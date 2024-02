El presidente de Ecuador pidió a los ciudadanos que redoblen el esfuerzo y “trabajen las mismas horas que el gobierno”

El presidente Daniel Noboa está por cumplir su primer trimestre a cargo de Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Unas recientes declaraciones de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, han sido rechazadas por la opinión pública por estar alejadas de la realidad de los trabajadores del país. En un entrevista televisada, Noboa habló del incremento al impuesto al valor agregado (IVA) que regirá en Ecuador desde abril y al ser cuestionado sobre ello invitó a los ecuatorianos a “trabajar duro”.

“Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el Gobierno, la misma cantidad de horas, y estoy seguro de que se van a comprar varios platos de comida”, dijo el mandatario a RTS, y continuó: “Van a tener entrada, plato fuerte y postre”.

Noboa es miembro de una de las familias más prósperas de Ecuador. Hijo del empresario y político Álvaro Noboa Pontón, que postuló en cinco ocasiones para la Presidencia. Su madre es la doctora Annabella Azín. Al 2023 se calcula que el patrimonio del padre del Presidente de Ecuador bordea los USD 1.000 millones. El mandatario recibió su educación primaria y secundaria en los mejores colegios de Guayaquil y la universitaria en los Estados Unidos.

El desempleo en Ecuador incrementó en diciembre de 2023. (REUTERS/Karen Toro)

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó las declaraciones de Noboa y en X (antes Twitter) señaló que lo dicho por el presidente muestra “su total desconocimiento de la realidad del país y son un insulto hacia el pueblo”. En su publicación la Conaie replicó que el salario mínimo de Ecuador (USD 460) no es suficiente para cubrir la canasta básica (USD 789,57).

“Las familias pobres trabajan día a día, sin heredar fortunas ni privilegios, y se enfrentan a la falta de oportunidades, el desempleo, la pobreza y la migración. ¿Sabrá el presidente que el 8,4% de la población vive en extrema pobreza, con menos de 47,74 dólares al mes? ¿Que más de 1,5 millones de personas no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda? ¿Que más de cinco millones de personas están desempleadas o en empleo informal? ¿Que más de 2,7 millones de ecuatorianos han salido del país por la falta de oportunidades?”, se lee en la publicación de la Confederación.

Asimismo, la periodista María Sol Borja, publicó un hilo en X donde cuestionó al Jefe de Estado: “Penoso que el Primer Mandatario no tenga idea cuán duro trabajan la mayoría de ecuatorianos y, evidentemente, no les alcanza para nada más que para lo “básico”, en el mejor de los casos... La sorna de que “trabajen igual de duro” que el gobierno para comprar “entrada, plato fuerte y postre” está demás en un país en el que la mitad de las personas “con empleo” están en el sector informal y solo 3 de cada 10 tienen un empleo adecuado”. Borja también recordó que “a diferencia del Presidente y su gobierno, la mayoría de trabajadores ecuatorianos (que además trabajan más de las 8 horas diarias en promedio) no tienen prestaciones: ni seguridad social, ni garantías laborales como pago de horas extra o vacaciones”.

El subempleo en Ecuador también incrementó. Quienes no logran conseguir un trabajo optan por migrar. (Yalilé Loaiza/Infobae/ Archivo)

En el 2023, el desempleo y el subempleo incrementaron en Ecuador. A diciembre del año pasado, la tasa de desempleo llegó al 3,4%, mientras que el subempleo, al 21,2%, según las cifras oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos.

El profesor de economía de la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa Goded, cuestionó al gobierno de Noboa por aumentar el IVA y no reducir el gasto público en el presupuesto del Estado para este año: “El Presidente Noboa presenta una proforma que no prevé la reducción de un sólo dólar de gasto público, sino que lo aumenta un 13% en 4.000 millones más. Y encima tienen la osadía de subir el IVA a los ciudadanos y “pedirnos un esfuerzo””, escribió en X. También Espinosa Goded señaló: “Qué desfachatez señor Noboa. En primer lugar, dos terceras partes de los ecuatorianos ni tienen empleo adecuado como para decirles que trabajando duro podrán permitirse pequeños caprichos. Pero es que los que trabajamos en el sector privado trabajamos y producimos más que los del sector público”.