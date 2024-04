La Policía ecuatoriana recapturó a Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos y acusado tener un plan para matar a la fiscal Diana Salazar

La Policía de Ecuador recapturó a Fabricio Colón Pico

La Policía ecuatoriana volvió a capturar la madrugada de este lunes a Fabricio Colón Pico, quien, en enero pasado, escapó de la cárcel en la que fue recluido tras ser mencionado en un presunto plan para atentar contra la fiscal general, Diana Salazar.

Colón Pico fue capturado en la localidad de Puerto Quito, en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, indicó la Policía en su cuenta de la red social X.

El detenido es identificado como cabecilla de la banda criminal “Los Lobos”, una de las 22 a las que el jefe de Estado, Daniel Noboa, calificó de “terroristas” al declarar, en enero pasado, el “conflicto armado interno” en el país andino.

La Fiscalía -que publicó en su red social X fotografías del reo recapturado en las que aparece con el cabello pintado de blanco-, indicó que junto a Colón Pico también fueron detenidos otros dos sujetos “que habrían huido con él de prisión”.

El mensaje de la Policía de Ecuador en X

Entre los indicios levantados en el inmueble allanado en el operativo de captura figuran teléfonos celulares y armas.

El arresto de Colón Pico en enero se dio en medio de una investigación por un supuesto secuestro ocurrido tiempo atrás, pero poco después de que Salazar lo mencionase en el presunto plan en su contra.

Colón Pico se fugó en medio de la tensión que vivía Ecuador tras una serie de motines en cárceles y el estallido de coches, el secuestro de policías, la retención de funcionarios penitenciarios en distintas prisiones e, incluso, la incursión de encapuchados armados en un canal de televisión, que terminó con 13 detenidos.

Esos hechos, atribuidos a bandas criminales, se suscitaron cuando el Gobierno de Noboa se disponía a avanzar en su plan para recuperar el control de las cárceles ecuatorianas, muchas de las cuales estaban dominadas internamente por grupos de delincuencia organizada, y que ahora están bajo control de los militares.

Fabricio Colón Pico apareció con el pelo blanco

Video tras la fuga

Pocos días después de su fuga Colón Pico apareció en un video que circuló en redes sociales para aseverar que no tenía “nada que esconder” y pedir a Noboa garantías para entregarse.

“Yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor presidente”, señaló en el video.

Colón Pico recalcó entonces que no tenía “nada que ver” en lo que se le acusa, y le pedía “encarecidamente” a Noboa que se ponga “la mano en el pecho”.

Fabricio Colón Pico junto a otros detenidos

“Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Si se quiere entregar nadie le está impidiendo, que se entregue si quiere”, respondió entonces Noboa en una entrevista.

Y aseveró que Ecuador “ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien, condiciones las ponen las familias ecuatorianas, las pone el Gobierno, las pone el Estado, no las ponen los criminales”.

Colón Pico volvió a ser capturado pocas horas después de que el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE) revelase, el domingo, que Noboa ganó en nueve de las once presuntas del referéndum y consulta popular que planteó a los ecuatorianos.

El presidente logró el respaldo popular en todas las preguntas relacionadas con la seguridad del país y perdió en dos de tipo económico.

(Con información de EFE)