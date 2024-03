Un precandidato a presidente de Uruguay se separó de su esposa porque ella respaldó a su rival

El precandidato a presidente de Uruguay Andrés Lima se separó de su esposa: ella adhirió a la fórmula de su rival, Yamandú Orsi

El precandidato a presidente en Uruguay por el Frente Amplio, Andrés Lima, anunció este sábado su separación de su esposa, Analía Fernández, con quien tiene dos hijos. El político, actual intendente del barrio Cerro de Salto, confirmó la información al medio local El País y comentó que “al ser una persona pública, es normal que este tipo de cosas se sepan”.

Según se supo, la relación ya venía con roces en el último tiempo pero la decisión del último viernes de Fernández de apoyar al precandidato Yamandú Orsi -actual intendente de Canelones- y adherir a su precandidatura en lugar de a su marido “fue la gota que rebalsó el vaso”.

Sin dar muchos detalles al respecto, Lima dijo que fue un factor “decisivo” para avanzar con el divorcio y comentó que su intención es mudarse a una residencia en la zona de las Termas del Daymán.

Uruguay celebrará sus elecciones presidenciales el próximo domingo 27 de octubre, aunque en poco menos de cuatro meses, el 30 de junio, los ciudadanos deberán acudir a las urnas para los comicios internos.

Para esta primera instancia, ya se conocen los nombres de los aspirantes por cada partido. Por el oficialista Partido Nacional, buscarán tomar la posta de Luis Lacalle Pou el ex secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la economista Laura Raffo y el senador Jorge Gandini.

En tanto, en el Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda que gobernó el país entre 2005 y 2020, la disputa es más amplia. Los principales contendientes son Orsi y Carolina Cosse. El primero -que cuenta con el apoyo del Movimiento de Participación Popular, históricamente liderado por José Mujica- lleva la posta en la intención de voto dentro de la agrupación aunque no se descarta una sorpresa de la segunda, actual intendenta de Montevideo, que está respaldada por el Partido Comunista y el Socialista.

Junto a ellos, también compiten por un lugar el senador Mario Bergara y Lima, aunque con pocas chances de ganar.

Según recientes encuestas, Orsi tiene el 47% de la intención de votos mientras Cosse alcanza el 23 por ciento, con chances de llegar hasta el 38 por ciento. Así, la diferencia entre los principales candidatos es de sólo nueve puntos, aunque dejando muy por detrás a los demás postulantes de la agrupación.

“Estos resultados muestran dos cosas: Orsi es el líder, como lo ha sido a lo largo de todo el año pasado, pero Cosse puede dar una sorpresa. Todavía faltan cuatro meses para la elección y el público que vota en la interna es el que más se preocupa por seguir las campañas y evaluar cuál es el ‘mejor voto’. No será fácil para ninguno de los dos y los resultados dependerán de cómo los respectivos aparatos muevan sus redes y motiven a los votantes”, señaló al respecto la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomiés.

Es por ello que, ahora, resta ver qué efecto tendrá el divorcio de Lima en su desempeño así como el apoyo de Fernández a Orsi en el propio.

Por último, buscarán su lugar hacia la presidencia el ex titular de la entidad rectora de enseñanza pública, Robert Silva; el ex presidente de la telefónica Antel, Gabriel Gurméndez; el diputado Gustavo Zubía; el ministro de Turismo, Tabaré Viera; el ex director de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara; y el abogado Andrés Ojeda, todos por el Partido Colorado.

En tanto por Cabildo Abierto irá el senador Guido Manini Ríos y por el Partido Independiente, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.