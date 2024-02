Los partidos opositores denunciaron anomalías en las elecciones presidenciales de El Salvador

Rigoberto Urán expuso problemática que sufren los ciclistas en carretera: “Nos sale carito el chistecito a todos”

El pedalista paisa Rigoberto Urán se caracteriza por no tener filtros y esta vez no fue la excepción, ya que no tuvo reparo en exponer problemática a la que se enfrentan los deportistas cuando salen a entrenar por las vías del país