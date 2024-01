Luis Lacalle Pou y Lorena Ponce de León iniciaron los trámites de divorcio

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y su esposa, Lorena Ponce de León, al celebrar el triunfo en las elecciones de 2019 (REUTERS/Mariana Greif)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou (50), y su ex esposa, Lorena Ponce de León (47), solicitaron el divorcio de común acuerdo en noviembre y en diciembre tuvieron la primera audiencia ante el juez, informó Búsqueda sobre la base de información confirmada por el mandatario.

La pareja se había distanciado en mayo de 2022, pero luego retomaron la relación. Sin embargo, nunca volvieron a convivir y se separaron definitivamente a mediados de 2023, luego de 23 años de matrimonio.

El trámite que iniciaron es de “divorcio por mutuo consentimiento” y prevé que se realicen tres audiencias de separación entre sí. En marzo volverán al juzgado y deberán comunicar si la intención de separarse persiste. En junio, por último, deberán manifestar de forma definitiva la voluntad de divorciarse. Si ratifican el deseo en esta instancia, el juez decretará el divorcio. Así está establecido en el artículo 187 del Código Civil de Uruguay.

Si finaliza el trámite legal, Lacalle Pou será el primer presidente en ejercicio que se divorcia de su pareja. Jorge Pacheco Areco (mandatario entre 1967 y 1972) se separó de su esposa durante el mandato, pero no concretó el divorcio antes de finalizar su período de gobierno.

Lacalle Pou y su esposa durante la asunción presidencial, el 1° de marzo de 2020. (REUTERS/Andres Cuenca Olaondo)

La separación definitiva, de mediados de 2023, se había dado en “buenos términos”, según informó entonces el programa radial La Pecera de Azul FM.

Lacalle Pou y Ponce de León se casaron en el 2000 y en 2011 se separaron por primera vez. Esa vez, durante cuatro meses vivieron en diferentes casas.

Tras el segundo distanciamiento, de 2022, el presidente y su esposa se siguieron mostrando juntos en eventos públicos. Los encuentros se dieron principalmente en lanzamientos de Sembrando, el programa de apoyo a emprendedores que Ponce de León encabeza en la órbita de Presidencia.

Públicamente, Lacalle Pou se refirió al tema: “Como todos los uruguayos, o como toda la gente del mundo, los problemas de pareja existen, y se podrán imaginar que lo que pasa dentro de la pareja es un tema privado”.

Luis Lacalle Pou y su esposa Lorena Ponce de León, junto a sus hijos, durante la celebración de su cumpleaños 47 en agosto de 2020 (Twitter Lorena Ponce de León)

En octubre de 2022, también habló de su separación al ser entrevistado en el evento American Business Forum. Allí contó que ambos mantenían “la mejor relación” pese a no estar juntos. “Tenemos lo más importante en nuestra vida, que son nuestros hijos”, dijo, en referencia a Luis, Violeta y Manuel.

“El tema es si elegís vivir con un velo o elegís vivir sin careta. Yo voy a dejar de ser presidente y voy a seguir siendo Luis”, respondió. Luego destacó el trabajo que hace Ponce de León en Sembrando, un programa que según él es una “buena causa”.

Lacalle Pou y Ponce de León se casaron en el 2000 (@loliponcedeleon)

El tema dio pie para conversar sobre la figura de la primera dama. El presentador de ese evento le consultó sobre la renuncia de la pareja del presidente de Chile, Gabriel Boric, a asumir ese rol. “Me pareció un gesto muy moderno. Razonando por la negativa, ¿alguien cree que va a ser el primer caballero? Si no hay primer caballero, no hay primera dama”, aseguró.

“Que desde el lugar de privilegio, en el sentido puro de la palabra, se opte por hacer una función social, me parece excelente. Que eso tenga o no un nombre, quizás sea de otro tiempo, pero que se trabaje socialmente me parece una muy buena cosa. En Uruguay no está exigido, pero celebro que teniendo la oportunidad se ayude y se le meta el hombro al país”, afirmó.

El programa Sembrando promueve la capacitación, fomenta el emprendimiento y ayuda al desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, según la definición oficial. Ponce de León pensó la iniciativa mientras recorría el país durante la campaña electoral de 2019, que llevó a su marido a la Presidencia.

En Uruguay no existe el cargo de primera dama, pero algunas parejas de los mandatarios asumieron roles públicos y liderazgos de planes vinculados al gobierno. La separación entre Lacalle Pou y Ponce de León no significó la interrupción del programa Sembrando.