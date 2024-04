Crisis energética en Ecuador: volvieron apagones de hasta cinco horas

La falta de inversión en el sector eléctrico no permite que Ecuador atienda la demanda de energía en el país. (EFE/Santiago Fernández)

Aunque los apagones iniciaron el domingo 14, apenas el lunes por la noche el gobierno admitió que las desconexiones se han generado por varios factores, entre ellos que Colombia ha restringido la venta de energía a Ecuador. De acuerdo con el cronograma de racionamientos, algunos sectores del país se quedarán sin energía eléctrica hasta cinco horas. El pasado viernes, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, descartó que regresarían los apagones.

Desde el año pasado, Ecuador ha enfrentado racionamientos temporales. Entre octubre y diciembre de 2023, los cortes de luz se volvieron comunes y duraban entre dos y tres horas por sector durante las horas laborables. Ahora, la planificación incluye no solo las horas de oficina sino también las madrugadas.

A inicios de este año, el gobierno celebró la aprobación de una ley energética que prometía “no más apagones”. El propio presidente Daniel Noboa anunció aquello en un mensaje. Tres meses después y a días de la consulta popular que él impulsa, Colombia no venderá más energía al país y, además, los caudales de las centrales ecuatorianas son bajos.

Policías de tránsito ordenan el tráfico ante el caos generado en los semáforos tras los cortes de electricidad. (EFE/Santiago Fernández/Archivo)

El gobierno reconoció el déficit energético y aseguró que se debe a que se registran niveles muy bajos de los caudales en las centrales eléctricas: “La extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento a toda la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores; y, la presencia de niveles de caudales mínimos históricamente, ha provocado que se activen todas las centrales de generación disponibles”, se lee en el comunicado oficial.

Por lo pronto, el anuncio indica que los racionamientos se darán el 16 y 17 de abril: “Para los días de mañana y el miércoles, se anuncian cortes de energía. Los horarios varían según la empresa distribuidora. Se ha establecido a cada empresa que mientras dure la medida, la suspensión sea siempre en una misma franja horaria, con la finalidad de contribuir en la planificación de los ecuatorianos”.

Además, el comunicado señala que Colombia ha restringido la venta de energía a Ecuador por las razones indicadas por el ministro de Energía y Minas de Colombia, Andrés Camacho, en X: “El comportamiento de las lluvias en Marzo y Abril está en mínimos históricos (...) El Cambio Climático es una realidad, toda Colombia debe aumentar el ahorro de energía y agua. Diferentes países del continente y del mundo estamos viviendo olas de calor”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en enero pasado, prometió que no habrían apagones.

Apenas tres horas antes del anuncio del gobierno ecuatoriano sobre los racionamientos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió un gabinete bilateral que estaba planificado con Ecuador. Esto tras las declaraciones de Daniel Noboa, que dijo no arrepentirse de la irrupción en la Embajada mexicana en Quito: “Se ha suspendido el gabinete bilateral con Ecuador que había sido planificado con el presidente Lasso. Creo que lo sucedido en la embajada de México es muy grave. Reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz del mundo”, escribió Petro en X.

El viernes 12 de abril, la ministra Arrobo ya había adelantado que las exportaciones desde Colombia se redujeron: “El suministro de energía eléctrica por parte de Colombia ha bajado. Ya ha reducido las exportaciones desde el mes pasado. Colombia está viviendo una situación crítica. Hablamos de un problema sistémico debido al cambio climático que nos está golpeando en toda la región. A nosotros nos golpea más por la falta de inversión en el sector eléctrico”, resaltó la encargada de la energía en Ecuador.

La mañana del 16 de abril, los usuarios en redes sociales, de distintas ciudades, se quejaron porque la planificación de los cortes de luz no se ha cumplido: “Debe ser tan grave la crisis energética, que ya vamos por el tercer corte de luz en el día y no son ni las 9 de la mañana”, escribió en X, Daniela Gallardo, docente universitaria que reside en Loja, al sur del país. La periodista Belkis Sánchez, desde Quito, también cuestionó a las autoridades gubernamentales: “¡Confirmar recién lo que viene pasando desde hace días, no es actuar de forma responsable! Responsable habría sido comunicar a tiempo e informar horarios y sectores, de manera que podamos organizarnos. ¡Tres veces se ha ido la luz hoy en San Isidro de El Inca, 3!”.