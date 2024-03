Luis Lacalle Pou rindió cuentas al Parlamento e insistió en que Uruguay debe abrirse al mundo

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou (EFE/Gastón Britos)

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, defendió este sábado su gestión ante la Asamblea General del Parlamento en un discurso que se extendió por cerca de una hora e insistió en la necesidad de abrirse al mundo.

Como cada 2 de marzo desde 2021, el mandatario acudió al Palacio Legislativo de Montevideo para rendir cuentas de su trabajo a los legisladores y la ciudadanía, pese a que esta instancia no es obligatoria.

Frente a sus ministros, a los parlamentarios y a diferentes invitados -uno de ellos el ex presidente Julio María Sanguinetti- Lacalle Pou habló de diversos temas. Entre estos estuvieron la economía, la inversión, el trabajo, la seguridad y la vivienda.

Como lo ha hecho en diversas oportunidades, el mandatario habló de la necesidad de abrirse al mundo y puntualizó que los avances en materias de acuerdos con otros bloques y países no son lo que él hubiese querido.

“A mí no me cabe la menor duda de que el desafío que tiene el Mercosur es abrirse al mundo. Si vamos todos somos más fuertes, pero si no vamos solos, que igual somos suficientemente fuertes para revolvernos en el mundo”, indicó.

Al mismo tiempo, Lacalle Pou dijo que Argentina y Brasil trancaron a Uruguay. “De alguna manera nos frenan avanzar en acuerdos bilaterales, por ejemplo con China”, detalló.

Más allá de esto, destacó la importancia de haber llegado a un acuerdo con el Gobierno de Javier Milei por el proyecto de obra presentado por Uruguay para la ampliación y profundización del canal de acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros.

En el plano económico, Lacalle Pou hizo hincapié en las cifras vinculadas al empleo y dijo que en febrero de 2020 -un mes antes de que asumiera el Gobierno- el desempleo era del 10,5 %.

Enseguida, el mandatario dijo que en el período 2015-2020 se destruyeron 50.000 puestos de trabajo y que desde ese último año estos no solo se recuperaron, sino que se generaron otros tantos.

“Tenemos un récord hoy histórico de empleos. Nuestro Gobierno generó casi 80.000 puestos de trabajo. Recuperó los 50.000 y generó casi 30.000 puestos de trabajo”, puntualizó.

Añadió que el salario real en diciembre de 2023 había crecido un 4 % respecto al mismo mes del año anterior y que creció un 2 % respecto a 2019.

“Estas cifras no son fruto de la casualidad”, señaló el mandatario, quien resaltó la importancia de la inversión extranjera en el país.

En ese sentido, dijo que la democracia uruguaya, la institucionalidad, el cumplimiento de las leyes y las políticas nacionales a mediano y largo plazo en un mundo “cambiante y turbulento” hacen que los inversores miren hacia el país sudamericano.

En un discurso en el que defendió -entre otras cosas- la transformación educativa, la reforma de la seguridad social y la inversión en materia de salud, el presidente también remarcó la baja en los delitos y dijo que las cifras indican “una mejora sensible”.

Pese a esto, dijo que no está conforme, porque no cree que la violencia y el delito sean una forma normal de convivencia ciudadana.

Por otra parte, Lacalle Pou aprovechó su última visita al Parlamento con el fin de rendir cuentas de su gestión para hablar de la importancia que tuvo la Ley de Urgente Consideración -proyecto estrella de su Ejecutivo- y de la gestión del Gobierno durante la pandemia.

“La LUC generó y amplió las libertades y además fue la base de las reformas mas importantes que llevó este Gobierno”, dijo por un lado.

Por otro, añadió: “Desde el inicio de este gobierno tuvimos que tomar una decisión con la llegada de la pandemia. De haber sido otra la elección, las consecuencias negativas las seguiríamos viviendo hasta el día de hoy. Esa decisión era una cuarentena obligatoria pedida y pregonada por dirigentes políticos y sindicales de nuestro país”.

Aplaudido en distintos momentos de su discurso por los legisladores que integran los cinco partidos de la coalición que gobierna Uruguay, Lacalle Pou aprovechó el final para resumir varios de los logros de su mandato.

“Podemos decir que hay un fuerte crecimiento del empleo, que hay un avance en la agenda de reformas, que hay más recursos volcados a la sociedad, que tenemos el menos riesgo país de nuestra historia, que ha habido baja de impuestos, que se cumplen las metas fiscales y que tenemos la inflación más baja de los últimos 18 años”, concluyó.

