Ecuador: una diputada se puso el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo para protestar por la captura de Jorge Glas y generó repudios

La legisladora lució un pañuelo para reclamar por la captura de Jorge Glas a quien su partido considera un perseguido político “secuestrado “.

(Desde Quito, Ecuador) Esther Cuesta, asambleísta de la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, apareció en un video luciendo un pañuelo como el que usan las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, para protestar con ”el secuestro y tortura“ de Jorge Glas, el ex vicepresidente ecuatoriano con dos sentencias en firme por actos de corrupción, una investigación abierta por delitos contra la administración pública y otra por intimidación.

Glas fue detenido el 5 de abril en la Embajada de México en Quito, apenas unas horas después de que el gobierno de Manuel López Obrador le otorgara el asilo. Glas, como otros líderes de la Revolución Ciudadana, ha asegurado que las investigaciones y sentencias son una persecución política. La captura de Glas, a través de la irrupción de la sede diplomática por parte de la fuerza pública del Ecuador, ha ocasionado la condena de la comunidad internacional al gobierno de Daniel Noboa. Por esto, México ya presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y pidió que se suspenda a Ecuador de las Naciones Unidad hasta que se disculpe.

El video de Cuesta se compartió en la red X: “Así como las madres y abuelas de Plaza de Mayo protestaban pacíficamente por sus hijos y nietos torturados y desaparecidos, así también expreso mi protesta enérgica y pacífica sobre el secuestro y tortura de mi compañero, el ex vicepresidente, asilado político, Jorge Glas y el genocidio en Gaza frente a los ojos del mundo entero”, se lee en el texto que acompaña a la publicación.

Las Madres de la Plaza de Mayo expusieron las torturas de la dictadura y reclamaron por sus hijos y nietos. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Las Madres de Plaza de Mayo son un grupo de mujeres argentinas que se unieron durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983) para manifestarse por la desaparición forzada de sus hijos y seres queridos. Reunidas en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, las mujeres desafiaron al régimen represivo y violento, clamando por justicia y denunciando las violaciones a los derechos humanos. A través de sus marchas pacíficas y su búsqueda de verdad y justicia, las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en un símbolo de resistencia y lucha por los derechos humanos. Su protesta contribuyó a la condena internacional de los crímenes perpetrados durante la dictadura y al posterior restablecimiento democrático en la Argentina.

Incluso tras el derrocamiento del régimen militar, las Madres de Plaza de Mayo continuaron exigiendo que se lleve ante la justicia a quienes fueron responsables de los abusos cometidos durante aquel oscuro periodo histórico argentino.

“Hoy he decidido empezar una protesta pacífica usando un pañuelo como lo hicieron las madres y las abuelas de Plazo de Mayo en Argentina durante la dictadura en protesta por la desaparición de sus hijos. Yo lo hago por la vulneración de derechos y el secuestro de mi compañero, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas y el genocidio en Gaza”, dice Cuesta en el video.

Jorge Glas tiene dos sentencias por corrupción, se lo investiga por delitos contra la administración y fue denunciado por intimidación. (REUTERS/Daniel Tapia/File Photo)

En X, el rechazo a Cuesta no se hizo esperar. Desde Ecuador y Argentina, los usuarios criticaron el uso político que la legisladora ha dado a la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo. El escritor y profesor argentino Santiago Clemente se pronunció ante el video de Cuesta y escribió: “Tengo dos tíos desaparecidos. Al margen de la discusión sobre la inocencia o culpabilidad de su esposo y el proceder del gobierno de Ecuador, le agradecería que no use la causa de Madres y Abuelas para querer dar lástima. Jorge Glas no está desaparecido ni muerto”.

El abogado ecuatoriano Fernando Castro también comentó la publicación de la legisladora y reprochó: “Realmente me sorprende como todos los ecuatorianos pagamos su sueldo para que haga este tipo de ridiculeces, comparando una lucha encomiable con la liberación de un sentenciado, cuyo nombre está siendo enunciado en un juicio en contra del contralor de lujo (Carlos Pólit). Qué vergüenza”.