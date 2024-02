El cambio de gobierno “no movió la aguja” de la cantidad de argentinos que se radica en Punta del Este

Punta del Este no registra un cambio de tendencia en la llegada de argentinos tras la asunción de Javier Milei

(Desde Montevideo, Uruguay) - A falta de una semana para el cierre de febrero, los principales actores relacionados a la temporada de sol y playa de Uruguay se arriesgan a hacer una evaluación del verano. Hay un relativo consenso entre los operadores turísticos en que el verano fue bueno, aunque la ausencia de la clase media argentina se hizo sentir. Un análisis similar hace el intendente de Maldonado, Enrique Antía.

“La temporada fue buena, no una locura pero fue buena, similar a la del año pasado. Hubo más presencia de uruguayos que antes; se han acostumbrado más a venir a vacacionar acá”, dijo el jefe de la municipalidad entrevistado en Búsqueda.

Antía señaló que la mayoría de los turistas que arribaron al departamento fueron argentinos y brasileños. Destinos como Punta del Este, José Ignacio y Piriápolis fueron los más destacados –hubo “mucha gente” y “se trabajó bien”–, aunque a fines de enero se produjo un “altibajo” en el flujo de visitantes. Los feriados de carnaval ayudaron a darle un nuevo impulso al verano.

Previo a la temporada, los empresarios y las autoridades del turismo anticipaban que la temporada alta tendría un ausencia de la clase media argentina por la crisis económica que atraviesa el país y la diferencia cambiaria que hace que Uruguay sea un destino caro para ese público.

Antía dijo que no hay una forma cuantitativa de medir cómo impactó la incertidumbre de Argentina en la cantidad de visitantes que recibió Maldonado y definió a los argentinos como un público fiel del departamento. “Aun en momentos difíciles siempre hay un grupo importante de argentinos que viene; además, muchos tienen casa acá. Y también, cuando hay estrés en un país, vacacionar fuera ayuda a lavar un poco la cabeza, y los argentinos han pasado mucho estrés”, señaló.

El intendente destacó la presencia de argentinos que llegaron al departamento a invertir y a residir, una tendencia que se nota “desde años pasados”. “Ellos han sido muy importantes para el desarrollo de la zona”, comentó Antía.

La instalación de argentinos de manera permanente en Punta del Este no ha variado de manera significativa tras la asunción de Javier Milei, aseguró el jefe comunal. “Los que vinieron a vivir no fue por el cambio de este último gobierno. Viene de antes. Fue por la falta de garantías y de seguridad jurídica que les daba el gobierno anterior. Con el cambio de gobierno había incertidumbre, pero no movió la aguja”, señaló.

El público uruguayo, destacó Antía, se ha ido acostumbrando a vacacionar en el balneario más conocido del país por los servicios “de calidad” que ofrece la ciudad. “Maldonado es un llamador porque está limpio, prolijo, porque tiene cosas elegantes y las carreteras están buenas. A los uruguayos les gusta venir a Punta del Este todo el año”, aseguró.

De hecho, durante el invierno hubo una cantidad considerable de visitantes en distintos eventos que hubo en el departamento.

La caída en la llegada de argentinos a Uruguay se vio reflejada en un descenso del 6% de los arribos del exterior en diciembre y enero, según un informe del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres).

Hubo 49.000 ingresos menos en esos dos meses, una baja interanual que se explica por los 67.000 arribos menos que hubo desde Argentina. Esta disminución, sin embargo, fue “contenida” por el crecimiento en los arribos de brasileños (+22.000), de chilenos (+2.000) y de paraguayos (+1.800).

Esta caída en la cantidad de argentinos –reflejada en los datos de la Dirección Nacional de Migración– fue comentada durante los días más fuertes de la temporada por los empresarios de Punta del Este. El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Rolando Rozenblum, declaró que “la ausencia de argentinos de clase media” se hizo sentir, aunque destacó que hubo un mayor movimiento en el sector de los turistas de mayor poder adquisitivo.

Si se compara esta temporada con la de 2023, describió, el turismo premium fue “mejor y más caro”; el nivel “mediano” se comportó “estable”; al tiempo que el rango “barato” tuvo la peor performance.