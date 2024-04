Investigan en Chile a dos iraníes que fueron detenidos en 2023 cuando intentaban salir del país con pasaportes falsos

El gobierno chileno confirmó el hecho, pero aseguró que no hay nada que lo vincule con Hezbollah.

(Desde Santiago, Chile) El 30 de abril de 2023, las cámaras de vigilancia del aeropuerto de Santiago grabaron una cinematográfica escena, digna de la mejor película de espionaje o libro de John Le Carré: un hombre entra a un baño público y deja un paquete con dos pasaportes. Minutos después, otro hombre ingresa y los guarda en su chaqueta. Luego, dos hombres se dirigen a la ventanilla de policía internacional buscando salir de Chile con los documentos que sacaron minutos antes del baño del aeropuerto, los cuales resultan ser falsos.

Los protagonistas de estos hechos fueron los iraníes Ali Bagheri y Abolfazl Delkhan (38), quienes pretendían tomar el vuelo de British Airways BA251, con rumbo a Inglaterra, figurando ser los ingleses Jack Joseph Holliday y Frasr James Alisson.

Ambos individuos - imputados por receptación, falsificación de instrumento público y usurpación de identidad -, habían viajado desde Venezuela a Panamá, entrando luego a Chile con sus pasaportes iraníes, como ha quedado establecido en el proceso penal que sigue el Ministerio Público, al que tuvo acceso BBCL Investiga.

Según antecedentes de la investigación, los documentos que recogieron en el aeropuerto – denunciados como robados en el exterior – fueron colocados en el baño por el chileno Carlos Samuel Gazzano Vega.

El control de detención, que tomó el juez del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, Hugo Andrés Torres, fue complejo. Ambos detenidos no hablaban español sino persa. Por esta razón, como consta en los documentos de la misma audiencia, se tuvo que ampliar la detención para la formalización hasta que se encontrara a un traductor que hablara el idioma.

Red de pasaportes falsos

Pese a que en el sistema judicial no están a la vista documentos que podrían ser considerados claves para entender un poco más de este caso, sí consta la declaración de Carlos Samuel Gazzano Vega.

El hombre que apareció en las imágenes dejando los pasaportes en el baño, reveló haber recibido instrucciones y pagos más de 12 veces por parte de Carlos Lagos Rivera -ex trabajador del aeropuerto- para cometer este y otros ilícitos destinados a permitir a extranjeros salir de Chile con identidades falsas.

Incluso se establece que se tomó contacto con la Embajada de la República Islámica de Irán en Chile quienes registraron la información y enviaron fotografías de los documentos de identidad oficiales de ambos iraníes. Además, la embajada pidió a la fiscalía chilena que le remitiera la acusación una vez resuelta.

“Estaremos agradecidos si nos pueden proveer el resultado de su caso acusatorio”, se lee en los documentos de la Embajada de Irán.

Tras su detención, ambos imputados se mantuvieron en prisión preventiva en Santiago hasta el 25 de mayo, cuando fueron liberados a causa de que no entendían ni hablaban el español, tal y como quedó registrado el día de la audiencia de formalización.

La medida cautelar fue reemplazada por arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y la prohibición de mantener comunicación entre sí, condiciones que mantienen hasta hoy. La investigación está siendo llevada por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, según confirmó la fiscalía.

Se encienden las alarmas

Lo ocurrido con Bagheri y Delkhan encendió las alertas de la inteligencia chilena. ¿Por qué dos iraníes, provenientes de Venezuela, que habían entrado a Santiago con sus pasaportes originales, pretendían salir en dirección a Inglaterra con documentos falsificados? Se estableció, sin embargo, que el Ministerio Público solamente perseguiría los delitos que sumados podrían significar hasta 260 días para cada imputado, sin contar agravantes pero con irreprochable conducta anterior.

Los cruce de datos aumentaron las alertas. Llamó la atención el domicilio declarado por uno de los imputados, Bagheri, ubicado en calle El Olimpo en la comuna santiaguina de Maipú, dirección que en el pasado habría estado vinculada con movimientos de Hezbollah.

Fuentes relacionadas al caso explicaron que hasta el 2017, fue Carabineros la institución que mapeó los movimientos específicos de personas relacionadas a Hezbollah. Por eso se desempolvaron antiguos informes para poder tener una visión más amplia del tema.

Dentro de la información de documentos antiguos de inteligencia, se encuentran los movimientos de personas a las que se les vinculó a Hezbollah, ligados específicamente a chiíes del Líbano, que se instalaron en Iquique, Coquimbo y Santiago. Estos movimientos, junto con los iraníes que los visitaban desde Bolivia, han marcado más de una década de vigilancias y análisis, en los que en todos los casos se indica que, hasta ahora, para Chile no existe una amenaza.

Al día de hoy, sin embargo, ni la investigación penal ni la de inteligencia han logrado ser concluyentes respecto al móvil tras este hecho. Tampoco se conoce qué pasó con otros extranjeros que habrían salido con pasaportes falsos desde Santiago o hacia la frontera con Argentina.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, advirtió de posibles movimientos de Hezbollah en países vecinos, lo que le costó una polémica con Chile y Bolivia.

Preocupación en Argentina

Estos hechos salieron a la luz justo en el contexto en que Argentina elevó una alerta terrorista ante un inminente ataque en su territorio por parte de movimientos como Hezbollah.

Todo, en el contexto del ataque de Irán a Israel, por lo cual esta semana la Policía Científica argentina elevó a “alto” el nivel de alerta terrorista en el país, aumentando así los controles hacia los objetivos israelíes, personas de intereses, infraestructura crítica y fronteras.

Ello implica también el despliegue de policías uniformados en la calle como medida de disuasión a atacantes en espacios públicos, los llamados “lobos solitarios”.

Frente a ese escenario es que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich advirtió de posibles movimientos en territorios vecinos, declaración que le costó una polémica con Bolivia y una nota de protesta del gobierno chileno. Este miércoles, el Subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, confirmó la investigación en torno a los dos iraníes, pero aseguró que no hay nada que la vincule con Hezbollah.

Hezbollah en Chile

Los primeros antecedentes de Hezbollah en Chile se remonta con mayor fuerza a finales de la década del 2000 en que, según registros que analizó en su momento la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), se realizaron varios levantamientos para establecer conductas de personas que llegaron a vivir al país y que se identificaban con ese movimiento ligado a la milicia chií libanesa.

El 5 de agosto de 2019, el investigador Alejandro Salas Maturana, realizó algunos planteamientos a raíz de publicaciones de medios argentinos de ese mismo año en que cuestionaban la “pasividad de Chile” frente al aumento de libaneses e iraníes en el territorio, según pudo constatar BBCL Investiga.

Particularmente, el 22 de marzo de 2019, se habló a nivel sudamericano sobre Sheik Suhail Assad como un personaje íntimamente vinculado a la inteligencia iraní y a la Guardia Revolucionaria, quien tenía una fuerte relación con Chile.

Al respecto, el investigador sostuvo que “la percepción actual en nuestro país, es que este es un asunto que se percibe lejano y no es parte de las preocupaciones diarias de nuestra sociedad. Sin embargo, ello no implica que el fenómeno del terrorismo, y otros asociados a él, como la droga y el crimen organizado no estén presentes en alguna medida en nuestra realidad, junto con el potencial de daño que ello puede provocar a la seguridad de nuestro país”, agregó.

También sostiene Salas Maturana que “cuando en Latinoamérica se habla de terrorismo islámico, de inmediato surge Hezbollah (Partido de Dios), cuya presencia es evidente en Venezuela y en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, a 1.700 kilómetros de la ciudad chilena de Iquique en línea recta. Ciertamente, la estrecha vinculación de Irán con dicha organización Chiita es innegable y, en nuestra región representaría a la Fuerza Al-Quds, la Guardia Revolucionaria Iraní. Ello nos lleva a preguntar, ¿Qué hace esta organización tan lejos de su lugar de origen, el Líbano?”.

El investigador agregó que “Paulo Botta, del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, señala que la internacionalización de sus actividades delictivas se originó en la necesidad de crear una estructura que le permitiese contar con ingresos propios. De allí su vinculación con el narcotráfico desde el Líbano a Europa, el negocio de los diamantes en África Occidental y particularmente las actividades de contrabando en la mencionada Triple Frontera, que dataría desde finales de los años 80, las que se habrían expandido con el tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y falsificación de documentos de viaje”.

Sobre la relación con Chile, expuso que “también existirían indicios de la presencia de Hezbollah en el puerto de Iquique (1.760 kms al norte de Santiago), lugar que siendo zona franca, permitiría la transferencia de fondos y blanqueo de dinero con cierta facilidad”.