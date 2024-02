Jerarcas del MAS afines a Evo Morales insisten que está habilitado para ser candidato presidencial en Bolivia

Evo Morales, ex mandatario de Bolivia, quiere ser candidato presidencial de las próximas elecciones en su país (EFE/Martín Alipaz)

Los abogados del partido oficialista de Bolivia, afines al ex mandatario Evo Morales (2006-2019), insistieron este martes en que el político está plenamente habilitado para ser candidato presidencial en 2025 y rechazaron que aplique en su caso la opinión consultiva de la CorteIDH sobre la reelección indefinida.

El ex procurador del Estado Wilfredo Chávez y el ex viceministro de Justicia Diego Jiménez, abogados de la dirección nacional del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), comparecieron ante los medios para responder a recientes declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, sobre la inhabilitación de la candidatura de Morales.

Jiménez reiteró que el alcance de la sentencia 1010/023 emitida en diciembre por una sala constitucional sólo es para las partes intervinientes en el caso, que son un abogado que buscó postular en el fallido proceso de preselección para las elecciones judiciales el año pasado y el vicepresidente del país y titular del Legislativo, David Choquehuanca.

“No existe ninguna decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de una sala plena, para inhabilitar a nadie, por lo tanto, el hermano Evo Morales está plenamente habilitado”, sostuvo.

Chávez dijo que la opinión consultiva emitida en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) no atañe a Evo Morales porque no es presidente actualmente y por lo tanto no tiene reelección indefinida.

Wilfredo Chávez, ex procurador general del Estado de Bolivia (EFE/Martin Alipaz)

Según el abogado, la opinión señala que para inhabilitar una candidatura, se debería hacer mediante una ley que interprete si los conceptos establecidos se aplican a quien no está en el cargo, o que haya un debido proceso a quien va a ser inhabilitado.

También señaló que las leyes vigentes establecen como causales de inhabilitación el tener una sentencia penal ejecutoriada o ser deudor público comprobado y que Evo Morales no se encuentra en ninguno de los casos.

La reelección

Según Chávez, el fallo constitucional de diciembre señala que quienes tengan 10 años de mandato cumplido no pueden ser autoridades, lo que, a su juicio, tampoco se aplica en el caso de Morales porque no ha cumplido los 10 años, su mandato ha sido interrumpido a los 9 años y 9 meses.

El ex procurador aludió de esa forma al argumento usado por Morales para presentarse a las elecciones de 2014 en pos de un tercer mandato, de que su primer periodo no contaba porque el país se refundó como Estado Plurinacional con la Constitución de 2009.

La Constitución boliviana limita a dos los mandatos consecutivos, pero Morales buscó su elección para un cuarto periodo en los comicios de 2019, para lo cual el MAS promovió un referendo en 2016 que, no obstante, le negó la reelección.

Con la anunciada candidatura, Morales profundizó su distanciamiento con el presidente Luis Arce (EFE/Aitor Pereira)

Pese a ese resultado adverso, el oficialismo acudió de nuevo al Constitucional pidiendo que se aplique un artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos para permitir que Morales sea candidato en 2019.

El tribunal boliviano avaló en 2017 la reelección indefinida, al reconocer el derecho humano de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos.

Pero el mismo Constitucional emitió en diciembre pasado la sentencia 1010/023 que estableció que en Bolivia el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer un mandato por dos períodos, ya sean continuos o discontinuos.

El tribunal se acogió a la resolución de la CorteIDH que estableció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano.

La anunciada candidatura de Morales profundizó la pelea interna en el MAS y el distanciamiento entre el ex mandatario y el presidente del país, Luis Arce.

