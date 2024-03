La relación entre el dueño de “La Maison” y su ex pareja: cuatro años de un vínculo intenso entre lujos y mentiras

Gonzalo Aguiar y Romina Camejo ostentaban una vida de lujos en sus redes sociales(@romicamejo1)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Cuando Romina Camejo presentó al empresario Gonzalo Aguiar a su familia dijo que era su mánager. Ella tenía 23 años y soñaba con desarrollar una carrera musical exitosa. Él recién había vuelto de Canadá, dispuesto a invertir en una planta de cannabis medicinal en Salto (un departamento limítrofe con Argentina en el norte). Con el paso del tiempo, el representante se transformó en la pareja y más tarde en un –falso– marido.

Y esa relación tendría un punto fatal el lunes 26, luego de que Aguiar llegara a la casa en la que se estaba alojando Camejo en Punta del Este y ella tomara un arma y lo matara a balazos.

La defensa de Camejo argumenta que el asesinato fue en legítima defensa y su familia ha salido a contar el vínculo tóxico y violento que, según define, mantuvo la mujer con el empresario dueño de “La Maison”, una de las propiedades más lujosas de Punta del Este valuada en USD 5 millones.

La relación entre Camejo y Aguiar se prolongó durante cuatro años y fue de mucha intensidad, según el relato que Bettina Díaz, la tía de Camejo, narró en el noticiero Telenoche de Canal 4.

Adriana Díaz, la tía de Romina Camejo, dio detalles de la relación de su sobrina con el empresario Gonzalo Aguiar (Captura Canal 2 San Carlos)

El sueño de Camejo de iniciar una carrera artística fue el flanco que él aprovechó para iniciar la relación. “Cuando conoció a Gonzalo lo presentaba como su mánager. Él entró así a su vida. Ella nos hablaba de que tenía un mánager y él jugó con estas ilusiones de ella, con su sueño de ser artista”, aseguró.

Camejo se describe en su Instagram como cantante. Y en su supuesto rol de representante, Aguiar logró que a ella la invitaran a participar en un certamen internacional en Colombia. Por esa participación pagó USD 50.000. Los periodistas de espectáculos no la conocían, pero la incipiente cantante declaró: “Gracias por darme el espacio, ya es como que me estoy acostumbrando a verlos y cuando me vaya a Uruguay los voy a extrañar”.

Romina Camejo en una prueba de sonido

“Así empezó el romance. Al principio ella hablaba de ‘mi mánager’ y después empezó a hablar de su pareja. Ellos empezaron un vínculo y una relación que tuvo intermitencias. Al principio era una relación normal, después pasaron cosas que llaman la atención”, dijo Díaz en referencia a que el vínculo se convirtió en violento por las amenazas, extorsiones y mentiras que hubo, según su versión.

La relación entre ambos estaba marcada por el lujo, las armas –eran aficionados a la práctica de tiro–, la droga y la noche.

La cantante Romina Camejo, que asesinó a su expareja a disparos, había aprendido a disparar con él (@romicamejo1)

Un detalle de la vida de Aguiar que llamó la atención de la familia de Camejo fue que Aguiar se trasladaba con personal de seguridad. “Él alegaba que era un empresario muy reconocido, poderoso y que estaba en riesgo. De hecho, contó que le había secuestrado a un empleado para pedir rescate”, aseguró Díaz.

Pero más allá de esas sospechas, los primeros episodios de violencia que la familia de Camejo pudo constatar se dieron durante el embarazo de la joven, que ahora es madre de una bebé de seis meses.

“Ella había decidido cortar ese vínculo porque Gonzalo salía de noche y le mentía constantemente”, relató su tía. Díaz recordó que uno de los episodios que muestran esta característica de la víctima fue la vez que fingió el secuestro de un familiar. “Hubo un secuestro que él tramó y que no fue verdad. Sus intenciones era que Romina –que fue contactada por una cuenta de Instagram falsa– se volviera a contactar con él para pedirle ayuda y él quedar como el salvador”, narró.

La familia de Camejo creyó que ese secuestro había sido verdad durante mucho tiempo.

El empresario Gonzalo Aguiar, asesinado por su ex pareja, era el propietario de La Maison en Punta del Este

Otra de las mentiras que se sostuvo en el tiempo fue la de la boda entre Camejo y Aguiar, por la que pagaron más de USD 150.000 y que tuvo como invitadas a varias figuras del sistema político uruguayo.

“Él contrató unas personas, o eran de su confianza, y les hizo estudiar un libreto para que contara sus hazañas en la guerra, que había peleado contra él en el frente de batalla y que a una de las cosas que se dedicaba era a rescatar a mucha y niñas de la trata de blanca. Él era el héroe porque las salvaba”, contó como otra de las mentiras del empresario fallecido.