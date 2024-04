En qué consiste el Movimiento 5L que acaba de surgir en Cuba como respuesta a la profunda crisis

Las cinco libertades contra el totalitarismo en Cuba

En medio de la profunda crisis que golpea a Cuba, que vio cómo el mes pasado miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades para protestar por los permanentes cortes de luz, la escasez de agua y la falta de alimentos, un manifiesto titulado “El Contrapaquetazo del Pueblo: Las 5 Libertades Contra el Totalitarismo”, lanzado por un grupo de cubanos de la isla y el exilio, llama a los ciudadanos a participar en un “movimiento de nuevo tipo”.

Los promotores confían en que los miles de cubanos que hasta hoy protestan sin afiliarse formalmente a alguna organización prodemocrática decidan aunar sus reclamos promoviendo exigencias comunes de amplio consenso popular para el cambio profundo y urgente en la sociedad cubana.

El manifiesto señaló que la crisis económica y social ha alcanzado niveles críticos en la isla. “Con el 82% de los ciudadanos luchando por adquirir lo básico para sobrevivir y el 88% sumido en la pobreza, la situación se ha vuelto insostenible. La producción de alimentos ha disminuido drásticamente, mientras que la infraestructura básica, como viviendas y suministro de agua, está en condiciones precarias. Los apagones son frecuentes y la violencia y el narcotráfico están en aumento”, resaltó el comunicado difundido por Cuba Siglo XXI al que tuvo acceso Infobae.

Además, denunció el control totalitario ejercido por la élite política “que ha privatizado la soberanía nacional y perpetuado la pobreza material y moral en la isla. Se insta a un cambio real y profundo en el sistema cubano, que incluya la liquidación del totalitarismo estatal”, enfatizó.

El manifiesto retoma las masivas protestas del 11 de julio de 2021 (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Y siguió: “Para lograr esto, se propone la implementación de las cinco libertades básicas (5L): la libertad del terror, la libertad económica, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de movimiento. Estas libertades pondrían fin al bloqueo interno estatal y permitirían la transformación hacia una sociedad justa y democrática”.

El movimiento ciudadano por las 5L indicó que se compromete a luchar de manera no violenta y proactiva para aislar a la élite política y forzar su salida del poder. “Se hace un llamado a todos los cubanos, civiles y militares, a unirse en esta lucha por la libertad y el cambio”, remarcó.

Luego alegó que “es la hora de la responsabilidad cívica. De la concertación por la libertad, no de la discordia. Todos ganaremos con el cambio. Poner fin al totalitarismo es la imprescindible primera etapa en la lucha por alcanzar una sociedad democrática, con estado de derecho y libertad económica. Una sociedad en que todos quepamos. Sin los actuales monopolios políticos y económicos de un partido y su oligarquía. La Cuba con todos y para el bien de todos que nos merecemos”.

Iván Hernández, obrero y sindicalista radicado en Cuba, ofreció la primera conferencia de prensa del Movimiento 5L

La palabra de Iván Hernández

El obrero y sindicalista, residente en Matanzas, Cuba, ofreció la primera conferencia de prensa del Movimiento 5L. “Desde el 11J (las masivas protestas del 11 de julio de 2021), pudo constatarse que hay millones de ciudadanos que necesitan y reclaman un cambio, aunque no estén asociados a las organizaciones de la oposición. Ha sido el trabajo y sacrificio de varias generaciones de opositores sumado a la hambruna y miseria que ha impuesto el estado totalitario las que han sedimentado esa nueva conciencia nacional que hoy reclama libertad”, comenzó.

Destacó que “es necesario que esa masiva fuerza de cambio, aún sin estar afiliada a ninguna organización formal, pueda apoyarse en un grupo de demandas que conecten sus acciones espontáneas en un reclamo ampliamente compartido. De hecho, las demandas y planteamientos que recoge el documento que presentamos están basadas en el previo estudio de la documentación emitida durante varias décadas por las organizaciones prodemocráticas en la isla y el exilio. No son nuevas. Representan una cuidadosa selección de aquellas exigencias que hoy pasan a primer plano en medio de esta crisis y sobre las que siempre ha habido un sólido consenso entre las organizaciones de activistas y opositores”, subrayó.

Luego dijo que esta iniciativa demanda un movimiento de nuevo tipo. “En él no hay una membresía formal que pueda ser infiltrada por los opresores, ni sus participantes tienen que revelar sus identidades a otros. Sus acciones no responden a un calendario público prefijado que facilite el trabajo de la represión. No tiene una estructura jerárquica. Los promotores iniciales cuya lista revelamos es solo eso, un grupo de ciudadanos que desean dar su primer impulso a esta iniciativa. No constituye un liderazgo nacional. Sencillamente no lo hay. Próximamente se constituirán otros grupos de apoyo. No hay líderes, sólo ciudadanos que deseen actuar, de forma individual y autónoma, en el momento y lugar que deciden apropiado hacerlo, promoviendo -junto a la libertad incondicional de todos los presos políticos- las cinco libertades, inmediatas y básicas, para salir de ésta y todas las crisis. La iniciativa por las cinco libertades no estará registrada como ONG ni solicitará apoyo financiero a gobiernos extranjeros, aunque eso sería siempre un derecho legítimo para luchar contra esta dictadura”, detalló.

“La sociedad cubana no aguanta nuevos experimentos ni desea escuchar viejas arengas a nuevos sacrificios. La libertad es la salida. Sin ella no habrá alimentos, electricidad, agua, salud pública, transporte, educación ni la posibilidad de soñar proyectos de vida individuales y familiares. Esta nefasta realidad alcanza hoy a todos, menos a la minúscula oligarquía que oprime la nación”, sostuvo.

Por último, indicó que “el objetivo en la primera etapa de esta iniciativa es llegar a cada cubano, bien sea en calles, bodegas, farmacias, oficinas, universidades, tiendas, unidades militares o policiales (...). A cada cubano sin excepciones, civiles y militares, hacemos este llamado. Es la hora de la responsabilidad cívica. De la concertación por la libertad, no de la discordia. Todos ganaremos con el cambio. Poner fin al totalitarismo es la imprescindible primera etapa en la lucha por alcanzar una sociedad democrática, con estado de derecho y libertad económica. Sin los actuales monopolios políticos y económicos de un partido y su oligarquía. Una sociedad en que todos quepamos. La Cuba con todos y para el bien de todos que nos merecemos”.

En marzo hubo protestas en distintas ciudades de Cuba

Las cinco libertades básicas

La libertad: libertad de presos políticos, fin de la pena de muerte, reforma, entre otras regulaciones, de los códigos penal, civil, laboral y de comercio, independencia del poder judicial y adopción de una Carta de Derechos Constitucionales de los Ciudadanos como primer paso a la convocatoria de elecciones libres y la futura adopción de una nueva Constitución democrática. La patria: libertad de movimiento con plenos derechos políticos, civiles y económicos de todos los cubanos cualesquiera sean sus nuevas ciudadanías y lugares de residencia. La economía: libertad de la empresa privada y productores agrícolas, abolición de monopolio estatal sobre sectores económicos, precios, contrataciones, inversiones y comercio exterior. Las ideas e información: libertad de pensamiento y religión, investigación académica, producción cultural, expresión verbal, impresa o digital, manifestación y protesta pacífica. La sociedad civil: libertad de crear asociaciones lucrativas o no lucrativas, sindicatos, gremios, de derechos humanos y partidos políticos.

Grupo promotor inicial