes sociales que Diana Salazar participó de forma telemática en el Encuentro de estudio y coordinación sobre el tráfico internacional de drogas en honor a Giovanni Falcone.

Tras el desmentido de la Fiscalía, Rafael Correa borró su publicación, pero no emitido comentarios al respecto.

El juicio político suspendido

Con cinco votos a favor y dos abstenciones de legisladoras del correísmo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el órgano de mayor autoridad en la Asamblea Nacional, resolvió suspender la sustentación y tramitación de los dos juicios políticos que la bancada de la Revolución Ciudadana, afín al ex presidente Rafael Correa, impulsaban en contra de la fiscal general Diana Salazar, quien anunció que está embarazada y pidió que se respete su derecho a tener un periodo de gestación tranquilo.

Salazar, de 42 años, rompió el silencio sobre su vida privada y en un video indicó que lleva casada por tres años y ahora espera su segundo hijo: “He solicitado a la Asamblea Nacional que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz”, indicó.

La fiscal Diana Salazar anunció que está embarazada. A puertas del juicio político pidió que se respete su derecho a tener un embarazo en calma

Cuando se conoció la noticia del embarazo de la fiscal, la ex candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, calificó al anuncio de Salazar como un “show” y dijo que “un día y muy cercano la verdad de tanta corruptela saldrá a la luz”. Asimismo, militantes y simpatizantes de ese partido dijeron que la fiscal debería renunciar a su cargo y dedicarse al embarazo.

La mañana del 27 de mayo, en un comunicado, Salazar indicó que está preparada para enfrentar el juicio político cuando llegue el momento pues aseguró: “siempre estuve lista, como lo he dicho en varias ocasiones”. Admitió que el contexto cambió, pero reiteró que desmontará “una por una las narrativas que han tratado -y seguirán tratando- de posicionar sobre los casos que fueron presentados como causales del juicio político, casos que son ventilados en las cortes, ante los jueces competentes y sobre la base de evidencias”.

La fiscal de Ecuador, Diana Salazar.

Por ese motivo, la fiscal Salazar prometió que, en los próximos días, la ciudadanía encontrará “todas las explicaciones que se merecen, con más detalles respecto a mi trabajo y el de la Fiscalía General del Estado... Esa información estará disponible para todas y todos en mis redes sociales”.

Salazar, quien investiga los casos más emblemáticos de corrupción y narcotráfico en el país, ha revelado que los sicarios contratados para asesinar a Fernando Villavicencio, que aspiraba a la presidencia de Ecuador, tenían también como tarea matarla. Salazar enfrenta un riesgo personal del 100%, lo cual señala la presencia constante de amenazas inminentes contra su vida. Los riesgos contra la Fiscal se han recogido incluso en una reseña sobre ella en la revista Times, pues fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría líderes.