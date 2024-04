Los cuidacoches de Uruguay empiezan a cobrar a través de los celulares ante la falta de efectivo de los conductores

La falta de efectivo en los choferes hizo que los cuidacoches acordaran un mecanismo para cobrar a través de un medio electrónico (Captura Subrayado)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Una escena se repite en Montevideo. Un vehículo queda horas estacionado en un espacio público vigilado por una persona que se encarga de que no le pase nada. Al regreso, el chofer se disculpa: no tiene ni un peso en efectivo. La situación se reitera a medida que la adopción de los medios de pagos electrónicos es mayor. Entonces, a los cuidacoches no les queda otra alternativa que aggiornarse.

Se trata de personas que realmente quieren dejarle algo de dinero al trabajador, pero que no tienen cómo. Y ante este problema, la Intendencia de Montevideo diseñó un plan para que comiencen a cobrar a través de la plataforma Mercado Pago, según informó Montevideo Portal.

La presidenta de la Asociación de Cuidacoches de Uruguay, Graciela Rodríguez, indicó que hay unos 25 trabajadores que realizaron el trámite para poder cobrar a través de la plataforma digital. “Hay personas que sí, que les interesa darte, que buscan, y solo tienen tarjeta. Entonces, (con esta habilitación) vos podés preguntar si quieren hacerlo con Mercado Pago”, explicó Rodríguez.

En el último año, estos trabajadores comenzaron a “sufrir” con el “tema de la tarjeta”, indicó la representante gremial, en referencia al aumento de la adopción de los medios de pagos electrónicos.

Los cuidacoches de Montevideo podrán comenzar a cobrar a través de transferencias por código QR (Intendencia de Montevideo)

La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Mercedes Clara, explicó que la idea es que los cuidadores sigan sumándose a este plan. Esto surge, añadió, a raíz de “un reclamo de ellos (porque) cada vez se les hace más difícil cobrar propina”.

A los cuidacoches no se les cobrará ningún porcentaje por utilizar este servicio y Mercado Pago no gana dinero con esta iniciativa, explicó la funcionaria. El rol de la Intendencia de Montevideo en este caso fue el de hacer un nexo entre Mercado Libre –la propietaria de la plataforma de pagos– y la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, el sindicato del que la Asociación de Cuidacoches de Uruguay forma parte.

Rodríguez, del sindicato de cuidadores, declaró al noticiero Subrayado de Canal 10 que en una reunión con la plataforma les explicaron cómo era que había que trabajar. El acuerdo implicó la firma de un contrato en el que los cuidacoches se comprometían a utilizar el sistema “solamente para el trabajo de cuidacoches”.

Los cuidadores que pueden acceder a este sistema son aquellos que están registrados ante la municipalidad y tiene un carnet habilitante. “Funciona como ahora: exactamente igual. Lo único que en muchas oportunidades hemos observado que hay personas que quieren darnos; ves que buscan y que buscan y de repente te dicen: ‘Mirá, no me queda una moneda porque estoy con la tarjeta’”, explicó la mujer, que colgaba en su cuello el código QR de MercadoPago. “Pueden poner lo mismo que ahora. Si te quieren dar 10 pesos, te dan 10 pesos”, agregó.

Cuidacoches de Montevideo durante la entrega de capa de lluvias de parte de la intendencia de la capital uruguaya (Intendencia de Montevideo)

Nicolás Lasa, un legislador de la municipalidad, aseguró que la intendencia “no está casada” con esta plataforma y aseguró que se pueden sumar otras. “Habitualmente, para cualquier comercio, la plataforma se queda con una comisión. En este caso, no hay ninguna ni por parte de la plataforma ni por parte de la intendencia. Es decir, el dinero que le quieren dejar al cuidacoche, le queda en un 100%, explicó Lasa en el informativo MVD Noticias.

“Son situaciones que tienen que ver con la sobrevivencia, con la situación de deterioro de las condiciones laborales. No hay cuidacoches vocacionales. En los últimos días hemos visto casos de jubilados que para mejorar sus ingresos acuden a este tipo de actividades”, relató.

El legislador de la Junta Departamental señaló que esta decisión podría significar “un paso” para la regularización de los cuidacoches. Hoy son 715 los cuidadores registrados ante la municipalidad, aunque se estima que en la capital uruguaya hay tres veces más.