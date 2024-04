Le retiraron el arma a la policía que hirió de un disparo a dos hermanas en un parque de juegos en Uruguay

Uruguay: un policía se subió a un juego con el arma reglamentaria, se le escapó un tiro y causó dos heridos

(Desde Montevideo, Uruguay) - El Ministerio del Interior de Uruguay investiga la actuación de una funcionaria policial que fue protagonista de un insólito episodio en el parque de juegos mecánicos más popular de Uruguay, ubicado en la concurrida zona del Parque Rodó. La mujer policía tenía una pistola en la mochila y se les escapó un disparo que hirió a dos hermanas que también se divertían en el juego del “Mambo”.

La decisión inicial de las autoridades policiales fue retirarle el arma a la trabajadora. Ahora resta por definir por qué la mujer estaba en ese lugar y cuáles son las razones para que el arma que tenía no llevara el seguro puesto, informó Montevideo Portal.

El “Mambo” es un juego que tiene una forma de plato y gira sobre su eje a toda velocidad mientras los participantes están sentados uno al lado del otro formando un círculo. El tiro que se les escapó a la policía hirió a dos hermanas, de 22 y 14 años, que estaban sentadas en el juego.

“Nos sentamos y al lado de nosotras había una chica. Yo me senté en el medio y ella a la derecha, a la izquierda estaba mi hermana. El juego empezó a andar y a la mitad siento el ruido de una explosión, como si hubieran tirado una bomba o algo para adentro del Mambo. Me cayó atrás y sentí olor a pólvora, a fuego artificial”, relató la joven herida al noticiero uruguayo Subrayado, de Canal 10.

La joven sintió que le ardía una parte de su cuerpo y se tocó con su mano: estaba llena de sangre. “Empecé a gritar por favor que paren el juego. La muchacha también empezó a pedir por favor”, narró. La música estaba muy alta y era difícil escuchar esos pedidos.

Así es el "Mambo" del Parque Rodó, el juego mecánico en el que ocurrió el accidente (Instagram: Parque Rodó/@parquerodotuparque)

Después de algunos segundos, el juego fue detenido y las hermanas quedaron allí, sin entender nada hasta que alguien se lo explicó. La mujer policía, le dijeron, tenía un arma en una pequeña mochila que se había disparado. “Al estar al lado de la muchacha, a mí me entró por una nalga, me salió por la otra y se me cortó todo”, relató.

Después de que el proyectil saliera de su cuerpo, pasó hacia su hermana y quedó incrustado en medio de los glúteos.

Ante esta situación, la familia de las dos mujeres heridas resolvió presentar una denuncia policial, informó el noticiero Telemundo. Ante la Policía, declararon las dos hermanas y su padre, que estaba presente en el momento del episodio.

La fiscal designada para este caso, Patricia Rodríguez, ordenó que se le tome declaración a los implicados en Fiscalía, además de solicitar pericias forenses para las heridas y otros estudios técnicos sobre el tema. El Ministerio del Interior, en tanto, inició una investigación sobre la actuación de la policía, para la que ya tomó declaración a la agente y recolectó las imágenes de las cámaras del lugar.

Las hermanas fueron al parque de juegos junto a su padre y la pareja de una de ellas. El episodio del disparo ocurrió cerca de la hora 23 del sábado y el proyectil salió, presuntamente, en el momento en el que comenzó a moverse el juego.

La policía señaló que subió con el arma en el bolso, que cuando comenzó a moverse el “Mambo” escuchó una detonación y que entonces vio a las mujeres que estaban a su lado heridas. Inmediatamente pidió ayuda policial.

Las heridas se encuentran en buen estado de salud, aunque están doloridas. Tendrán para algunos días de recuperación. La menor de ellas deberá faltar a la secundaria mientras que la mayor tendrá unos días de licencia por enfermedad en el trabajo.