Chile sufre un aluvión de delitos de motochorros: los lugares más peligrosos en Santiago

Cascos abatibles, la no utilización de guantes de motoristas y una velocidad de circular atípica, son algunas de las señales a las que hay que estar atento al transitar con el celular en mano por las calles de la capital chilena.

(Desde Santiago, Chile) Luis Escobar (45) caminaba por la Av. Brasil hacia la plaza del mismo nombre, en la comuna de Santiago Centro, un frío atardecer de julio de este año. Poco antes de llegar a su destino, recibió un llamado y, confiado, sacó su celular para contestar. “No llevaba ni un minuto hablando cuando pasó un motochorro por al lado mío, subió a la vereda y me quitó el teléfono limpiamente de las manos. Como era un teléfono barato, lo miré y le hice un gesto como diciendo llévatelo nomás”, recuerda.

Te puede interesar: Quién era Hernán Damián Costa, el hombre que fue fusilado por motochorros en Quilmes

La historia aquí adquiere un dejo tragicómico, pues el motochorro, al ver que la víctima no se esforzaba lo más mínimo en perseguirlo ni hacía aspaviento alguno, revisó el celular y al percatarse que se trataba de un Huawei de bajísima gama, lo tiró de vuelta a su despreocupada víctima, quien tranquilamente lo recogió del suelo, mientras veía alejarse al delincuente.

“Ni siquiera se quebró al caer”, ríe de buena gana Escobar. “Aprendí hace años que para evitar robos, lo mejor es no andar ostentando objetos caros en la calle”, remata.

Te puede interesar: Brutal crimen en Quilmes: motochorros fusilaron a un hombre para robarle la moto

Su experiencia es una de los 43.488 casos policiales relacionados a robo por sorpresa - tipificación de este delito -, que registra la Subsecretaría de Prevención del Delito en los años 2021, 2022 y los dos primeros trimestres de este 2023. La mayoría de estos han ocurrido en las comunas de Estación Central (2.919), Santiago (12.381) y Providencia (3.153), según reza un reportaje del diario The Clinic.

Primeros casos

Corría el año 2021 cuando el equipo de seguridad de la municipalidad de Providencia empezó a recibir ingentes reportes y alertas de la aplicación Sosafe, que señalaban a sujetos en motocicletas enduro que se dedicaban a robar teléfonos celulares de alta gama, en su mayoría iPhones. Por ello, y en colaboración con las víctimas, empezaron a levantar imágenes para entender de mejor manera este nuevo fenómeno delictual que se estrenaba en el país.

Te puede interesar: Dos detenidos por el crimen del hombre fusilado por motochorros en Quilmes: el acusado de dispararle tiene 14 años

Así, lograron dar con un patrón: primero pasaba un auto con los vidrios polarizados. Luego, lo hacía un motorista con un bolso de una aplicación como Uber o Rappi, que disminuía la velocidad para pasar cerca de la víctima. Detrás de este motochorro aparecía entonces otro, también con mochila de una plataforma de servicio de entrega, quien finalmente realizaba el robo.

Ese año se produjo la primera detención por este tipo de delito, en la comuna de Providencia, tras el seguimiento a un automóvil. En total fueron cinco sujetos aprehendidos, y en el vehículo se encontraron ocho celulares. Dos semanas después, en una fiscalización a un Chevrolet Seal que tenía encargo por robo vigente, se encontraron cascos de moto y teléfonos de alta gama. Ambos procedimientos llevaron a la elaboración de la hipótesis que esta forma de robar tenía estructura y forma.

Los robos por sorpresa efectuados por motochorros se volvieron cada vez más frecuentes y hoy solo basta con andar atento por las calles capitalinas para identificar a uno: “En su gran mayoría andan con cascos abatibles. No utilizan guantes de motoristas, andan a mano pelada o con guantes de latex. Circulan a baja velocidad, muy atentos a su entorno y siempre con mochilas de aplicaciones como Rappi, Uber o Cornershop. Casi siempre son bolsos nuevos”, señalaron desde la Unidad de Análisis Delictual de Seguridad Providencia a The Clinic.

43.488 casos policiales relacionados a robo por sorpresa registra la Subsecretaría de Prevención del Delito en los años 2021, 2022 y los dos primeros trimestres de este 2023

Puntos críticos

Según antecedentes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre los puntos críticos de la capital chilena destaca el eje de avenida Vicuña Mackenna, que atraviesa las comunas de Providencia, Santiago, Ñuñoa, San Joaquín, la Florida y Puente Alto. Otro es la zona oriente de Providencia y, uno que ya estaría controlado, el sector de la clínica Santa María, frente al río Mapocho. Otros puntos más que álgidos son los alrededores de la Estación Central y el barrio Meiggs, el barrio República - lleno de estudiantes universitarios -, los alrededores de La Vega Central, en la comuna de Recoleta, y también en pleno centro de Santiago.

“Solamente en Providencia, nosotros hemos logrado la detención de 81 sujetos, 79 de ellos venezolanos, un colombiano y un chileno”, aseguran desde la Unidad de Análisis Delictual. A su vez, plantean que este trabajo ha hecho que no solo disminuyan los delitos de esta característica en la comuna, también ha tenido un impacto positivo en Ñuñoa y Las Condes. No así en Santiago, sector a donde se ha desplazado los robos usando las aplicaciones de fachada. En esta comuna, los motochorros operan en los ejes Santa Lucía, Merced, San Antonio, Monjitas y Portugal.

Recomendaciones de ciberseguridad

Pero el negocio del motochorro no solo consiste en robar y reducir un teléfono, sino que también realizar transacciones con ellos. Por ello, es clave que el robo se realice cuando la persona lo está usando, lo que permite que el equipo se mantenga abierto y no alcance a ser bloqueado con alguna clave de seguridad. Por ello, no es extraño que, tras el robo, los motochorros entreguen el celular al auto que los acompaña.

“En Chile, la mayoría de las personas no es consiente de los peligros y las consecuencias directas en nuestra vida que una vulneración a datos personales puede causar. Desde suplantación hasta uso de IA para menoscabar la imagen de una persona o utilizarlo para cometer ciberdelitos”, advierte Cyntia Paéz, académica de Ingeniería en Ciberseguridad de la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios de Universidad Sek.

“Hay pasos importantes que seguir antes, durante y después de un extravío o robo. Acciones preventivas: al adquirir un equipo móvil, anota el código SIM, será esencial para bloquear y proteger tu información sensible y datos personales”, recomienda. También señala la importancia de contratar un seguro contra robo o extravío y otro en caso de phishing o ciber estafas.

Entre la medidas más importantes resaltan el bloquear el dispositivo; activar las funciones de localización del dispositivo, como Find My iPhone en iOS o Find My Device en Android, para rastrear el teléfono; borrar remotamente para proteger tus datos personales y sensibles; cambiar las contraseñas de todas las aplicaciones y servicios vinculados al teléfono; avisar los contactos para prevenir la suplantación de identidad y monitorear las cuentas en línea para detectar cualquier actividad sospechosa.